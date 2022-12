Švýcarský strach z blackoutu. Nejezděte elektroautem, perte na čtyřicet

Díky energii z vodních elektráren patří zásobování elektrickým proudem ve Švýcarsku k nejekologičtějším v Evropě. Nyní se alpská republika obává blackoutu. „V zimě importuje země velké množství proudu. V roce 2021 to bylo 5,7 miliard kilowatthodin, které pocházely především z Francie a Německa,“ informuje portál zaměřující se na technologie Golem. To znamená: bez francouzských jaderných elektráren nebo příležitostného přebytku větrné energie z Německa by ve Švýcarsku nejspíš zhasla světla.

Zákaz jízdy pro elektromobily

Jelikož jsou ovšem Francie a Německo pro tuto zimu mimořádně nejistí partneři – Francie kvůli četným výpadkům v jaderných elektrárnách a Německo kvůli nemožnosti plánování příjmu energie z větrných a solárních elektráren, v kombinaci se špatným solárním výnosem v zimě a akutním nedostatkem plynu – počítá Švýcarsko s vysokým rizikem blackoutu.

Návrh Švýcarské konfederace z 23. listopadu s názvem Nařízení o omezení a zákazu využívání elektrické energie předkládá drastická opatření, která mohou být při nedostatku energie zavedena v rámci čtyř stupňů. Existuje tak například nařízení, podle nějž budou smět běžet pračky maximálně na 40 stupňů Celsia. Lednice nebudou smět být nastaveny na teplotu nižší než 6 stupňů. Vše, co nyní slouží pouze pro pohodlí – jako například sauny, solária, infračervené kabiny, masážní křesla či parní lázně a další elektricky poháněná wellness zařízení – bude možné využívat i ve vlastním domě pouze omezeně.

Na dálnici maximálně stovkou

Vedle rozsáhlých předpisů týkajících se provozu elektrických přístrojů v komerční i soukromé sféře zahrnuje seznam zákazů i pikantní omezení v automobilové dopravě. Zaprvé má být maximální povolená rychlost na švýcarských dálnicích snížena ze 120 km/h na 100 km/h. Skutečně tvrdé to ovšem budou mít řidiči a řidičky elektromobilů: Pro ně by v případě nedostatku energie platil zákaz jízdy. V návrhu je doslova uvedeno: „Soukromé užívání elektromobilů je nyní povoleno pouze pro naléhavě nezbytné jízdy (např. výkon povolání, nákupy, návštěvy lékaře, účast na náboženských akcích a na soudních jednáních).“

Podle různých zpráv ze švýcarských médií by se to týkalo zhruba 110 tisíc řidiček a řidičů ve Švýcarsku. Pro elektormobilitu, která je ve Švýcarsku politicky mimořádně intenzivně podporována, by to bylo samozřejmě absolutně fatální: Kdo by si ještě koupil elektromobil, pokud by musel počítat s tím, že právě v zimě může kdykoli počítat se zákazem jízdy? Plán nicméně ujišťuje, že zákazy jízdy by se realizovaly až při třetím ze čtyř stupňů nedostatku energie. Přesto lze Švýcarům doporučit, aby si elektromobil kupovali pouze jako druhý vůz, pokud se vůbec pro koupi rozhodnou.

Výkonný ředitel švýcarského sdružení dovozců automobilů Auto Schweiz Andreas Burgener v rozhovoru pro švýcarský bulvární deník Blick potvrdil, že při jednání, které je ohlášeno na prosinec a bude se na něm hlasovat o plánovaných opatřeních, bude hlasovat proti jakýmkoli zákazům jízdy pro elektromobily. Spotřeba elektrického proudu, která ve Švýcarsku v roce 2021 připadla na elektromobilitu, činila podle jeho vyjádření pouze 0,4 procenta z celkové spotřeby.

V Německu omezení při nabíjení

Focus Online položil zástupcům německých ministerstev dopravy a hospodářství dotaz, zda v zemi hrozí zákazy jízdy pro elektromobily. Odpověď z ministerstev zatím nedorazila.

Přitom je už dávno jasné, že i v Německu budou v budoucnu pro elektromobily platit značná omezení – například při nabíjení. Protože pokud probíhá rozšiřování elektromobility rychleji než výstavba nabíjecí sítě, pak je nutné nabíjet „způsobem šetrným k síti“. Což jinými slovy znamená, že se nebude nabíjet ve chvíli, kdy to řidička nebo řidič potřebují, ale tehdy, kdy bude zrovna k dispozici dostatek elektrického proudu.

Majitelé nabíjejí své elektromobily většinou doma v garáži. Při nabíjení ze speciálních wallboxů s výkonem 3,4, 7,4, 11 nebo maximálně 22 kilowatt využívají mnohem víc proudu než jakýkoli domácí spotřebič. Limitujícím faktorem při tom není jen domácí síť, ale i integrovaná nabíječka v autě: často nelze dostupnou nabíjecí kapacitu boxu vůbec využit.

Elektromobily v síti

Focus konzultoval věc s odborníky z Asociace elektrotechnických, elektronických a informačních technologií e. V. (VDE). Pokud má elektromobilita běžet hladce a bez závad, čelí Německo skutečně velké výzvě:

Spotřeba elektrického proudu průměrné čtyřčlenné domácnosti činí v současnosti podle VDE maximálně 4 kW. V budoucnu však experti očekávají nárůst spotřeby na 10 do 14 kW, způsobený solárními panely, tepelnými čerpadly, akumulátory a také právě wallboxy určenými na nabíjení elektromobilů.

To by zprvu neměl být problém, protože síť nízkého napětí má dosud rezervy.

Kromě toho záleží na tom, kdy bude síť vystavena vyšší spotřebě novými uživateli: „Zda a kdy je síť přetížena, závisí také na faktoru souběžnosti, tedy zda se všechna vozidla nabíjejí současně nebo spíše postupně. Ventilátorová topidla budou v závislosti na počasí vykazovat velmi vysoký stupeň souběžnosti. U elektromobility je to méně výrazné. Navíc je nabíjecí zařízení nutné ohlásit, respektive pro vyšší výkony je třeba mít povolení od příslušného provozovatele distribuční sítě. To znamená, že e-mobilita je pro provozovatele distribuční sítě mnohem transparentnější než přímé vytápění, například ventilátorovými ohřívači,“ uvedli experti z VDE pro Focus.

Dočasné vypnutí wallboxů

VDE vysvětluje, co je předpokladem pro „nabíjení šetrné k síti“: dočasné přesunutí zátěže pomocí inteligentních měřicích systémů (iMSys). Wallbox pro nabíjení elektromobilu doma v garáži komunikuje s provozovatelem sítě, tak aby měl přehled o aktuální situaci nabíjení a mohl v případě nouze zasáhnout. „Alternativou by bylo přidělování síťových přípojek pro wallboxy podle pravidla ‚kdo dřív přijde, ten dřív mele‘, nebo v případě přetížení dočasné vypnutí jednotlivých vláken sítě,“ vysvětlují experti.

I když zatím neexistují žádné konkrétní plány jako ve Švýcarsku, musí se i majitelé elektromobilů v Německu připravit na to, že až bude energie opět nedostatek, nebudou moci své vozidlo používat jako auto s benzinovým nebo naftovým motorem. Pro řidiče spalovacích motorů to samozřejmě není příliš velká útěcha: již brzy lze očekávat nový nárůst cen pohonných hmot.