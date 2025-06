Co je to za auto? Malé SUV DR 5.0 od italské značky DR Automobiles se již nějaký ten rok vyrábí, ale na českých silnicích je to novinka, která spolehlivě otáčí hlavy kolemjdoucích. Auto, které je svou délkou mezi Škodou Kamiq a Karoq, dokáže vzbudit pozornost a nabídnout překvapivě vyváženou směs vlastností.