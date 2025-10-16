SUV mají 56 % trhu, ve městech překážejí. Němci by jim zvýšili parkovné

Na rozdíl od ostatních zmíněných trhů tomu evropskému dominují malá, kompaktní a středně velká SUV segmentu B a C – připadá na ně 80 procent prodejů všech SUV.
Pro zajímavost: nejprodávanější byl od ledna do června letošního roku model Volkswagen T-Roc (141 388 prodaných vozů). Následoval další Volkswagen – Tiguan (125 608), na třetím místě byla Toyota Yaris Cross (124 821), na dalších místech modely BMW X1/iX1 a Dacia Duster.
|
Boháči si mohou dovolit větší SUV. Vyšší daně na ně, volají aktivisté
Zákazníci volí SUV kvůli lepšímu nastupování a pocitu většího bezpečí. Parkování ve městech je naopak větší problém, navíc se proti SUV ve městech začíná zvedat odpor. Sílí hlasy, že by tento typ vozidel měl být v centrech měst omezen nebo by uživatelé měli platit vyšší parkovné.
Naposledy to ukázal průzkum agentury YouGov pro DPA. V anketě mezi 2 059 účastníky se 54 procent lidí v Německu vyslovilo pro vyšší parkovací poplatky pro SUV. Konkrétně 29 procent dotazovaných uvedlo, že vyšší poplatky za parkování SUV by měly být zavedeny ve všech městech, zatímco 10 procent by podpořilo jejich zavedení pouze ve velkých městech.
|
Chceš SUV? Zaplať tučnou pokutu. Francie vyrazila proti těžkým autům
Dalších 15 procent souhlasilo s tím, že teoreticky by to byl dobrý nápad, ale omezení by mělo být plánováno individuálně podle konkrétního města. Naopak zcela to odmítlo 32 procent respondentů. V podobném průzkumu stejné agentury v roce 2024 se přitom pro vyšší parkovné pro SUV vyslovilo jen 45 procent dotázaných.
Podle agentury DPA letos podle očekávání mělo vyšší parkovné nejmenší podporu u majitelů právě těchto aut. Přesto i v rámci této skupiny 41 procent souhlasilo s jednou ze tří pozitivních možností. Muži byli pro takové opatření častěji než ženy (60, respektive 50 procent respondentů). Dotazovaní si stěžovali, že SUV a pick-upy zabírají příliš mnoho místa a poškozují silnice.
Podobné výsledky získala agentura v únoru 2024 ve Velké Británii, kde 62 procent dotázaných považovalo za největší problém SUV (do průzkumu byly zahrnuty i pick-upy) právě parkování. A třeba Paříž už před rokem zavedla vyšší sazby za parkování pro těžká vozidla, jako jsou právě SUV, která nyní platí až 18 eur za hodinu – třikrát víc než lehčí auta.
-
