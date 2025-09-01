Do hor i do města. Kapesní Suzuki Ignis je nesmrtelný všeuměl z bazaru

Suzuki Ignis

Po úspěšných dvou generacích kompaktního vozu Ignis přišla v roce 2016 generace třetí. Koncepcí je Ignis malé auto, velikostí (na délku měří jen 3 700 mm) odpovídá třeba Škodě Citigo či Fiatu 500. Zajímavostí však je, že Suzuki prodávalo tento miniautomobil také s pohonem všech kol.

Jedinou přímou konkurencí je Fiat Panda, který je i podobně velký (délka 3 705 mm) a rovněž může být s pohonem všech kol. V prodejích však stejně dominovaly klasické předokolky. Ovšem pohon všech kol tu být může, což bude pro někoho rozhodující. Alternativou v nabídce Suzuki je pak terénní model Jimny.

Ignisů je v inzerci poměrně málo, aktuálně jen pár desítek kusů. Nejlevnější seženete asi od 170 tisíc korun, ale spíše budete potřebovat tak kolem 250 tisíc korun na slušná auta s rozumnými nájezdy. Čtyřkolku koupíte spíše mladší a dražší, ale občas se některé starší kusy s vyšším nájezdem a nižší cenou v inzerci objeví. Ignis se neprodával s dieselem, naopak se občas v inzerci objeví kus upravený na LPG. Vzácný je také automat, ale pár aut v inzerci je, aktuálně ovšem od 340 tisíc korun.

Karoserie je kvalitní, ale u kupovaného auta hledejte stopy po poškození, hlavně u čtyřkolek pak na spodku auta, neboť si z nich lidé často dělají off-road do lesa.

