Nevděčná práce sypačů. Když je nepotkáte, nadáváte, když je dojedete, nadáváte

Každý rok si řidiči stěžují, že silničáři zaspali. A každý rok silničáři hlásí, že jsou připraveni. Ministerstvo dopravy letos už v polovině listopadu ohlásilo, že Ředitelství silnic a dálnic má na zimní podmínky připraveny dvě stovky sypačů, 44 tisíc tun solanky i 830 pracovníků údržby.

Pokud máte pocit, že sypače a zimní údržba někde nejezdí, můžete si to snadno ověřit na adrese udrzba.rsd.cz. Na mapě ČR jsou vykreslovány trasy a jednotlivá vozidla, přičemž barvu trasy ovlivňuje časový interval posledního ošetření silnice. „Kliknutím na ikonu vozidla se zobrazí detail jízdy, který identifikuje orientaci vozidla a činnost údržby. Silnice, která není barevně označená, nebyla za posledních šest hodin ošetřená posypem. Dálnice a silnice I. třídy jsou zařazené do 1. pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu první techniky k zásahu nesmí být v zimním období delší než třicet minut,“ vysvětlilo ministerstvo dopravy.

To, proč si často myslíte, že silničáři zrovna na ten úsek silnice, po kterém jedete, zapomněli, je často jak v délce úseku, který jedno konkrétní auto uklízí, tak v počasí. Je potřeba myslet na to, že sypač nebo pluh někde projede a jede dál, jenomže pokud chumelí, uklizený úsek zase rychle znovu zapadá. A tak pořád dokola.

„Berte v potaz, že máme jen omezený počet sypačů i personálu a náš rozpočet není nafukovací. Prohrnutí i jenom hlavních tahů může dvě tři hodinky zabrat. Stejně tak je dobré chápat, že při opravdu špatných podmínkách protažený úsek znovu zasněží během chvilky,“ upozorňuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

A dodává: „Průměrná rychlost pracujícího sypače je asi 40 km/h a každý sypač si obhospodařuje svůj úsek. Ten je obvykle kolem 80 kilometrů dlouhý a má samozřejmě dva směry (vždy se ošetřuje jen jedna polovina silnice), dohromady tedy vůz ujede 160 kilometrů, aby svůj „revír“ obstaral celý. Při jeho rychlosti to tedy trvá zhruba čtyři hodiny. Za hustého sněžení je logicky nemožné udržet vozovky permanentně černé.“

Předjíždění si dobře rozmyslete

Takže řidiči na jednu stranu chtějí sypače na silnicích ideálně na každém kilometru, ovšem ve chvíli, kdy pomalu jedoucí auto údržby potkají, jsou nervózní a riskují. Jak se tedy chovat, když se příroda rozhodne ukázat, jak má vypadat opravdová zima? Pro řadu motoristů platí, že by si měli dobře rozmyslet, zda vůbec vyjet. Zvažte své řidičské schopnosti i zkušenosti, a pokud jen trochu pochybujete, raději cestu odložte.

A ti, kteří vyjedou, si zase musí velmi dobře rozmyslet, zda je případný sypač opravdu nutné předjíždět. Ideální je nechat ho dělat svou práci a na předjížděcí manévr raději zapomenout. „Ano, někdy se zdá, že jede zbytečně po prostředku, ale to je z toho důvodu, že by jinak radlicí kosil patníky. A i pokud předjíždění situace umožňuje, podívejte se, jak to vypadá v protisměru. Sníh vás pravděpodobně dost zpomalí, takže se předjížděcí manévr protáhne. Pokud to bude ještě k tomu klouzat, zasáhne stabilizace a auto si samo omezí výkon. Někdy je skutečně lepší počkat – obvykle sypač třeba na autobusové zastávce zajede ke kraji a nechá auta za sebou předjet. Není to ale jeho povinnost! On je na silnici v tu chvíli pravděpodobně ten nejpotřebnější a dělá svoji práci. Snažte se proto pochopit, že nemůže co 200 metrů zastavit a přerušit jízdu, aby ostatní mohli jet rychleji,“ vysvětluje Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

A tato slova jen potvrzují Ostravské komunikace: „Při jízdě za naší technikou, zvláště za vozidly vybavenými pluhy, provádějícími zimní údržbové práce, nepředjíždějte neuváženě. Uvědomte si, že při jízdě se sněhovou radlicí je naše vozidlo širší, než je obvyklé, a jeho manévrovací schopnosti jsou snížené. Proto vyčkejte s předjížděním a manévr proveďte bezpečně.“

A správa silnic upozornila také na jedno velmi časté riziko, kterým je sníh nahrnutý doprostřed silnice. Stává se to tam, kde je silnice široká a radlice nemá takové rozměry, aby ošetřila jízdní pruh beze zbytku celý. Pokud ale přes tento sníh pojedete správně, neměl by vás nijak výrazně ohrozit.

„Předjíždět v místech, kde se středem táhne pruh sněhu, vypadá sice strašidelně, ale ve skutečnosti stačí pevně chytnout volant (náhlý odpor sněhu bude mít tendence strhnout řízení ke straně) a snažit se manévr provést co nejplynuleji. Máte-li kvalitní zimní pneumatiky, měli byste tento manévr přestát bez úhony,“ radí Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Ale pozor na zbytečně vysokou rychlost, která by vás snadno mohla dostat do smyku.

A nakonec silničáři prosí všechny, aby zimní situaci na silnicích ještě víc nezhoršovali. Pokud vidíte, že ostatní řidiči mají v některém úseku problém projet, nezkoušejte to také. Ne, s největší pravděpodobností se vám to nepovede. Jen všechno zhoršíte.

„Stačí jenom trochu přemýšlet a dedukovat. Jestliže někdo pod kopcem nasazuje řetězy, pravděpodobně už ho zkoušel vyjet bez nich. Vidíte-li, že se auto před vámi smýká ze strany na stranu a zpomaluje, pak počítejte s tím, že pod koly máte vrstvu ledu. Věřte nám, že je opravdu lepší přijet do cíle cesty raději o půl hodiny později než řešit, kdo vám vytáhne auto z příkopu,“ dodala Správa a údržba silnic Pardubického kraje.