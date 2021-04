Hybridní Japonec převlečený za hybridního Japonce. Suzuki Across

„Víš co, Osamu, my vám tedy dáme dva hybridy, ty vám pomůžou snížit flotilový emise, na oplátku nám helfnete s Indií, jo? My se tam nějak nechytáme, vy jste tam v prodejích dvojka. Z vašeho balena uděláme toyotu a je to. Deal?“ Takto nějak mohl vypadat dialog nejvyšších šéfů Osamu Suzukiho a Akio Toyody nad plánem vzájemné spolupráce. Plácli si a Suzuki dostala od Toyoty „zásuvkové“ hybridy corollu a RAV-4.

Nic tak sofistikovaného ještě nikdy výrobce malých a levnějších aut v nabídce neměl – přestože Suzuki má benzinové motory dotažené téměř k dokonalosti, co se týče spolehlivosti a odolnosti, do složitého elektromobilu se inženýři automobilky nikdy nepouštěli. Teď ho tedy mají – a nikoho nemůže překvapit, že funguje výtečně. Je to přece Made in Toyota, za níž stojí dvacetiletá hybridní zkušenost.

Hybridy máme rádi, ne že ne. A ty zásuvkové obzvlášť, samozřejmě pokud odhlédneme od pořizovacích cen. Kdyby byly za stejný peníz, nemáme co řešit. Vždyť možnost jezdit poměrně velkou porci kilometrů výhradně na baterie je skvělá pro ovzduší ve městech i pro peněženku.

Právě across je v tomto ohledu premiantem – zvládne papírově čistě elektricky 75 km, zatímco konkurence umí kolem padesátky. Across to dokázal opravdu reálně při našich jízdách, a to v mrazech mezi šesti až deseti stupni pod nulou, které elektromobilům obecně nesvědčí.

Jinak across dokáže jezdit průměrně za šest až sedm litrů benzinu, dokonce i nabíjet baterie při jízdě, pokud o to řidič stojí – třeba když ví, že přes město bude chtít čistě elektricky. Spotřeba pak vzroste asi o půl litru, baterii však lze doplnit jen na 80 procent; do plné kapacity to jde jen ze zásuvky. Těch 18,1 kWh zvládne palubní nabíječka s výkonem 3,3 kW naplnit ze sítě za 5,5 hodiny. Právě kvůli pomalejší elektronice si tak časově ani moc nepomůžete třeba u supermarketové nabíječky.

A jak vlastně velké (4,63 m) hybridní SUV jezdí? Parádně zrychluje, velká baterie posílá ke kolům dost proudu. Ke všem – přestože standardně jsou poháněna jen přední, u rozjezdů asistuje i elektromotor v zadní nápravě s výkonem 40 kW. Ten přední má dalších 134 kW, je tedy prakticky tak výkonný jako benzinový dvouapůllitr (136 kW), používající sofistikovaný systém vstřikování – v nízké zátěži používá nepřímé, ve vysoké přímé.

Spalovací motor nikdy nepohání kola sám, elektřina pomocí originální převodovky eCVT pokaždé přispívá. Výkony sice není možné jen tak jednoduše sčítat, automobilka uvádí, že celkové jsou 226 kW, jisté však je, že na svižný pohyb acrosse to stačí víc než dostatečně ve všech myslitelných režimech. A právě proto má across jednu specialitu. Aby se auto nehoupalo při prudkých rozjezdech, je vybaveno systémem potlačování náklonů.

Elektrická čtyřkolka

Spousta lidí si velká SUV kupuje kvůli pohonu všech kol, zvlášť u Suzuki, která má takto vybavené všechny své modely. Ani tady čtyřkolka nechybí, je ovšem řešena právě zvláštním elektromotorem. Kromě toho má across systém Trail, suplující samosvorné diferenciály elektronikou, která přibrzďuje protáčející se kola. Vyzkoušeli jsme to v hlubokém sněhu a prohrabali se jím úplně bez problémů.

Na zkoušku offroadových schopností si však počkáme na klasický test. To bude ovšem až někdy v létě, kdy budou k dispozici běžné skladové vozy. Zatím totiž do Česka dorazilo jen předváděcích 13 kousků (a dva už jsou prodané). V Suzuki dobře vědí, že across není tím, za čím do jejich showroomů lidé chodí, tedy cenově dostupnou čtyřkolkou.

Across se prodává v jediné výbavě za 1,4 milionu korun. Tak drahé auto ještě značka neprodávala, plug-in hybrid také ne, a tak prodejní plány nejsou velké. „Nemáme stanovené žádné cíle, co prodáme, to bude. Technice věříme, Toyota má spoustu zkušeností a společně pracujeme na dalších hybridech a elektromobilech,“ nastiňuje budoucnost šéf českého zastoupení Tomáš Teufl.