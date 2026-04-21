Světový den kreativity na kolech: auto složené z 223 dílů z hobbymarketu

Vladimír Löbl
Místo volantu má závaží na činku, funkci plynového pedálu plní naběračka na těstoviny, přední část karoserie tvoří otočená vana a místo bezpečnostních pásů jsou vodítka pro psy. Dnešek je Světovým dnem kreativity a inovací, a to je ideální příležitost připomenout si Winkelwagen, vozidlo složené výhradně z dílů z hobbymarketu.

Před devíti lety oslavil obří nizozemský internetový obchod Bol.com 18. narozeniny tím, že ze svého běžného sortimentu postavil funkční elektromobil ve stylu, který mu mohl závidět kdejaký kutil.

Místo volantu má Winkelwagen závaží na činku. Je to tedy opravdu „posilové“ řízení.
Sedadla jsou z kancelářských židlí a masážních podložek.
Stroj složený z 223 různorodých dílů z hobbymarketu skutečně jezdí a stal se pohyblivým symbolem nekonečných možností lidské fantazie. Přední část karoserie tvoří otočená bílá vana.
Na zádi je opravdový cestovní kufr.
Zpětné zrcátko je ve skutečnosti otočné koupelnové zrcadlo s LED osvětlením.
Projekt „Winkelwagen“ (nizozemsky nákupní vozík) není jen úsměvným experimentem, ale fascinující ukázkou technické vynalézavosti. Tým kreativců pod vedením designového studia IOIA a Joosta de Boera dostal nelehký úkol: postavit pojízdné auto pouze z položek, které zákazníci najdou v nabídce e-shopu Bol.com. Výsledek? Stroj složený z 223 různorodých dílů skutečně jezdí a stal se pohyblivým symbolem nekonečných možností lidské fantazie.

Motory z vysavačů, baterie z akuvrtaček

Analýza konstrukce vozu odhaluje neuvěřitelnou schopnost tvůrců redefinovat účel běžných předmětů. Základem šasi se staly kovové regálové systémy, které zajistily potřebnou stabilitu. Přední část karoserie potom tvoří otočená bílá vana. O pohon se postarala technika, kterou byste čekali spíše v úklidové komoře nebo dílně – srdcem vozu jsou motory z vysavačů napájené sadami baterií pro akumulátorové vrtačky a olověnými akumulátory Ultracell.

Detaily vozu jsou přehlídkou kutilského génia. Jako volant posloužilo závaží na činku, což vyžaduje při řízení pořádnou sílu. Funkci pedálu plynu a brzdy převzaly kuchyňské naběračky na těstoviny a špachtle. Řadicí páka vypadá jako rukojeť od mopu nebo čisticího náčiní. Místo bezpečnostních pásů najdete vodítka pro psy, maska chladiče byla vytvořena z grilovacího roštu a topného tělesa z elektrického grilu, pro přední světla jsou použity kulaté stropní lampy a zpětné zrcátko je ve skutečnosti otočné koupelnové zrcadlo s LED osvětlením (ideální pro úpravu rtěnky na semaforech).

Gril na přídi z opravdového grilu

Winkelwagen váží 322 kilogramů a jeho stavba zabrala úctyhodných 420 hodin. Na jedno nabití ujede téměř 35 kilometrů. Palubní deska je osazena bezdrátovou klávesnicí s myší, čtečkou elektronických knih pro dlouhé chvíle a teploměrem do pečicí trouby, který monitoruje teplotu systémů. Sedadla jsou z kancelářských židlí a masážních podložek, místo klimatizace je stolní ventilátor, stěrače tvoří stěrky na okna a na zádi je opravdový cestovní kufr.

Holanďané tímto počinem dokázali, že hranice e-shopu nejsou definovány jen seznamem zboží, ale představivostí jeho zákazníků. Projekt Winkelwagen transformoval abstraktní slib „máme všechno“ do hmatatelného důkazu. V éře digitálního prodeje jde o unikátní koncept, který oslavuje kutilství a ukazuje, že s trochou kreativity lze i z vysavače a regálu postavit dopravní prostředek. Bohužel neexistuje žádný návod; na to jak si vozítko sestavit si tedy každý musí přijít sám. Pro tuzemské kutily to ale jistě nebude problém.

Dnes, v rámci Světového dne kreativity a inovací, slouží tento nizozemský výtvor jako připomínka toho, že ty nejlepší nápady často vznikají spojením věcí, které na první pohled nemají nic společného.

