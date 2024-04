Suzuki míří tam, odkud ostatní ujeli. Swift je moderní auto ze staré školy

Suzuki Swift má rozhodně na co navazovat, vždyť od roku 2004 se prodalo ve 169 zemích přes 9 milionů kusů. Třeba ve Francii je to nejprodávanější model značky, v Česku se dělí o třetí a čtvrté místo s Ignisem. Počítáno od prvního swiftu jde aktuálně už o šestou generaci, automobilka oficiálně uvádí, že jako globální model jde o generaci čtvrtou. Ale tyto počty asi nejsou podstatné. Vždycky to bylo malé, obratné a pro mnohé svým designem roztomilé autíčko, které bylo na svoje vnější rozměry uvnitř nadprůměrně prostorné. Dalo by se také říct, že šlo o takové lidové Mini – zábavné, vizuálně atraktivní, ale za zlomek ceny britského konkurenta.

Fungovalo to, tak proč tedy měnit vítězný tým?

Výrobce se proto v nové generaci nepouštěl do žádných designových experimentů a autu tak zůstaly jednoduché zakulacené rysy a sympatická přední maska. Osobně se mi design předchozí generace líbil o něco víc, konkrétně přední kapota mi přijde na auto naroubovaná poněkud uměle, ale to je samozřejmě věc názoru. I kvůli tomu, že novinka stojí na stejné platformě jako předchůdce, zůstaly rozměry prakticky stejné, na délku něco málo přes 3,8 m, stejný je i rozvor 2450 mm.

Designově tak jde spíš o evoluci než revoluci. Podobný, i když ne úplně stejný je tvar přední masky i předních světel, které dostaly LED pás denního svícení ve tvaru písmene L. Nad světly začíná výrazný prolis, který se táhne po celé délce vozu. Robustní vzhled dodávají autu výrazné podběhy kol. Kontrastně lakované sloupky spolu s velkými okny zase navozují dojem, že se střecha vznáší ve vzduchu. Vzadu pak najdeme nová světla s trojrozměrnou grafikou. Vizuální atraktivitu výrobce zvyšuje výběrem barev karoserie – kromě těch základních tradičních preferuje hlavně výraznou červenou, modrou, oranžovou nebo pistáciovou.

Suzuki Swift

Preference cestujících před nákladem

Japonci s sebou údajně nejsou zvyklí vozit moc věcí, takže vnitřní prostor preferuje spíš cestující než místo pro zavazadla. Dozadu se tak mohou relativně pohodlně posadit i tři dospělí, s sebou si ale mohou vzít jen 265 litrů zavazadel, což je poněkud pod průměrem konkurentů typu Škoda Fabia, kteří jsou však zase dražší. Po sklopení opěradel zadních sedadel nevzniká rovná plocha.

Interiér působí na první pohled trochu lacině, jak materiálem na sedadlech, tak provedením přístrojové desky, ale dává to na druhou stranu naději, že je všechno vyrobeno odolně a vydrží to v pořádku i po několika letech používání. A kombinace černých a světle šedých plastů i celkem dobře vypadá. Záhadou je mi jen to, proč se Japonci stále drží archaické „tyčinky“ na přepínání palubního počítače vpravo v přístrojovém štítu. Stejnou službu odvede naštěstí i tlačítko na volantu.

Nechybí centrální dotykový displej, který je 9palcový, s rychlou odezvou. Apple i Android umí systém připojit kabelem i bezdrátově. jsou tu i základní tlačítka pro některé přímé volby, klimatizace má také svůj vlastní ovládací panel, což přispívá k bezproblémovému ovládání.

Suzuki Swift

Tři válce rozhodně nevadí

Se Swiftem se asi nebudete vydávat na dlouhé rodinné cesty, je to typické auto do města. Díky velkým oknům je z auta dobře vidět do všech směrů, vůz velmi dobře manévruje ve městě a skvěle se s ním parkuje. Oříšek, jak v dnešní době vyřešit pohonnou jednotku, rozlousklo Suzuki novým mild-hybridním benzínovým tříválcem o výkonu 61 kW, který nahrazuje předchozí čtyřválec o téměř shodném výkonu.

A právě tento agregát je největší novinkou Swiftu a opravdu se povedl. Plaketa „Hybrid“ na zádi sice slibuje víc, než by asi zákazník čekal, jde opravdu jen o mild-hybrid jen s mírnou podporou elektřiny hlavně při rozjezdech, které jsou díky tomu velmi plynulé. Ale to nevadí. Kromě ubrání válce je technických změn proti předchozímu motoru mnohem víc. Snížila se třeba hmotnost, zlepšilo se spalování či naopak zvýšil točivý moment v nízkých otáčkách.

Agregát fascinuje kombinovanou spotřebou papírově od 4,4 do 4,9 l/100 km podle toho, zda je auto vybaveno pohonem všech kol a 5stupňovou manuální převodovkou, nebo nově vyvinutou automatickou převodovku CVT. A není to vůbec nereálná hodnota, jak jsme si při prvních jízdách ověřili. Zhruba 120 testovacích kilometrů po městech, vesnicích a venkovních cestách v okolí francouzského Bordeaux jsem zvládl průměrně za 4,6 l/100 km. Ačkoli to v celosvětových prodejích nebude nejspíš hrát významnou úlohu, Swift si zachoval ve své třídě unikátní pohon všech kol AllGrip, kdy se v případě potřeby přes viskózní spojku připojují k běžně poháněným předním kolům i ta zadní.

Výměna motoru přispěla k tomu, že nový Swift je o pár kilo lehčí než dřív a s výjimkou čtyřkolky s manuálem se všechny ostatní verze vejdou s hmotností pod jednu tunu. To je dobrý předpoklad pro solidní jízdní vlastnosti. Zapracovalo se i na podvozku, změnily se třeba přední stabilizátory, vzadu má zase odpružení větší rozsah, který lépe kopíruje terén. Celkově je odpružení spíš tvrdší, takže ve městě nečekejte jízdu jako na létajícím koberci, ale swift z vás rozhodně nevytřese duši.

Suzuki Swift

Naopak dává ale velkou jistotu v zatáčkách mimo město, kdy ochotně mění směr bez ztráty přilnavosti. Ale je to celé víc jistota než sportovnost – počítejte se zrychlením na stovku až za 12,5 sekundy a velmi lehkým řízením. Swift je tak ideální auto do města nebo (což v Suzuki asi neuslyší rádi) pro starší řidiče, kterým nabídne vyvážené jízdní vlastnosti, jednoduché ovládání a skvělou spotřebu.

Rozhodne cena

Chybět nemůže ani dlouhý seznam elektronických asistentů. Nový je zejména systém nouzového brzdění, kdy radar a kamera sledují auta, cyklisty i chodce před vozem a měly by dokázat zabránit nebo aspoň zmírnit čelní i boční srážku. Otravný je ovšem nový povinný asistent upozorňující na překročení povolené rychlosti. Za jeho instalaci Suzuki nemůže, ale vypnout by mohl jít elegantněji než opravdu složitě v menu.

Suzuki Swift má našlápnuto k tomu, zvítězit tam, kde mnozí už vyklidili pozice, totiž v kategorii malých úsporných a odolných vozů. Rozhodne o tom nakonec cena. Ta česká zatím oznámena nebyla. První vozy by měly dorazit na přelomu května a června, kdy bude zveřejněn i český ceník. Ale třeba ve Francii nebo Německu startuje Suzuki Swift s cenovkou 18 990 eur, což je zhruba 480 tisíc korun. V Česku to bude doufám citelně méně, protože stávající generace se momentálně prodává v akci od 369 900 Kč.