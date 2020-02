Test nového Peugeotu 2008: následník trůnu dostal parádní vzhled

Jeden peugeot vládne všem, jeden jim všem káže... a ukáže, jak se to má dělat. Končící generace tohoto malého SUV je nejprodávanějším českým modelem francouzské značky: s loňskými 3 090 kusy nechává všechny konkurenty ve své třídě daleko za sebou (je ovšem poctivé říct, že Škoda Kamiq ještě do prodejů plně nenaskočila).

V poli poražených končí i takoví borci jako Renault Captur nebo Suzuki Vitara, a také malé hatchbacky jako sesterský model 208, Renault Clio, ale i superlevná Dacia Sandero.

2008 je prostě pro Peugeot klenot, který nesmí zklamat. Nová generace k tomu má všechny předpoklady. V prvé řadě úžasný design – auto vypadá nebojácně až agresivně, na soupeře cení zuby a drápy, tlama jako by chtěla požrat všechny okolo. Není to ale přehnané natolik, aby to odrazovalo.

Zpracování je špičkové, detaily kabiny propracované, zvlášť ve vyšších výbavách působí až honosně. Stejně jako takzvaný 3D kokpit, který je standardem od druhé výbavy Allure. Můžete samozřejmě zvolit i konzervativní zobrazení, ale byla by to škoda. Tipujeme, že se podobný styl brzy ujme i u jiných značek.

Pohodlně se posaďte...

Ačkoli mám posaz v peugeotech s volantem v klíně rád, ve 2008 jsem se dlouho nemohl usadit. Tento koncept nějak nejde dohromady s malým autem a vysokým posazem ve stylu SUV – buď jsem seděl moc blízko s pokrčenýma nohama, nebo příliš daleko. Nakonec se podařilo, ale pocit úplného komfortu jsem neměl. Nejlepší je dát sedadlo co nejníže, v každém případě vyzkoušení posazu před koupí je absolutní nutností, myslete na to víc než u jiných aut.



Podvozek dvoutisícosmičky je jistý, tuhý. Možná až příliš, aspoň na testovaných 17“ kolech a horších cestách, kde si ve velkých výmolech nebo na polní cestě kola občas bouchnou, pokud díru trefíte ve větší rychlosti, pomalé retardéry zvládají slušně.

Na druhou stranu, auto se v zatáčkách nenaklání, jede čistě, byť často díky zásahu horlivějšího ESP. Shrnuto – pokud hledáte měkkého „papučáka“, pátrejte u konkurence, podvozek peugeotku bychom označili za podařený kompromis agility a pohodlí.

... a šlápněte na plyn

V testovaném autě jsme proháněli starý známý oturbený tříválec 1.2 PureTech s výkonem 96 kW (v nabídce je i 74kW verze). Nepřekvapuje nás, že jede velmi dobře, podřazovat je nutné jen v táhlých kopcích v plném obsazení. S chutí se nechává vytáčet, třeba dvojka pobere i osmdesátku.

Průměrnou spotřebu jsme dokázali na delších cestách držet kolem šesti litrů, dlouhodobá v paměti palubního počítače ukazuje 7,4 litru. Což není málo, od papírových údajů výrobce (4,5l) se liší dost výrazně.



Trochu jsme si stěžovali na hlučnost. Není to nic, proč auto zavrhnout, ale cesta na dálničním maximu (3 000 otáček) extra příjemná není, pořád slyšíte podprahové dunění motoru. Při vytáčení sytý ryčný zvuk až tak nevadí, na dálnici je to horší.

A teď to důležité – co za to? Základní model začíná na 385 tisících korun. Což je o 35 tisíc víc než za současnou generaci, troufneme si ale říci, že za ten rozdíl stojí. Nová 2008 totiž působí jako úplně jiné auto: narostla o 14 centimetrů a už v základu dostala bezpečnostní vymoženosti typu varování před srážkou s automatickým brzděním, sledování vyjetí z jízdního pruhu, ale i automatické plně ledkové světlomety, automatické stěrače a také třeba zadní parkovací senzory.

Konkurenční kamiq začíná na podobných 388 tisících, ale rychle se s vyšší výbavou a silnějším motorem vyšplhá na částky kolem půl milionu – stejně jako testovaná 2008 s výbavou GT Line (510 tisíc korun). Dostanete ovšem spoustu dalších prvků, hlavně bezpečnostních (pack Safety Plus), třeba udržování auta v jízdním pruhu či zobrazování dopravních značek.



Podobné peníze dáte i za další konkurenty. Ceny aut totiž rychle šplhají, takže pokud vám necelých 400 tisíc za malé SUV přijde příliš, budete se muset spokojit výhradně s Dacií Duster...