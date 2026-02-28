Suzuki razí heslo „AllGrip for all people“, volně přeloženo pohon všech kol pro všechny. Zimní testování ukázalo, že nezůstává jen v teoretické rovině, kdy každý dnes nabízený model Suzuki můžete mít jako 4×4. Ačkoliv vedle sebe existují systémy s různou mírou technologické náročnosti a elektronizace, každý z nich je v zimních podmínkách suverénní. Tím ale nesdělujeme žádnou překvapivou novinku. Čeští zákazníci to dobře vědí, protože podíl verzí 4×4 na celkových prodejích značky se dlouhodobě drží okolo 60 %.
Do sněhu
Saalbach je třetím největším lyžařským střediskem v Rakousku. Nedaleko se ale také nachází město Saalfelden a u něj polygon Fahrtechnik rakouského autoklubu ÖAMTC, a právě tam Suzuki uspořádalo neobvyklé zimní testování aut. Povedl se nejen výběr lokality, ale i načasování – v noci před zahájením akce po několika týdnech v regionu vydatně nasněžilo, a tak mohla akce splnit svůj účel naplno.
Při příjezdu postupně míjíte hned dvě dealerství Suzuki. Jedno je přímo v Saalfeldenu, jedno dříve na příjezdu od německých hranic. A za volantem SUV Suzuki docela dobře splýváte s místním provozem. Běžně narazíte na situaci, kdy se ke kruhovému objezdu blíží nějaké to Suzuki hned ze tří stran. Důvod je prostý, tato značka je průkopníkem a dodnes ztělesněním dostupných automobilů s pohonem 4×4. Platí to už 55 let a motoristé v Alpách toho už dávno využívají naplno.
Za tu dobu se objevila celá řada různých řešení (více v boxu). Dnes nabídku tvoří trojice různých systémů 4×4 ve čtyřech modelových řadách. Zároveň to znamená, že každý model Suzuki nabízený na českém trhu můžete mít s pohonem všech kol. To o sobě může říct jen několik dalších značek – mezi ně samozřejmě patří Land Rover, dále KGM, Subaru, Tesla, Volvo, čínský Voyah, dokonce Mercedes na poli osobních vozů a překvapivě i Alfa Romeo, ale třeba už takový Jeep kvůli novému Compassu nikoliv.
Jak jezdit na sněhu
Každému takovému ježdění předchází teoretická instruktáž. Jakkoliv většina z rad bude znít velmi logicky, je dobré si je zopakovat.
Na sněhu a ledu je především potřeba jet zvolna, protože i rychlost 40 nebo 50 km/h je relativně vysoká – zejména kvůli prodloužení brzdné dráhy. Pohyby volantem musí být plynulé a střídmé, protože schopnost pneumatik změnit směr jízdy je omezená.
Nedotáčivost, tedy jev, kdy auto reálně zatáčí méně, než by mělo, nejlépe vyřeší přibrzdění. Přední kola se tím více zatíží a zlepší se jejich schopnost zatáčet. Současně s tím se začne zpod vytlačovat sníh, takže kvalitní zimní pneumatiky s dostatečným vzorkem se mají o co zapřít. Na čistém ledu však tento efekt samozřejmě nevzniká.
Obrovskou předností aut s pohonem 4×4 je, že si k zatočení mohou pomoct i přidáním plynu. U auta s pohonem předních kol jde zrychlování proti zatáčení, zatímco u čtyřkolky zapojení zadních kol auto do zatáčky pomůže stočit.
A když je nejhůř? Brzdit naplno! Více zatáčet nemá smysl, protože ABS se snaží zachovat ovladatelnost, a tak může být v těchto chvílích kontraproduktivní. Pokud tedy něco zkusit, je lepší volant trochu narovnat a zatočit znovu více, až když se přední kola „chytnou“.
Malý, ale šikovný
Suzuki všechny své variace na 4×4 nazývá AllGrip. Nejjednodušší a nejdostupnější systém má přívlastek Auto, který vystihuje, že se zadní kola k těm předním připojují plně automaticky bez zásahů řidiče nebo elektroniky. Spoléhá na viskózní spojku, která vždy s počátkem protáčení předních kol začne plynule připojovat ta zadní. Stejný princip Swift využívá od roku 1988. Tehdy patřil k průkopníkům 4×4 mezi malými vozy, dnes je posledním, který něco takového nabízí. Stejný pohon měl dříve i Ignis, jehož prodej ale u nás z homologačních důvodů loni skončil. Už dříve se podobně řešeného pohonu všech kol vzdal odvěký rival Fiat Panda.
Praxe potvrzuje, že v jednoduchosti je síla. Necelou tunu vážící Swift se na ledové ploše snadno stáčí a zadní kola ho na prahu nedotáčivosti pěkně tlačí do zatáčky. Díky kompaktním rozměrům, nízké hmotnosti a také velkému rejdu předních kol se vytyčenou tratí proplétá s lehkostí a rozhodně se po boku svých sofistikovanějších souputníků neztratí. Přiměřeně krátké převody u takto mrštného auta znamenají, že atmosférický tříválec o objem 1,2 litru plně postačuje.
Protože je Swift jediným autem segmentu B, které dnes můžete pořídit s pohonem 4×4, je také nejlevnější „čtyřkolkou“ na trhu. Aktuálně je k dostání od 478 900 Kč.
Elektronika umí zázraky
AllGrip Select je oficiální název systému 4×4 ve dvou nejžádanějších modelech, benzinové Vitaře a S-Crossu. V tomto případě připojování zadních kol přes elektromagneticky ovládanou spojku řídí počítač na základě mnoha údajů: natočení volantu, míře a intenzitě sešlápnutí plynového pedálu, údajů ze senzorů ABS/ESP a také zvoleném jízdním režimu. Ty jsou na výběr (odtud „Select“) čtyři. Výchozí Auto, který je určený primárně pro jízdu po silnici, Sport, který častěji připojuje zadní kola a u automatu drží vyšší otáčky motoru, a dále Snow a Lock.
Lock simuluje uzávěrku mezinápravového diferenciálu a jeho volbou autu říkáte, že už od rozjezdu chcete plný záběr všech čtyř kol. Je jako dělaný pro vyproštění z hlubšího sněhu a v náročných podmínkách použitelný prakticky univerzálně až do rychlosti 60 km/h, kdy se sám přepne do režimu Snow.
Sport na zatáčkovité trati z povahy věci také najde využití, ale jako nejvhodnější se v praxi ukázal zcela nepřekvapivě Snow, který dělá čest svému jménu. Oproti Lock má větší flexibilitu a s vypnutou kontrolou trakce jsou dobře znát jeho přínosy. Při zatáčení pod plynem je cítit, jak přibrzďuje jednotlivá kola a pomáhá autu stáčet se podle toho, kam je natočený volant. Při ubrání plynu zase zadním kolům uleví a odbourává tak parazitní síly, které by mohly komplikovat manévrování.
Vitara a S-Cross se z technického hlediska liší zejména tím, že druhý jmenovaný má o 10 cm delší rozvor náprav. I když to není zásadní rozdíl, Vitara je díky tomu obratnější a S-Cross naopak stabilněji drží řidičem určený směr. Možnost přímo porovnat manuální a automatickou převodovku navíc potvrdila jasné přínosy automatu – v nízkých rychlostech odpadá nutnost preventivně vyšlapávat spojku, aby se motor při zastavení auta nezadusil, a za jízdy odpadá starost s řazením. Díky tomu můžete věnovat veškerou pozornost samotnému řízení, a to se zejména v náročnějších podmínkách hodí.
Také dvojice kompaktních SUV Suzuki patří k nejdostupnějším modelům s pohonem 4×4 na českém trhu. Vitara AllGrip je v nabídce od 617 900 Kč, S-Cross je jako čtyřkolka s cenou od 638 900 Kč jen nepatrně dražší. O pohon se vždy stará přeplňovaný čtyřválec 1,4 l, jehož výkon byl loni z emisních důvodů stažen na 81 kW. Točivý moment ale zůstal na solidních 235 Nm, takže motor nijak zadušeně nepůsobí. Standardem je šestistupňový manuál, za klasický měničový automat, taktéž se šesti stupni, se připlácí 45 tisíc.
Dotek budoucnosti
Na jaře na český trh vstoupí elektrická e Vitara, která využívá systém AllGrip e. Jak je u elektromobilu normou, zadní kola se v tomto případě nepřipojují, ale každá náprava má svůj nezávisle pracující elektromotor. Na rozdíl od benzinových modelů je zde díky tomu nový benefit pohonu všech kol: celkový dostupný výkon je vyšší než u předokolky a lepší je tedy i schopnost akcelerace. Ještě před zahájením prodeje jsme tedy měli možnost otestovat ji na ledové trati.
Suzuki má elektro mezi posledními. Nová Vitara zrychluje líp, než hot hatch
Logika ovládání 4×4 je někde mezi systémy AllGrip Auto a AllGrip Select. Elektrický pohon funguje více autonomně než v benzinové Vitaře, je zde ale doplňkový jízdní režim Trail, který při jízdě mimo asfalt cílenými zásahy do brzd simuluje uzávěrky nápravových diferenciálů.
Plynulost reakcí na přidání plynu jsme chválili už v běžném provozu, na ledové trati vynikne ještě o to více. Elektromotory reagují rychleji než konvenční pohon s převodovkou a kardanem. Elektromobil je také těžší, konkrétně elektrická Vitara kvůli 61kWh baterii váží skoro o polovinu více (1,8 tuny) než vitara benzinová, ačkoliv rozdíl ve velikosti obou modelů není nijak zásadní. A rozložení hmoty je neutrálnější, s těžištěm níže a blíž středu auta. Vyžaduje to změnu jízdního stylu.
Zatímco v benzinových suzuki můžete před najetím do zatáčky i při jejím průjezdu směr jízdy korigovat klidně i několikrát, a tak se dá říct, že máte větší manévrovací prostor, s těžší, ale také dynamičtější e Vitarou je potřeba pracovat jinak. Prudkým přidáním plynu donutíte auto zrychlit dříve a intenzivněji, přibrzdění sice kvůli hmotnosti zázračné zpomalení nezpůsobí, ale vyvolá výraznější změnu ovladatelnosti. Hravosti je zde sice méně než v benzinových modelech, rychlost jízdy a možnosti pohonu všech kol jsou ale díky elektromotorům dále.
55 let pohonu všech kol
Píše se rok 1970 a Suzuki přichází s malým terénním vozem LJ, předchůdcem modelu Jimny, který má dodnes žebřinový rám a přiřaditelný pohon. U nás se bohužel kvůli striktním evropským předpisům už ale několik let neprodává. Od té doby pohon 4×4 z nabídky této japonské značky nikdy nevypadl a nabral mnoho různých podob. V roce 1988 se představil první Swift 4×4 a také původní Vitara, průkopník kategorie SUV.
V průběhu času se pohon všech kol dostal i do malé dodávky Carry, Vitara a pozdější Grand Vitara dostaly motor V6, až v roce 2006 přišel další revoluční krok: crossover SX4, který karoserii na pomezí hatchbacku a SUV spojil s elektronicky řízeným pohonem 4×4.
První generace S-Crossu se představila v roce 2013, Vitara je tu s námi díky dvěma faceliftům již od roku 2015. Fanoušci budou znát i někdejší osobní modely Suzuki s pohonem všech kol: Kizashi, Liana nebo Wagon R+. A také plug-in hybridní Across, který byl dvojčetem končící generace Toyoty RAV4.