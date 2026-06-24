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Prezident Pavel fotografem v Le Mans. Na slavném závodě sledoval triumf Toyoty
Petr Pavel vyrazil s fotoaparátem na slavný čtyřiadvacetihodinový závod v Le Mans. Setkal se prezidentem FIA Muhammadem bin Sulajimem, slavným závodníkem Jacky Ickxem a sledoval triumf Toyoty....
Škoda uvedla svůj největší model Peaq. Plně elektrické SUV začne vyrábět v létě
Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto na dnešek nachystala premiéru své nové vlajkové lodi – elektrického modelu Peaq. V majestátním prostředí Rhonských Alp na pomezí Francie a Švýcarska odhalila...
Liazky měly mejdan. Slavné české náklaďáky znali na Dakaru, Kubě i v KLDR
Do Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku se o víkendu sjela nákladní auta značky Liaz. Podívejte se na parádní kousky, které na sraz dorazily. Samostatný podnik Liaz v Mnichově Hradišti vznikl v roce...
Mamut, motýlek, masařka. Mercedesy mají v Česku poetická pojmenování. Znáte je?
Mercedesy důsledně spoléhají na číselná označování jednotlivých modelů i celých jejich generací. Aby se mohli příznivci značky o těchto modelech snadněji bavit, vytvořili v průběhu let celou sadu...
Jméno pro alfu vymýšlelo 140 tisíc lidí. Vítězné jí sebrali cukráři
Přesně před 60 lety převzal šťastný výherce ankety o jméno nové otevřené Alfy Romeo její klíčky. Příběh nejkrásnějšího roadsteru planety ale začal marketingovou šlamastykou, která vstoupila do dějin....
Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo
Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq se základní cenou 1 150 000 Kč, to je výrazně méně, než se čekalo. Automobilka ve středu 24. června spouští konfigurátor a začíná nabírat...
JCB Hydromax. Nový vodíkový speciál chce zaútočit na světové rekordy rychlosti
Vodík je jedním z nejdiskutovanějších paliv budoucnosti a britská společnost JCB chce dokázat, že jeho potenciál sahá mnohem dál než ke stavebním strojům. Na solných pláních Bonneville proto...
Český řidič má pocit, že je nesmrtelný. Historky z dispečinku baví i děsí
Jak funguje zákulisí asistenčních služeb během největšího letního náporu? Co všechno riskují čeští turisté na dovolených a proč se z pondělí stal postrach všech koordinátorů? O tom jsme si povídali...
Škoda uvedla svůj největší model Peaq. Plně elektrické SUV začne vyrábět v létě
Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto na dnešek nachystala premiéru své nové vlajkové lodi – elektrického modelu Peaq. V majestátním prostředí Rhonských Alp na pomezí Francie a Švýcarska odhalila...
Škoda dnes odhalí svoji vlajkovou loď. Peaq by měl stát od 1,2 milionu korun
Mladoboleslavská automobilka Škoda dnes večer konečně ukáže své nové velké elektrické SUV Peaq. Před premiérou se podívejte na vše, co se nám dosud podařilo vyštrachat – kromě kreseb, fotografie...
Všichni jsou už v Mexiku. Země kaktusů a tequily hraje automobilovou extraligu
Příběh mexického autoprůmyslu připomíná velkolepou průmyslovou ságu, v níž se levná práce potkala s globálním kapitálem. Vznikla tak nepostradatelná montovna planety. Dnes je to čtvrtý nejvýznamnější...
BYD Dolphin G nemá konkurenta. První jízda s malým plug-in hybridem
Čínský gigant BYD sází v Evropě jeden model za druhým. V jeho portfoliu najdeme už patnáct aut, ale nejnovější přírůstek s názvem BYD Dolphin G DM-i možná vzbudí obzvlášť velkou pozornost. Jde totiž...
Liazky měly mejdan. Slavné české náklaďáky znali na Dakaru, Kubě i v KLDR
Do Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku se o víkendu sjela nákladní auta značky Liaz. Podívejte se na parádní kousky, které na sraz dorazily. Samostatný podnik Liaz v Mnichově Hradišti vznikl v roce...
Praha je skvělá pro testování, libuje si vývojář asistentů moderních aut
„Asijský a evropský trh jsou od sebe velmi odlišné. Požadavky zákazníků jsou úplně jiné, je tam jiná kultura a odlišné priority. Evropské automobilky jsou v tomto mnohem striktnější,“ říká Jiří...
Ruty šuty Arizona, Texas. Americká stodola na kolech má přípojku na plyn
Chevrolet Silverado je jako staré dobré rockové kapely, které odmítly playback. Osm válců, žádné kompromisy, jen čistý mechanický koncert. Není to jen auto. Je to životní postoj, kus americké prérie...
Noty a motory. Hudební nástroje inspirované světem aut fascinují designem
Dnešní světový den hudby je ideální příležitostí si připomenout hudební nástroje inspirované světem aut. Unikátní instrumenty, které vznikly z fascinace burácejícími motory a ladnými křivkami...
Budoucnost dopravních staveb: nebudeme počítat auta, naplánujeme život
Podle nové studie Mezinárodního dopravního fóra OECD (ITF) se tradiční přístup pro plánování dopravní infrastruktury začíná dostávat na své funkční limity. Zaostává, přesluhuje. A navrhují jiný model...