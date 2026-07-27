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Sven Schuwirth, člen představenstva Seat S.A. a výkonný viceprezident pro prodej a marketing značek Seat a Cupra. | foto: Cupra

Sven Schuwirth patří k nejdůležitějším osobnostem značky Cupra a architektům jejího raketového růstu. Při jeho zastávce v Praze s ním hovořil Jiří Duchoň, šéfredaktor magazínu Automobil, zástupce ČR v porotě Car of the Year a spolupracovník iDNES.cz.

V posledních dvou letech je Sven Schuwirth jednou z hlavních tváří transformace značky Cupra. Zodpovídá za uvádění nové modelové ofenzivy v čele s typy Tavascan, Terramar a především Raval, který je považován za klíčový model pro další růst značky. Schuwirth zároveň prosazuje, aby si Cupra i během elektrifikace zachovala sportovní charakter, výrazný design a postavení nekonvenční prémiové značky, nikoli výrobce orientovaného na masové objemy. Ve svých posledních vystoupeních zdůrazňuje, že rok 2026 je pro Cupru „rokem Ravalu“.

Jedinou šancí je držet při sobě, soustředit se na dědictví a zůstat upřímnými k zákazníkům i sami k sobě. Vždyť právě Evropa je kolébkou automobilu!

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Témata: Technika, Cupra, Seat

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