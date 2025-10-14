Tedy faceliftu, SWM vylepšilo svoje SUV o zcela nový interiér a výrazně silnější motor.
Většinou se automobilky snaží o tzv. facelift, tedy vylepšení vzhledu, ke kterému přihodí nějaké ty inovace. V tomto případě by zvenčí rozdíl poznal snad jen stávající majitel auta. Změnil se totiž pouze design kol a z předních blatníků zmizely italské vlaječky. O to větší proměna se odehrála uvnitř. I to ukazuje, že čínské automobilky přistupují ke stavbě aut a jejich obměňování jinak, než je u tradičních výrobců obvyklé.
Nové pojetí interiéru vynikne zejména ve zkoušeném světlém provedení, které je stejně jako konzervativní černé dostupné bez příplatku. Dříve testovanou verzi jsme designově přirovnávali ke stylu značky Cadillac, i když v poněkud jednodušším provedení. Nové pojetí přeskočilo na vlnu minimalismu, ne nepodobnou Tesle, a přidalo na kvalitě.
Dříve jsme chválili loketní opěrky ve dveřích s měkkým koženkovým polstrováním. Nově jsou podobně obložené téměř celé výplně dveří, středový tunel i palubní deska. Vizuální i pohmatový dojem odpovídá např. základním modelům značky Land Rover.
|
První jízda: Tuningové svaly italské novinky schovávají čínskou techniku
Dominantou interiéru je dotykový displej o úhlopříčce téměř 15 palců, tedy o velikosti monitoru notebooku. Potěší jemnou grafikou, rychlými reakcemi i překladem do češtiny. Ačkoliv se přes displej ovládá v autě téměř vše, jsou funkce přehledně rozděleny do logických celků a k tomu nejdůležitějšímu je přímý přístup přes ikony ve spodní části. Nechybí ani bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto.
Mimochodem, fotka na pozadí hlavní obrazovky je panorama Čchung-čchingu, největšího města Číny co do počtu obyvatel i rozlohy, a rodiště tohoto vozidla. V případě zájmu lze jednoduchým swipnutím přepnout na některý z dalších motivů, ať už s přírodní nebo sci-fi tématikou.
Mezi čínskými SUV je infotainment v SWM G1 Pro momentálně jednoznačně špičkou a snese plné srovnání se západní konkurencí. Jedinou kaňkou je absence funkce RDS v rádiu, která se v Číně zkrátka nevyužívá. V době, kdy nad poslechem rádia získávají převahu streamování a podcasty, to ale není nijak podstatným nedostatkem.
|
Utajená česká superstar autodesignu navrhuje raketovou rychlostí auta v Číně
Čtveřice parkovacích kamer samozřejmě nabízí nejrůznější pohledy na okolí, které se aktivují po zařazení zpátečky nebo stisku ikony na hlavním displeji. Pohled na okolí se ale automaticky aktivuje také po spuštění směrovky. Díky tomu při odbočování nehrozí nevědomé najetí na překážku schovanou vedle boku auta. Má to jen jednu nevýhodu: při podélném parkování musíte včas vypnout směrovku, jinak je hlavní část displeje věnována pohledu do strany a ne dozadu.
Klimatizace se neovládá (výhradně) dotykově, teplotu, rychlost větráku, ofuk čelního skla a vyhřívání toho zadního nebo vypnutí/zapnutí klimatizace máte rychle dostupné přes čtveřici přepínačů na středovém tunelu. Zbytek prostoru mezi předními sedadly je věnován dvěma držákům na nápoje a odkládací ploše pro dva mobilní telefony – polovina na straně řidiče je vybavena i bezdrátovou nabíječkou, bohužel bez aktivního chlazení. Poněkud kuriózně se v těchto partiích nachází i startovací tlačítko, naopak varovná světla jsou velmi příhodně hned nad ním, mezi dvěma středovými výdechy ventilace a hned pod hlavním displejem. Ve spodním patře se pak nachází dvojice USB konektorů, jeden typu A jeden typu C.
Ovládání převodovky ze středového tunelu zmizelo. Manuální převodovka již u nové verze SWM nebude k dispozici, automat se ovládá vpravo pod volantem. Páčka podobná těm v Mercedesech (nebo opět i v Tesle) také slouží pro manuální volbu převodů – dlouhým stiskem dolů se aktivuje režim ručního řazení, volba převodu pak probíhá delším stisknutím nahoru nebo dolů. Ačkoliv chybí klasická pádla na volantu, ruční řazení tedy přítomné je. Procedura je ale poněkud zdlouhavá, jako by tím auto dávalo najevo, že pro tento styl použití není přímo určené.
Levá páčka obsluhuje směrovky a stěrače, světla se totiž ovládají v dotykovém displeji. Ničemu to nevadí, protože výchozím stavem je automatické spínání potkávacích světel společně s automatickými dálkovými světly a zapínání mlhovky patří mezi funkce se zrychleným přístupem. Dešťový senzor na rozdíl od toho světelného bohužel chybí.
Digitální přístrojový štít pak vystoupil z kapličky do samostatně stojícího displeje, jako například u BMW i3. Je pevně spojený se sloupkem řízení, a tak se přemísťuje společně s volantem nastavitelným ve dvou osách.
Elektronická parkovací brzda se poněkud netradičně ovládá také přes dotykový displej. Její výchozí nastavení je ale natolik nerušivé a intuitivní, že ve skutečnosti není potřeba nic ovládat. Brzda se sama odjistí při rozjezdu, a to i tehdy, když se řidič nepřipoutá. Při každém zastavení je pak ihned aktivní funkce „auto hold“.
Další parádičkou je otevírání dveří. Místo klasických klik se zámky odjišťují tlačítky zboku loketních opěrek. V souladu s platnými předpisy je pak pod loketní opěrkou mechanické odjištění zámku, skryté pod zřetelně označenými plastovými krytkami. Stříbrné pásky v místě, kde by člověk intuitivně hledal kliky, jsou jen designovým prvkem. V noci pak interiéru dominuje ambientní osvětlení souvislým pruhem pod čelním a bočními skly – s nastavitelným jasem a volbou z 64 odstínů.
Sedadla jsou stejná jako v původní verzi, vpředu vyhřívaná a nově i odvětrávaná, vzadu s vyhříváním. Nezměnila se tedy vyšší pozice sezení, slabé boční vedení a relativně krátké sedáky. Potěší naopak rozšíření standardní výbavy o vyhřívání volantu a čelního skla.
O třetinu silnější motor
Dosavadní provedení mělo čtyřválcovou přeplňovanou patnáctistovku s parametry podobnými atmosférickému dvoulitru: 98 kW a 212 Nm. Nová verze zachovává stejný objem, ale prošla řadou úprav v čele s nasazením přímého vstřikování. Na možnost přestavby na LPG tak raději zapomeňte, ale nově máte k dispozici 133 kW a hned 300 Nm.
Nárůst výkonu je dobře znát. Motor má výkonovou rezervu ve všech režimech a je suverénní zejména v nízkých otáčkách. Povedlo se i sladěni se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou, která za běžných okolnosti řadí plynule a s rozvahou. Odpadají zbrklé změny převodů a cukání, ke kterým mají dvouspojkové skříně z principu konstrukce předpoklady.
Při prudším sešlápnutí plynu naopak automat rázně podřadí, aby využil gradaci síly motoru ve vyšších otáčkách. Mimo jízdy s pedálem na podlaze také včas řadí vyšší převody, a to je dobře, protože ve vyšších otáčkách nový motor příliš dynamický není.
Navzdory vyššímu výkonu u spotřeby platí to samé, co jsme zjistili u původní, slabší verze s manuální převodovkou: na dálnici jezdí SWM za devět, ve městě za osm a mimo něj za sedm litrů. Přímé vstřikování přináší výhodu v podobě výrazného poklesu spotřeby při minimální zátěži. V hustém provozu nebo při dálniční stotřicítce se požadavek na výkon promítá do spotřeby stále stejně, když se ale budete loudat, uvidíte na palubním počítači klidně hodnoty spotřeby začínající šestkou.
Zásadně se zlepšilo odhlučnění motoru, který vnímáte jen jako zvuk na pozadí. Naopak na podvozku se nic nezměnilo, a tak i dojem z řízení je stejný. Z místa řidiče je dobrý rozhled a karoserie má přehledný tvar, ve spojení s lehkým řízením je tak klidná jízda téměř odpočinkovou činností.
Zábavu ale za volantem SWM rozhodně nehledejte a ve vysokých rychlostech počítejte s nepřirozeně lehkým řízením. Na ovladatelnost to nemá vliv a leckdo si toho možná vůbec nevšimne, je ale zřejmé, že i SWM G1 Pro je autem hlavně do města a pro plynulou jízdu v rámci rychlostních limitů. Za to se vám odvděčí i na poměry SUV nadstandardním komfortem odpružení, podpořenými i vysokými bočnicemi pneumatik.
I přes efektní interiér a bohatou výbavu tak SWM G1 Pro nezapře celkově jednodušší konstrukční pojetí. Navzdory sebevědomější cenovce se totiž stále řadí do kategorie „value for money“ – vždyť za cenu nižší, než na kolik vyjde akční Škoda Karoq s automatem, nabízí o 12 cm delší rozvor a o 30 cm delší karoserii, jedná se tedy o auto o třídu větší.
Za každého koně necelá tisícovka navíc
Dříve testované G01F s manuální převodovkou stálo 644 tisíc, provedení s automatickou převodovkou, lepší výbavou a výkonem zvýšeným z 98 na 102 kW vyšlo na 719 tisíc korun. Novinku G1 Pro s výkonem zvýšeným o 31 kW, tedy 42 koní, zcela novým interiérem a dále rozšířenou výbavou si české zastoupení SWM cení na 759 tisíc, přičemž tato cena platí pro prvních 100 zákazníků.
Výbava je bohatší o vyhřívání volantu a čelního skla, odvětrávání předních sedadel a sadu asistenčních systémů. Příplatky neexistují – i metalické laky jsou v ceně, stejně tak prodloužená záruka v délce 5 let nebo 100 000 km a dokonce i první servisní prohlídka. Jedinou příplatkovou položkou tak je prodloužení záruky na sedm let bez omezení kilometrů.
