Poslední dny ukázaly, že zima ještě umí přijít s pořádnou sněhovou nadílkou. V pátek byly dopravní komplikace a kolony po celém Česku a nutno zdůraznit, že vše zhoršovali sami řidiči. Kamioňáci často blokovali všechny dálniční jízdní pruhy, ale bohužel také sjezdy z dálnic a místa, která jsou určena pro otáčení údržby silnic.
Nicméně problémy mohou způsobit i řidiči osobních aut. Především v situaci, kdy se rozhodnou sypače předjíždět. Ne, že by to zákon zakazoval. Ale selský rozum by vás měl přece jen upozornit, že to není úplně dobrý nápad.
Dojedete-li auto silničářů, které zrovna prohrnuje, nesnažte se ho za každou cenu předjíždět. Ano, někdy se zdá, že jede zbytečně po prostředku, ale to je z toho důvodu, že by jinak radlicí kosilo patníky. A i pokud předjíždění situace umožňuje, podívejte se, jak to vypadá v protisměru. Sníh vás pravděpodobně dost zpomalí, takže se předjížděcí manévr protáhne. Pokud to bude ještě k tomu klouzat, zasáhne stabilizace a auto si samo omezí výkon.
Někdy je skutečně lepší počkat, obvykle sypač třeba na autobusové zastávce zajede ke kraji a nechá auta za sebou předjet. Není to však jeho povinnost! On je na silnici v tu chvíli pravděpodobně ten nejpotřebnější a dělá svoji práci. Snažte se proto pochopit, že nemůže co dvě stě metrů zastavit a přerušit ji, aby ostatní mohli jet rychleji.
„Každoročně také vídáme spoustu řidičů, které zaskočí pruh sněhu na prostředku vozovky. Stává se to tam, kde je silnice široká a radlice nemá takové rozměry, aby ošetřila jízdní pruh beze zbytku celý. Předjíždět v místech, kde se středem táhne pruh sněhu, vypadá sice strašidelně, ale ve skutečnosti stačí pevně chytnout volant (náhlý odpor sněhu bude mít tendence strhnout řízení ke straně) a snažit se manévr provést co nejplynuleji. Máte-li kvalitní zimní pneumatiky, měli byste tento manévr přestát bez úhony,“ upozorňuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje.
A jedním dechem dodává, že od silničářů není možné čekat zázraky na počkání. Především, pokud neustále sněží, je velmi složité silnice udržet zcela čisté. „Berte v potaz, že máme jen omezený počet sypačů i personálu a náš rozpočet není nafukovací. Prohrnutí i jenom hlavních tahů může dvě tři hodinky zabrat. Stejně tak je dobré chápat, že při opravdu špatných podmínkách protažený úsek znovu zasněží během chvilky. Abychom si to dali do nějakých čísel, tak průměrná rychlost pracujícího sypače je asi 40 km/h a každý sypač si obhospodařuje svůj úsek. Ten je obvykle kolem 80 kilometrů dlouhý a má samozřejmě dva směry (vždy se ošetřuje jen jedna polovina silnice), dohromady tedy vůz ujede 160 kilometrů, aby svůj „revír“ obstaral celý. Při jeho rychlosti to tedy trvá zhruba čtyři hodiny. Za hustého sněžení je logicky nemožné udržet vozovky permanentně černé,“ doplňují silničáři.
A pro úplnost dodáváme, že v Česku není předjíždění sypačů sice zakázáno, ale v okolních zemích často ano. Ve Francii se za předjíždění sypače připravte na pokutu až 135 eur, tedy zhruba 3300 Kč. V Německu je pokuta obdobná, tam se však často setkáte s jízdou sypačů tak, že ani předjet nejdou. A ano, v takovém případě za nimi opravdu můžete jet i několik desítek kilometrů.