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JCB Hydromax. Nový vodíkový speciál chce zaútočit na světové rekordy rychlosti

Radomír Dohnal
Vodík je jedním z nejdiskutovanějších paliv budoucnosti a britská společnost... Traktor-bagry ve žluté. A rypadla, nakladače, zemědělská a stavební technika.... Příležitost, jak prezentovat úspěch vlastní pokročilé technologie, se nyní pro... Před dvaceti lety tu JCB zazářilo jízdou dnes už legendárního Dieselmax. A teď... Cíl je přinejmenším dvojí. Jednak překonat hranici mystických 563,4 kilometrů v... Druhý bod? Překonat současný rekord vozidla s vodíkovým pohonem, který drží... A možná též i to, že řidičem Hydromax bude opět „pilot“ Andy Green, pilot... Na první pohled připomíná Hydromax spíše raketu než automobil. Aerodynamická... O pohon se starají dva vodíkové spalovací motory vycházející z produkčních... Hydromax není experiment postavený kolem palivových článků. JCB se rozhodlo pro... Na vývoji vozu spolupracovaly některé z nejrespektovanějších britských... Oproti Dieselmax je speciál Hydromax lehčí, výkonnější a technicky...
Vodík je jedním z nejdiskutovanějších paliv budoucnosti a britská společnost JCB chce dokázat, že jeho potenciál sahá mnohem dál než ke stavebním strojům. Na solných pláních Bonneville proto představí speciál Hydromax. Má pokořit světový rychlostní rekord vodíkového vozidla i výkon někdejšího Dieselmaxu.

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