Toyota v roce 2019 koupila část akcií Suzuki, menší značka toho chytře využívá a půjčuje si její modely.

Svoje modelové portfolio tak Suzuki doplnilo kombíkem Swace a větším SUV jménem Across, což jsou oba původní modely Toyoty, jen s jiným znakem. Suzuki naopak bude pro Toyotu vyrábět menší elektrické SUV Urban Cruiser, což bude dvojče elektrické Vitary.

Suzuki Across je první vlaštovkou této spolupráce, na českém trhu se prodává od začátku roku 2021. Je skoro identickým dvojčetem RAV4, a když kolem vás tato dvě auta projedou, rozdílu si všimne málokdo. Drobný vzhledový rozdíl tady ale je. Kromě log se liší čelní maska. Suzuki má větší otvor pro vstup vzduchu a o něco užší světla. Zboku a zezadu jsem žádný rozdíl neobjevil. Ale design sám o sobě je povedený, robustní vzhled autu sluší, jen vzadu mohly být přece jen provedeny aspoň nějaké změny proti Toyotě.

Díky celkové délce 4 635 mm nabídne across uvnitř dostatek místa i pro pět dospělých cestujících, jen zavazadlový prostor je kvůli baterii pod podlahou poněkud omezený. Má 490 litrů, po sklopení opěradel zadních sedadel 1 604 litrů. Bohužel opěradla jsou dělená jen v poměru 60/40.

Pozor na to, že podle ceníku k novému autu nedostanete rezervní kolo ani sadu na opravu pneumatik. Když dojde k defektu, má majitel sjednanou asistenční službu Suzuki assistance po dobu tří let. Pokud ale bude jezdit na předepsané servisní prohlídky, bude mu asistence automaticky prodlužována až do 15 let stáří vozu.

Poněkud ze staré školy je palubní deska, což s sebou nese klady i zápory. Mezi klady náleží samostatný panel ovládání klimatizace s velkými otočnými ovladači, s kterými se během jízdy snadno a rychle manipuluje, povedený otočný ovladač jízdních režimů nebo rozumná míra fyzických tlačítek na volantu. Minusem je trošku zastaralá centrální 10,5palcová obrazovka, která není natočená směrem k řidiči a její grafika má nejlepší léta za sebou. Ale bez problémů umí zrcadlit oba systémy telefonů, takže se řidič může přepnout do grafiky, na kterou je zvyklý. A přežít se určitě dají i jiné oldschoolové věci jako kolébkové ovladače vyhřívání sedadel.

Z Toyoty je převzatý i dlouhý seznam elektronických pomocníků, jejichž zkratky mohou být zpočátku matoucí, zvlášť pokud si některé funkce budete chtít vypnout. Vypínají se totiž pomocí tlačítek vlevo na volantu, kde je vybíráte z dlouhého seznamu zkratek. Upozornění na překročení rychlosti má na starost asistent čtení dopravních značek, který má zkratku RSA, asistent pro jízdu v pruzích zase nese značku LDA. Naštěstí jsou zkratky doprovázeny i ikonami a po opakovaném použití už budete vědět, co zmáčknout. Ale mnoho značek to umí řešit jednodušším způsobem.

Tři motory

Pohon je zkombinovaný ze tří motorů. Hlavní elektromotor má maximální výkon 134 kW a 270 Nm. Je spojený se zážehovým atmosférickým motorem o objemu 2,5 litru, výkonu136 kW a točivém momentu 227 Nm. Oba tyto motory se starají o pohon předních kol, ta zadní pohání výhradně další elektromotor se 40 kW a 121 Nm. Maximální kombinace je pak už velmi slušných 225 kW a dělá to z acrossu nejvýkonnější Suzuki, jaké si v Evropě aktuálně můžete koupit.

Na stovku vůz zrychlí za rovných 6 sekund, což je hodnota, kterou u rodinného SUV snad ani nepotřebujete. Hodí se to pro hladké předjíždění, můžete si to vyzkoušet, ale moc často bych to nevyužíval, protože převodovka i samotný hybridní pohon jsou ve vyšších otáčkách už celkem hlučné.

Výhoda pohonu je jinde. U plug-in hybridů existuje obecně velká skupina uživatelů, kteří externí dobíjení hlavně z veřejných nabíječek vůbec nevyužívají a koupili si auto možná jen kvůli výhodnému parkování v Praze nebo nabíjejí doma z fotovoltaiky. Dobrá zprávy pro tyto uživatele je, že Suzuki Across umí jezdit úsporně i bez vnějšího dobíjení. Hlavně ve městě funguje totiž pohonné ústrojí jako full hybrid a vystačí si s rekuperačním dobíjením, aby jezdilo úsporně.

A to se celkem daří. Dnešní nejnovější generace plug-in hybridů slibují elektrický dojezd kolem 100 kilometrů, RAV4 a s ním i Across jsou už starší, ale i tak slibuje výrobce dojezd na baterky kolem 70 kilometrů díky baterii o kapacitě 18,1 kWh. Po městě v létě to bude víc, v zimě mimo město méně. I bez externího nabíjení jsem dokázal jezdit se spotřebou mezi 6-7 litry na 100 km, což je hodně slušný výsledek. Díky nezmenšenému objemu nádrže 55 litrů to znamená hodně dlouhý dojezd bez tankování.

Ovšem s externím dobíjením dává auto poněkud jiný smysl, a to jak z hlediska spotřeby, tak dynamiky. Auto sice nenechá baterii vybít úplně, takže třeba pro připojení zadních kol v případě potřeby si energii schovává, ale na plnou asistenci elektromotorů se spoléhat nedá a vůz je při zrychlování citelně línější.

Ovšem nabíjení má podle mě smysl jen v domácích podmínkách, případně v zaměstnání během pracovní doby. To veřejné mi přijde nepoužitelné. Palubní nabíječka totiž umí nabíjet výkonem jen maximálně 6,6 kW, takže celá baterie by se takto nabila nejdřív za 2,5 hodiny.

Zapomenout nesmíme ani na pohon všech kol, který nesmí u Suzuki chybět. Už jsme zmínili, že zadní kola v případě nutnosti pohání druhý elektromotor. Preferována jsou vždy ta přední, ale systém umí v případě potřeby poslat dozadu až 80% aktuálního výkonu. Všechny kluzké typy povrchu tak across zvládá bez problémů, pro jízdu v terénu má pak i režim Trail. Ten pomocí přibrzďování jednotlivých kol dokáže simulovat funkci uzávěrek diferenciálů. Across se ale nejlépe cítí na okresní silnici, kde nevytáčíte motor, takže vás neruší hluk, auto je komfortně nastavené a v zatáčkách se nenaklání.

Zatímco zejména německé vozy nabízejí často několik stupňů výbavy a mnohastránkový seznam příplatků, ceník acrossu je víc než minimalistický. Kromě toho, že je auto dostupné v jediné motorizaci, zvolit můžete také jediný stupeň výbavy Elegance, vybrat si tak můžete jen barvu. Standardní cenovka je 1 454 900 Kč, v době testu platila ale cenově zvýhodněná akce, která srazila cenu na 1 219 900 Kč, za žádnou barvu se nepřiplácelo. Toyota RAV4 ve střední výbavě Elegance, která zhruba nejvíc odpovídá výbavě Suzuki, stojí v akce velmi podobně, 1 215 000 Kč, k Toyotě si ale můžete pořídit některé prvky výbavy navíc nebo si ji koupit pouze s full hybridem od 1 064 900 Kč.