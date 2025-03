Elektrické Suzuki Vitara dorazilo do Prahy, prošmejdili jsme ho

Suzuki Vitara, to nově znamená tři různá, jen částečně si podobná auta. První vůz tohoto jména se objevil v roce 1988 a byl jedním ze zakladatelů kategorie SUV. V hranaté karoserii spojil terénní schopnosti s komfortním ovládáním, ale stále ještě s klasickým žebřinovým rámem.

Reinkarnace z roku 2015 byla o kousek větší, s motorem napříč a pohonem všech kol, typický zástupce toho, co si dnes představujeme pod pojmem SUV, tedy se samonosnou karoserií, už bez rámu. A zbrusu nová e Vitara? Ta jde zase novým směrem: mezi nápravami má místo kardanu baterii, která napájí elektromotor na přední a volitelně i na zadní nápravě.

Elektrická Vitara tedy v duchu tradic značky Suzuki udělá pohon všech kol dostupným v další kategorii, kde na něj narazíte jen vzácně. Chtěli byste 4×4 v elektromobilech, jako jsou Hyundai Kona, Kia EV3 nebo Opel Mokka? Tak to máte smůlu. Stejně je tomu u Škody Elroq, která má sice poháněná zadní kola, ale zase u ní chybí pohon předních kol.

Z Indie

Pokud se snad bojíte, že tento krok znamená, že se stávající Vitarou je konec, můžeme vás uklidnit. Evropská továrna Suzuki v maďarské Ostřihomi ji bude vyrábět i nadále, a to včetně verze 4×4; nakonec pro tento účel prošla Vitara loni faceliftem. Elektrická e Vitara se začne na jaře vyrábět v Indii a bude se vyvážet do celého světa. U nás by se měla začít prodávat v listopadu a doplnit dvojici stávajících benzinových SUV.

I přes společné označení Vitara je ta elektrická o kus větší než benzinová: rozvor 2,7 metru je o celých 20 cm delší, celková délka 4 275 mm je větší o 10 cm. Elektromobil je také nepatrně širší a vyšší, samozřejmě i o půl tuny těžší. Velikostí e Vitara zapadne mezi konvenční Vitaru a větší S-Cross, který však také překonává délkou rozvoru.

Nový model vedle elektrického pohonu přinese i další novinky, které dosud u Suzuki nebyly v nabídce. Zatímco stávající Vitara je obdivována pro svoji jednoduchost a staromilské provedení interiéru, ta elektrická dostane módní digitální přístrojový štít spojený s displejem multimediálního systému, elektrickou parkovací brzdu nebo kompletní ovládání palubního počítače na volantu, tedy prvky, které jste dosud museli u SUV od Suzuki oželet. Navzdory integraci všech možných funkcí do dotykového displeje zůstávají na palubní desce fyzické přepínače pro nastavení klimatizace a otočný ovladač hlasitosti.

Na ceny čeká

Až e Vitara na podzim dorazí do prodeje, Suzuki nabídne tři motorizace. Základní pohání přední kola výkonem 106 kW a v zájmu snížení ceny kapacitu baterie zmenšenou na 49 kWh. Střed nabídky bude představovat předokolka s výkonem 128 kW a 61kWh baterií, vrcholem se stane verze 4x4, která ještě přidává zadní elektromotor o výkonu 48 kW, celkový systémový výkon čtyřkolky je 135 kW. Přesné údaje o dojezdu zatím nejsou známy, s větší baterií by však měl dosáhnout 400 km. Indický web Suzuki dokonce uvádí hodnotu až 500 km.

Ještě větší neznámou je v danou chvíli cenová politika, na žádném z trhů zatím nebyla zveřejněna ani předběžná cílová cena. Co naopak Suzuki už nyní ví s jistotou a neopomíná to zdůraznit, se světlou výškou 180 mm zůstane e Vitara věrná off-roadovým tradicím značky. Světlost je dokonce o pět milimetrů větší než u benzinové vitary. S ní je navíc shodný i poloměr otáčení 5,2 metru, navzdory o 20 cm prodlouženému rozvoru.

Není bez zajímavosti, že stejné auto se chystá uvést do prodeje i Toyota. Dosud jsme se mohli setkat s opačným směrem spolupráce Suzuki s Toyotou, kdy model Swace je ve skutečnosti upravená Corolla s karoserií kombi a model Across vychází z plug-in hybridní RAV4. V budoucnu bude naopak Toyota Urban Cruiser dvojčetem Suzuki e Vitara. Podobně obě značky v Indii spolupracují už delší dobu, 4 z 12 tam nabízených modelů Toyoty jsou ve skutečnosti přeznačené Suzuki.