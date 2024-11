Suzuki veze z Indie Vitaru na baterky. Nový elektromobil vyrobí i pro Toyotu

Suzuki v posledních letech celkem úzce spolupracuje s Toyotou - i kvůli tomu, že vzájemně vlastní určité majetkové podíly - a v rámci toho prodává její modely Corolla a RAV4 pod svými jmény Swace a Across. Takže jsme tak nějak čekali, že další nový ohlášený model, tentokrát poprvé elektrický, bude také převzatý tímto směrem. Ale na první statické prezentaci v Miláně, kam jsme byli pozvání jako jedna z pouhých dvou českých redakcí, se ukázalo, že to bude jinak.

Ze společného vývoje Suzuki, Toyota a Daihatsu vznikne nový elektrický model pro celosvětový trh (nejspíš kromě Ameriky). Vyrábět se bude v závodě Suzuki Motor Gujarat v Indii od jara 2025, ale prodávat se bude i v Evropě, Japonsku a dalších zemích.

Model e Vitara vychází z konceptu „eVX“, který byl představen na veletrhu Auto Expo India v Indii v lednu 2023. Výrobce slibuje „svižné SUV s dynamickými jízdními vlastnostmi typickými pro BEV, které nabízí dostatečný dojezd a pohodlí“. Jak je u Suzuki zvykem, novinka bude dostupná také s pohonem 4x4.

Model, který byl představen pod jménem „e Vitara“ navazuje na spalovacího sourozence téhož jména a designově si zakládá na robustním vzhledu malého terénního auta, což podtrhují třeba pneumatiky s velkým průměrem nebo dlouhý rozvor, který má nabídnout nadprůměrný vnitřní prostor. Třeba kufr skutečně vypadá na pohled obří, pod jeho podlahou je vylisovaný plastový díl s řadou úložných přihrádek, ale jeho oficiální velikost zatím nebyla zveřejněna.

Při prvním statickém seznámení jsme dostali i první technické informace. Vůz bude stát na úplně nové podvozkové platformě „HEARTECT-e“. Délka vozu je 4275 mm, rozvor 2700 mm. K dispozici budou dvě verze baterie – s kapacitou 49 kWh pro předokolku nebo 61 kWh, kterou bude také možné spojit s pohonem všech kol ALLGRIP-e. Samotné baterie budou lithium-železo-fosfátové (LFP).

Elektromotor bude vyladěn ve třech výkonových stupních – 106 kW se slabší baterií a pohonem jedné nápravy, 128 kW se silnější baterií a rovněž pohonem 2WD a nejvyšších 135 kW s pohonem 4x4. Spotřeba nebo dojezdy zatím nejsou známy, ale auto se s hmotností pohybuje mezi 1702 až 1899 kilogramy, takže dojezd by mohl být relativně slušný. U studie eVX se odhadoval kolem 500 kilometrů, ovšem podle méně přísných asijských norem.

Toyota dorazí snad ještě letos

Toyota zatím sourozenecký vůz včetně jeho jméně nepředstavila, ale s velkou pravděpodobností se tak stane ještě před koncem letošního roku. Protože zákazníci Suzuki jsou aspoň v Česku spíše staršího věku, nedá se očekávat, že by masivně přešli k elektromobilům, ale e Vitara vhodně doplní stávající nabídku. Protože rozhodně neplatí, že s příchodem elektrické Vitary se přestane vyrábět ta spalovací.

Pro úspěch e Vitary tak bude hodně důležitá cena a jak moc se bude lišit od sourozenecké Toyoty. „S uvedením do prodeje počítáme na podzim roku 2025, první vozy se k zákazníkům nejspíš dostanou až koncem roku,“ uvedl ředitel českého zastoupení Tomáš Teufl. „I vzhledem k tomu, jaká panuje v Česku situace kolem prodejů elektromobilů, a to jak z hlediska zájmu zákazníků, tak toho, že skončila jediná dotační podpora elektromobility, nečekáme strmý nárůst našich prodejů díky tomuto novému modelu. A to i vzhledem k tomu, že jsme zaměřeni na privátní zákazníky. A chceme i nadále nabízet auta, která zákazníci chtějí, tedy i ta spalovací. Novinka ale vhodně doplní naše portfolio, je dobré mít více alternativ, čímž stoupá šance, že oslovíme víc zákazníků.“

S tím souhlasí i Daniel Prostějovský, zástupce technického ředitele společnosti Drivalia Lease Czech Republic: „Hlavním přínosem pro značku může být, že se zákazníci s jejím elektrickým modelem seznámí. A až si EU vyjasní svůj další postoj k čisté mobilitě, bude mít Suzuki elektrický vůz na evropském trhu již etablovaný.“

A elektromobil by mohl značce pomoci i ve fleetových prodejích. „Suzuki je v naší zákaznické flotile zatím minoritou. Nejpočetněji zastoupeným modelem je Vitara, máme i modely S-Cross, Across, Ignis a Swift. Model Vitara je zastoupen nejčastěji pravděpodobně díky specifickému formátu, který vybočuje od podobné konkurence. Vitaru volí klienti, kteří při pracovním nasazení skutečně využijí pohon 4×4. Pořídí-li si klienti toto vozidlo na operativní leasing, zpravidla ho používá déle, než je průměrná doba pronájmu. Z hlediska údržby a spolehlivosti vozidla nijak nevybočují, náklady na údržbu jsou lehce vyšší, což však souvisí s tím, že jsou většinou nasazena v těžších podmínkách. Zůstatková cena je kvůli malému počtu statistického vzorku těžko predikovatelná, je závislá především na aktuálním technickém stavu.“