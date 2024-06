Nové Suzuki Swift předvádí mírný pokrok v mezích platných předpisů. Naštěstí

Jak správně připomíná české zastoupení Suzuki, Swift je s námi již 40 let. Sama automobilka ovšem uvádí kariéru poloviční – první dvě generace, které se v devadesátých letech hojně rozšířily i po českých silnicích, totiž v různých částech světa nesly různá označení. Ke sjednocení došlo v roce 2004, a od té doby se v dalších třech generacích prodalo přes devět milionů kusů. Na tyto úspěchy se nyní chystá navázat generace další, v celkové bilanci v pořadí již šestá.

Všechny ty moderní swifty měly několik společných rysů, a novinka se jich věrně drží dál: takzvaně plovoucí střecha, která je podobně jako u Mini (nebo Range Roveru) od zbytku karoserie vizuálně oddělena černými sloupky karoserie, strmé čelní sklo nebo svisle orientovaná přední i zadní světla. Zatím poslední vydání u příležitosti zrušení třídveřové verze přišlo se skrytými klikami zadních dveří, novinka se vrací ke konvenčnímu řešení – a zůstává v souladu s vývojem na trhu také už jen pětidveřová.

Nový swift je ve srovnání s předchůdcem zaoblenější, karoserii zdobí ostřejší prolisy, celkový dojem je více extravagantní a méně agresivní. K novým designovým prvkům patří zmenšení masky chladiče, která z nárazníku výrazněji vystupuje, zkrácení kapoty motoru s přiznanou spárou nebo podsaditější zadní partie, které nechávají více vyniknout nově řešená koncová světla s čirými kryty.

Bude opět i Swift Sport? Ačkoliv se internet hemží kategorickými tvrzeními, že v nové generaci Swiftu se s verzí Sport nepočítá, ředitel českého zastoupení Tomáš Teufl na přímý dotaz tak striktní nebyl. Její příchod nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Technický specialista Suzuki Pavel Schejbal k tomuto tématu poznamenal, že sportovní verze se vždy představila později, u první generace dokonce s odstupem roku a půl. Naděje tedy stále nevyhasla. A vzhledem k použití stejné platformy jako u předchůdce alespoň teoreticky nic nebrání opětovnému použití motoru 1,4 l turbo, který Suzuki i nadále dodává do svých SUV. Je to tedy hlavně otázkou ceny a emisí CO 2 . Jelikož se ale Swiftu Sport dosud prodalo přes čtvrt milionu kusů, není divu, že automobilka příchod nástupce stále nevylučuje.

Nejmenší zvenčí, ale prostorný uvnitř

Vnější rozměry se prakticky nezměnily – do délky swift narostl o pouhých 15 mm na 3 860 mm, šířka, výška i rozvor zůstávají beze změny. To samé platí pro objem kufru 265 litrů i poloměr otáčení 4,8 metru. Swift si tak drží status nejmenšího auta segmentu B s vynikajícími manévrovacími schopnostmi. Prostorové poměry uvnitř se také prakticky nezměnily, což není na škodu – navzdory malým vnějším rozměrům patřil už předchozí swift ve třídě k nejprostornějším vozům, který pohodlně pojme čtyři dospělé i větší nákup.

Interiér se zbavil sportovních detailů v podobě kruhových výdechů klimatizace a přístrojového štítu s výraznými tubusy. Nově naopak přidává dvoubarevné schéma s bílým povrchem na méně exponovaných plochách. Tento trik, který zlepšuje dojem vzdušnosti, Suzuki vyzkoušelo už u modelu Ignis. Dominantním prvkem je samostatně stojící 9palcový dotykový displej (dosud úhlopříčka 7 palců a umístění níže na palubní desce), který navíc přidává nové funkce.

Jestli v něčem odcházející Swift z uživatelského hlediska zaostával, byla to právě multimédia. Nyní je tady všechno, co chybělo: bezdrátová konektivita, propojení displeje s autem a s tím související zobrazení provozních údajů nebo možnost měnit nastavení vozu, sledování auta přes aplikaci v chytrém telefonu a v neposlední řadě vestavěná navigace s online aktualizacemi. USB zásuvky jsou přítomné typu A i C, což je pro dnešní dobu to nejpraktičtější řešení, katalog originálního příslušenství dává ještě možnost dokoupit bezdrátovou nabíječku.

Další inovací, i když trochu samoúčelnou, je digitální panel klimatizace s páčkovými přepínači teploty a větráku. Zabírá méně místa a vypadá honosněji, dřívější kruhové ovladače se ale obsluhovaly snadněji. Stejný panel se používá pro automatickou i manuální klimatizaci, přesto buďme rádi za něj – nastavení klimatizace není nutno lovit na dotykovém displeji. Spousta jiných prvků je podle hesla „co funguje, to neměň“ stejná jako v předchůdci: volant, řadicí páka nebo páka ruční brzdy. Ano, swift zůstává jedním z mála aut na trhu, která k radosti mnoha potenciálních zákazníků nemají elektronickou parkovací brzdu.

O válec míň, ale ve všem lepší

Je to spíše shoda okolností, nicméně motor má identický objem 1 197 cm3 a výkon 61 kW jako u předchůdce. Jedná se ale o zcela novou konstrukci typu Z12E, která má premiéru právě v novém Swiftu. Od dosavadního motoru K12, který v různých variacích poháněl dvě předchozí generace, se liší především počtem válců. Může se nám to nelíbit, ale přechod ze čtyřválcové na tříválcovou koncepci, společně s řadou dalších inovací, vede ke snížení udávaných emisí CO 2 , potažmo spotřeby paliva o 10 %. A o to jde v dnešní době především.

Nový motor dosahuje jako jeden z mála na trhu účinnosti až 40 %, má vyšší kompresní poměr, extrémně dlouhý zdvih pístů a stejně jako dosud spoléhá na asistenci malého elektromotoru, který je součástí 12V systému mild hybrid. Optimalizací průběhu spalování a použitím filtru pevných částic (ano, stávající Swift se bez něj stále obešel) se povedlo dramaticky snížit počet vypouštěných pevných částic, a tak je nový Swift připraven nejen na nejnovější emisní normy, ale i na ty budoucí.

U příležitosti uvedení na trh české zastoupení Suzuki nabídlo k vyzkoušení variantu s manuální převodovkou, která nejlépe odhalí potenciál nového motoru. Překvapí dvěma věcmi: naprostým klidem a tichým projevem v nízkých a středních otáčkách a důrazným zátahem z nízkých otáček. Ostatně automobilka sama se chlubí výrazným zlepšením průběhu točivého momentu, a praxe to jednoduše potvrzuje, ačkoliv udávaná změna maxima ze 107 Nm při 2 800 otáčkách na 108 Nm při 4 500 na první pohled naznačuje opak. Graf průběhu točivého momentu a výkonu bohužel není k dispozici.

Vedle obligátního pětistupňového manuálu je na výběr i automat typu CVT, který je z principu pro relativně slabý motor a auto určené zejména do města s ohledem na jízdní dynamiku, spotřebu, hmotnost a cenu nejvhodnější volbou. Unikátní možností v segmentu malých vozů pak zůstává i v nové generaci spojení manuální převodovky a pohonu 4×4 řešeného aktivním připojováním zadních kol při rozdílu otáček pomocí viskózní spojky. U čtyřkolky je i nadále pro Swift tradiční odlišnost v podobě zvětšené světlé výšky.

Upravený podvozek funguje lépe

V době až nezdravého důrazu na snižování spotřeby a zavádění nových asistenčních systémů je obdivuhodné, že konstruktéři Suzuki našli prostředky, čas a energii na přepracování podvozku. Přední náprava dostala silnější stabilizátor s teflonovým uložením a silnější tyčky stabilizátoru. Účelem je zmenšit boční náklony a zrychlit reakce na otočení volantu. Změna to není nijak dramatická, ale jako někdo, kdo za volantem odjíždějící generace najezdil 80 tisíc kilometrů, mohu potvrdit, že schopnost zatáčet a pocit z řízení se opravdu zlepšily.

Technické změny se dotkly i aerodynamiky, kde Suzuki vyzdvihuje mimo jiné odstranění ozdobných prvků (a mlhovek) z předního nárazníku, kde narušují proudění vzduchu. Navzdory zachování rozměrů a rozšíření výbavy se také povedlo snížit hmotnost, u základního provedení o 21 kg.

Základní verzi za 390 tisíc skoro nic nechybí

Cena nejlevnějšího provedení je stanovena na 389 900 Kč, to je o 17 tisíc více než dosud (resp. 20 tisíc ve srovnání s akční doprodejovou cenou). Výbava je ale radikálně rozšířená: do základu se kvůli předpisům dostaly veškeré asistenční systémy, ale také již popisovaný multimediální systém, dále parkovací senzory a kamera, a dokonce i bezklíčové odemykání nebo elektrické stahování zadních oken, které v této velikostní kategorii stále nejsou samozřejmostí.

Co tedy základu chybí? Z užitečných věcí vyhřívání předních sedadel a výškově nastavitelné sedadlo řidiče. Pokud toužíte po těchto prvcích, musíte zvolit prostřední výbavu Premium, která se jinak zaměřuje hlavně na design: má litá kola, zatmavená zadní okna a kožený volant. Stojí 415 900 Kč, což je mezigeneračně jen o 11 tisíc víc, přičemž oproti stávajícímu provedení má navíc zejména navigaci a bezklíčový vstup – položky dosud vyhrazené vrcholnému provedení. Premium je také nejlevnější cestou ke čtyřkolce nebo automatu, přičemž u automatu je mezigenerační navýšení ceny dokonce jen dva tisíce.

Ve světle těchto skutečností je o dalších 25 tisíc dražší vrcholné provedení Elegance volbou pro ty nejnáročnější. Přidává dvoubarevné disky kol (jako u testovaného vozu na fotkách), elektricky sklopná zrcátka s integrovanými směrovkami, automatickou klimatizaci a stropní madla pro druhou řadu sedadel – tedy věci, které jistě potěší, ale dá se bez nich klidně žít. Přesto ceník končí i pro automat (a čtyřkolku také) daleko pod půlmilionovou hranicí, což je na dnešní poměry za plně vybavený malý vůz příznivá cena.