náhledy
Vodík je jedním z nejdiskutovanějších paliv budoucnosti a britská společnost JCB chce dokázat, že jeho potenciál sahá mnohem dál než ke stavebním strojům. Na solných pláních Bonneville proto představí speciál Hydromax. Má pokořit světový rychlostní rekord vodíkového vozidla i výkon někdejšího Dieselmaxu.
Autor: JCB
Traktor-bagry ve žluté. A rypadla, nakladače, zemědělská a stavební technika. Britská společnost JCB si jimi vystavěla po čertech dobrou reputaci. Ale nestačí jí to. V posledních pěti letech nalila více než 100 milionů liber do vývoje vodíkových spalovacích motorů. A potřebují se s nimi ukázat světu.
Autor: Profimedia.cz
Příležitost, jak prezentovat úspěch vlastní pokročilé technologie, se nyní pro JCB otevírá na solných pláních vysychajícího jezera v Bonneville Flats v americkém Utahu. Na místě jako stvořeném pro překonávání rychlostních rekordů.
Autor: Dietmar Rabich
Před dvaceti lety tu JCB zazářilo jízdou dnes už legendárního Dieselmax. A teď se sem vrací, s ještě ambicióznějším projektem. Nový Hydromax má totiž celému světu ukázat, že vodík může pohánět nejen stavební stroje, ale i extrémně rychlá vozidla.
Autor: JCB
Cíl je přinejmenším dvojí. Jednak překonat hranici mystických 563,4 kilometrů v hodině, tedy původní rychlostní rekord, který na tom samém místě před dvaceti lety JCB vytvořila s dieselovým Dieselmax.
Autor: JCB
Druhý bod? Překonat současný rekord vozidla s vodíkovým pohonem, který drží Buckeye Bullet 2. Hodí se zmínit, že ten dosavadní vodíkový rekord Buckeye Bullet 2 činí 487 kilometrů v hodině.
Autor: Venturi
A možná též i to, že řidičem Hydromax bude opět „pilot“ Andy Green, pilot původního Dieselmax z roku 2006. Jediný člověk, který překonal zvukovou bariéru na zemi. Zkrátka, na velkých jménech a na překonávání legend celý ten rychlostní experiment dost intenzivně staví.
Autor: JCB
Na první pohled připomíná Hydromax spíše raketu než automobil. Aerodynamická karoserie dlouhá 9,75 metrů byla navržena tak, aby si zachovala stabilitu i v extrémním zatížení. A podobně jako raketa má jediný cíl: minimalizovat odpor vzduchu a proměnit výkon motorů v maximální rychlost.
Autor: JCB
O pohon se starají dva vodíkové spalovací motory vycházející z produkčních agregátů JCB. Každý z nich byl upraven na výkon přibližně 800 koní, takže společně dodávají úctyhodných 1 600 koní. Právě tato kombinace má Hydromaxu umožnit překonávat staré rekordy a vytvářet nové.
Autor: JCB
Hydromax není experiment postavený kolem palivových článků. JCB se rozhodlo pro vodíkový spalovací motor, tedy technologii, která konstrukčně navazuje na klasické pístové agregáty. Automobil se tak stává demonstrací alternativní cesty k bezemisnímu provozu těžké techniky.
Autor: JCB
Na vývoji vozu spolupracovaly některé z nejrespektovanějších britských strojírenských firem. Prodrive pomohl s konstrukcí samotného speciálu, Ricardo se podílelo na úpravách motorů a Xtrac dodal převodové systémy.
Autor: JCB
Oproti Dieselmax je speciál Hydromax lehčí, výkonnější a technicky pokročilejší. Dvě desetiletí vývoje přinesla nové poznatky v oblasti aerodynamiky, simulací i konstrukce podvozku. Hydromax proto nevznikl jako evoluce starého modelu, ale jako zcela nová generace rekordního stroje.
Autor: JCB
Síla motorů putuje na všechna čtyři kola prostřednictvím dvojité převodovky a spojkového systému. Takové řešení pomáhá efektivně přenést obrovský výkon na povrch solné pláně. Stabilita a trakce jsou totiž při rekordních pokusech stejně důležité jako samotný výkon motoru.
Autor: JCB
Výjimečnost Hydromaxu spočívá i v tom, že jeho motory mají původ ve stavebních strojích. JCB tak opakuje recept, který fungoval už u Dieselmaxu – vzít technologii z pracovního prostředí a ukázat její potenciál v extrémních podmínkách. Anthony Bamford, ředitel JCB, to tak má rád.
Autor: JCB
JCB má s rekordními projekty bohaté zkušenosti. Kromě dieselového rekordu vytvořila značka také nejrychlejší traktor světa a rekordní rypadlonakladač. Hydromax představuje další kapitolu dlouhé tradice, v níž se technické inovace propojují s odvážnými výzvami.
Autor: JCB
JCB oznámilo, že pokus o překonání rekordu proběhne během Bonneville Speed Week v srpnu 2026.
Autor: JCB