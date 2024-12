První jízda čínské dacie: miss z ní nebude, škatule SWM je oslava obyčejnosti

V době, kdy se ostatní SUV předhání sportovně řezanými rysy a luxusní výbavou, čínsko-italská automobilka SWM přichází s modelem, který se snaží být králem obyčejnosti. Sedmimístný vůz pojmenovaný G03F Tiger je v podstatě ideovým nástupcem Dacie Lodgy, potažmo konkurentem aktuální Dacie Jogger.

Díky plochým tvarům na pohled zdálky klame tělem, ve skutečnosti je ale dlouhý 4,6 metru a na šířku i do výšky měří shodně 1,8 metru – velikost půdorysu je tedy plně srovnatelná například s Hondou CR-V předchozí generace. Se svojí výškou většinu SUV na trhu přerůstá o 15 až 20 cm. Co to znamená v praxi? Světlá výška je velkorysých 195 mm a uvnitř se sedí vysoko a zpříma. Jestli hledáte SUV kvůli vysokému posazu, tady jste na správné adrese. Karoserie má navíc velmi přehledný tvar a směrem nahoru se kabina téměř nezužuje, což svědčí vzdušnosti interiéru.

Tři řady sedadel

Ve druhé řadě se ukrývá mírné překvapení: jsou zde dvě samostatně nastavitelná a posuvná sedadla s područkami. Sedmimístného uspořádání interiéru je totiž dosaženo díky trojmístné lavici ve třetí řadě – jako například v o třídu větším Volkswagenu Multivan. Podobně jako ve velkých dodávkách je vyřešen i přístup do třetí řady: musíte se protáhnout uličkou mezi sedadly. Pro děti je to postačující, u dospělých může jít někdy o akrobatičtější výkon. Díky hranaté karoserii je přitom vzadu dost místa na to, aby se zde usadil i dospělý.

Zavazadlový prostor má při plném obsazení ne překvapivě objem jen 165 litrů. Překlopením zadní lavice se získá prostor o udávaném objemu 705 litrů, kdy šířka mezi podběhy dosahuje rovného metru a na délku má prostor 70 cm. K dosažení maximálního objemu 1 564 litrů lze ve druhé řadě sklopit opěradla sedadel. Co do prostoru je tedy SWM plně srovnatelné s Dacií Jogger, postrádá však možnost snadného vyjmutí sedadel. Od G03F Tiger se tedy nedá čekat, že by každý víkend zaskakovalo za plnohodnotnou dodávku, přepravní schopnosti ve čtyřmístném uspořádání má ale velmi dobré.

Hezky postaru

Palubní deska má jednoduché, ale efektní provedení. Nejvýraznějšími prvky je rovný horní díl z tvrdého plastu, který je ozdoben imitací prošívání. Z něj vystupuje širokoúhlý displej multimediálního systému s operačním systémem Android, na poměry čínských vozů velmi dobře vybaveného – nechybí mu ani funkce RDS u rádia nebo bezdrátové zrcadlení Apple CarPlay/Android Auto. Design ozvláštňuje čtveřice hranatých výdechů ventilace. Poněkud obstarožní ovládací panel klimatizace dá svým uspořádáním vzpomenout na Hyundai ix20, a to včetně příjemné vlastnosti, kdy každé tlačítko ovládá právě jednu funkci.

Přístrojový štít kombinuje jednoduchý ručičkový rychloměr se dvěma displeji po stranách. Palubní počítač funguje velmi přímočaře: není jej, jak přepnout, protože všechny funkce zobrazuje najednou – od dojezdu až po tlak pneumatik. Chybí bohužel ukazatel spotřeby, další drobnou kaňkou je možnost zesilovat a zeslabovat rádio jen na volantu. Naopak odkládacími prostory SWM nešetří, jen na středovém tunelu jsou hned čtyři, včetně úzké štěrbiny na zasunutí telefonu.

Čtyřválec bez turba

Na atmosférické motory v relativně velkých autech už jsme odvykli. Čtyřválcová patnáctistovka o výkonu průměrného litrového turbotříválce je dnes vzácným jevem, díky dlouhozdvihové koncepci a relativně krátkým převodům si ale v sedmimístné krabici vede velmi dobře. Motor táhne už pod dvěma tisíci a jeho síla se zvyšujícími se otáčkami stoupá, přičemž ve čtyřech má maximum točivého momentu 152 Nm a výkon s chutí graduje ještě dál.

Živému projevu svědčí i rozumně poskládané převody pětistupňového manuálu, na pětku při dálničních 130 km/h točí motor 3 700 otáček. Délka převodů tedy není nijak ekologicky přehnaná, přibližně odpovídá Škodě Citigo a umožňuje v běžných rychlostech držet motor v otáčkách, kdy má dostatek síly. I vysokou rychlost jízdy auto většinou drží bez zaváhání, jen ta nejprudší stoupání na dálnici ho zpomalí ke 120 km/h – nebo vyžadují podřazení.

Udávaná spotřeba je vzhledem k velikosti auta sympatických 7,2 l/100 km. Chybějící palubní počítač jsme nahradili tradiční metodou zjištění spotřeby dle dotankování: 200 km dlouhou jízdu do dálnici D1 na zimních pneumatikách zvládl atmosférický čtyřválec v G03F Tiger za 8,2 l/100 km.

Ačkoliv SWM přímo pohon na LPG nenabízí, vzhledem k použití nepřímého vstřikování dodatečná úprava nepředstavuje problém a teoreticky by měla fungovat spolehlivě. Jen je potřeba počítat s nutností umístit nádrž pod podlahu místo rezervy – v konkurenční Dacii je to vyřešené zrovna tak.

Na špatné silnice

Podvozek kombinuje pneumatiky s vysokým profilem, klasický MacPherson vpředu a zadní „pětiprvkovou nápravu se spirálními pružinami“, což je ale ve skutečnosti tuhá náprava ustavená Panhardovou tyčí. Díky jednoduché a robustní konstrukci je chování auta na silnici přímočaře jednoduché: čím horší je cesta pod koly, tím lépe podvozek tlumí nerovnosti. Přes sérii nerovností se přenáší hladce, i když s drobným poklepáváním, a vyvýšené retardéry překonává s ladnou samozřejmostí. I mezi mnohem dražšími SUV těžko najdete další, které by tyto disciplíny zvládalo tak suverénně.

Směrové stabilitě svědčí dlouhý rozvor, který ale umí zkomplikovat manévrování na parkovišti – řízení s dlouhým převodem má sice dobrý rejd, je ale potřeba počítat s tím, že auto je delší, než se zpoza volantu zdá. Řízení klade přiměřený odpor, okolo středové polohy je ale měkké, ačkoliv téměř bez vůle. Je to spíš o zvyku, protože díky vhodné geometrii předních kol má auto tendenci se samo rovnat do přímého směru. Vzhledem k velké výšce a boční ploše má však zvýšenou citlivost na poryvy vzduchu, například při předjíždění kamionů ve větru.

Světlomety se zdvojenou optikou zaslouží rozporuplné hodnocení. Samostatné halogenové paraboly pro potkávací světla svítí slabě, naopak přídavné žárovky dálkových světel velmi důrazně. Zdvojené je i pomocné diodové svícení, proužky ve světlometech svítí jen s potkávacími světly. Kroužky v nárazníku slouží jako denní svícení, z tohoto důvodu SWM v souladu s moderními trendy postrádá přední mlhovky. Ačkoliv to u takto jednoduchých aut stále není vždy zvykem, ve výbavě je světelný senzor.

Kouzlo jednoduchosti

Za 519 tisíc tak dostanete překvapivě schopné auto s prostorným interiérem, byť s omezenou variabilitou. Nedostatků je pár, naopak sympatických předností celá řada. Ve výbavě nic podstatného nechybí, od schopného multimediálního systému, přes parkovací kameru a senzory, posuvná sedadla ve druhé řadě až po asistent rozjezdu do kopce. Škoda jen, že SWM G03F Tiger nedostalo do vínku vyhřívání sedadel a tempomat, naopak poněkud přebytečně, ale pro čínské vozy typicky, zde nechybí kožené čalounění a střešní okno.

Příplatková výbava žádná není, i slušivá módní oranžová metalíza je v ceně. Alternativou je decentní zelená nebo klasická trojice bílá, šedá, černá. V ceně je i asistenční služba nebo záruka v délce 5 let nebo 100 000 km, za příplatek lze mít i sedmiletou záruku bez omezení nájezdu.