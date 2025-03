Součástí expanze čínských automobilek na evropský trh je i značka SWM. Ta vznikla v roce 1971 v Itálii nedaleko Milána jako výrobce terénních motocyklů, v roce 1984 však zkrachovala. Přesně po 30 letech ale došlo díky čínskému koncernu Shineray k oživení produkce a o dva roky později se představil i první automobil, který vznikl ve spolupráci se státním koncernem Brilliance, který mimo jiné vyrábí BMW pro čínský trh.

Designové centrum automobilky SWM sídlí v Miláně a výrobní základna je v čínském Čchung-čchingu. Propojení s Evropou má čínsko-italská značka i prostřednictvím svých zaměstnanců. Za kvalitu je zodpovědný bývalý ředitel kvality BMW Franz Görman a design má na starosti Sotiris Kovos, který navrhl první generaci Toyoty Yaris a Lexus SC 430. Jeho „péče“ je dobře vidět na vývoji modelové řady od hranatého staršího modelu SWM G03F Tiger po dynamičtěji laděné novější modely G01 a G01F.

Na rozdíl od jiných čínských automobilových značek, zaměřených na dražší technologicky orientované modely, se SWM soustředila na zákazníky, kteří oceňují prostorné modely s jednoduchou a robustní konstrukcí za rozumné ceny. Dokonce ani nemají otravné pípání – jinak povinný systém upozorňování na překročení povolené rychlosti. V Evropě jsou totiž homologované jako malosériová produkce do 1 500 kusů, platí pro každý model na konkrétní trh ročně.

Prostor i pro početné rodiny

Od loňského roku dováží vozy značky SWM do České republiky pražská společnost Cartel Cars. Ta při příležitosti uvedení středně velkého sedmimístného SUV SWM G05Pro představila i další nabízené modely.

SWM G05Pro s délkou 4,75 metru je u nás největším nabízeným vozem. Vůz s praktickou hranatou karoserií má obě zadní řady sedadel sklopné do mírně nakloněné roviny. Auto s bohatou výbavou, která obsahuje například bezklíčové zamykání, startování tlačítkem, klimatizací, 360° panoramatickou kamerou, panoramatickou střechou, koženkovým čalouněním, digitálním přístrojovým štítem, multimediálním dotykovým displejem s komunikací v češtině, navigací či konektivitou Android Auto a Apple CarPlay stojí od 649 000 Kč. Dle čínských zvyklostí tento model pohání 1,5litrový přeplňovaný zážehový čtyřválec. Disponuje výkonem 139 koní a asistuje mu manuální šestistupňová převodovka.

Kdo klade větší důraz na design, pro toho má SWM v nabídce modely G01 a G01F. G01 za 619 000 Kč má usedlejší tvary a nelakované lemy blatníků, o 25 000 Kč dražší „efko“ je ze všech stran výrazně agresivnější a kombinuje prvky v barvě karoserie s leskle černými detaily. Dvě obří koncovky výfuku, difuzor, zadní mlhovka inspirovaná formulí 1 a falešné odvětrávací otvory na stranách zadního nárazníku působí možná až trochu překombinovaně, ale určitě zaujmou příznivce tuningu.

Na výběr je u G01 i G01F šestistupňová manuální převodovka, se kterou má přeplňovaná patnáctistovka výkon 133 koní, a sedmistupňový dvouspojkový automat, který dostává do vínku o 5,5 koně navíc. Výbava je opět bohatá. Sedadlo řidiče je u obou verzí v provedení s manuální převodovkou nejen vyhřívané, ale i odvětrávané.

Ideový nástupce Dacie Lodgy

Základem řady SWM je sedmimístný vůz s konfigurací 2+2+3 pojmenovaný G03F Tiger, který je v podstatě ideovým nástupcem Dacie Lodgy, potažmo konkurentem aktuální Dacie Jogger. Díky plochým tvarům na pohled zdálky klame tělem, ve skutečnosti je ale dlouhý 4,6 metru a na šířku i do výšky měří shodně 1,8 metru. Co do prostoru je Tiger srovnatelný s Dacií Jogger, postrádá však možnost vyjmutí sedadel ve třetí řadě.

Palubní deska je jednoduchá, přístrojový štít kombinuje jednoduchý ručičkový rychloměr se dvěma displeji po stranách. Přední kola tohoto modelu pohání opět čtyřválcová patnáctistovka, ale v atmosférickém provedení s výkonem 110 koní. Zadní náprava je tuhá s Panhardskou tyčí, vysoký profil pneumatik je ale zárukou solidního komfortu. V tomto případě se auto, v jehož výbavě nic podstatného nechybí, vejde včetně metalického laku do půl milionu korun.

Standardní základní záruka výrobce je 5 let nebo 100 000 km, za příplatek lze mít ale rozšíření až na 7 let bez omezení kilometrů. Prodejní a servisní síť Cartel Cars je v rámci České republice široce rozkročená a zahrnuje čtrnáct míst, přičemž do konce letošního roku má přibýt dalších šest. Distribuci náhradních dílů řeší centrální sklad nedaleko Prahy.