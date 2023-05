První sovětský supersport postavili v Moskvě, měl obří osmiválec

Moskevský Zavod imeni Lichačeva (ZiL) se proslavil stavbou limuzín pro sovětské papaláše, ovšem v padesátých letech, kdy se tamní autoprůmysl snažil držet krok se světem, vznikl v jeho dílnách tento pohledný otevřený sporťák. Stavět se začal v roce 1957, dokončit ho měli v Moskvě za čtyři roky, v roce 1961, to bylo na takový projekt v té době moc.

Dvoumístný roadster, jehož tvary navrhl Vasil Radionov v duchu italských sportovních speciálů té doby, může připomínat třeba slavnou Testa Rossu, kterou u Ferrari postavil nedávno zemřelý Gioto Bizzarrini.

Trubkový rám oblečený do laminátové karoserie ukrýval řadový osmiválec. První postavený exemplář sportovního vozu dostal šestilitr ze ZiLu 111 s výkonem 169 kW (230 koní), druhý měl dokonce sedmilitrový objem a 199 kW (270 k). S prvním prý uměla stodvanáctka uhánět 260 km/h, druhá dokonce o deset kilometrů rychleji. Reálně prý naměřili maximálně 230 km/h a sprint na stovku za devět sekund. I to byl úžasný výkon, už kvůli třístupňovému manuálu, který pocházel z mamutí limuzíny ZIS 110 ze čtyřicátých let. Auto mělo velmi slušnou hmotnost 1,3 tuny a podle všeho i dobrou aerodynamiku.

Zadní náprava byla typu De Dion kombinující prvky tuhé nápravy a nezávislého zavěšení. Řízení ovšem sportovnímu charakteru auta moc neodpovídalo, pocházelo z Volhy GAZ 21, slavné Carevny.

ZiL 112 byl podle všeho prvním automobilem postaveným v SSSR, který dostal radiální pneumatiky a kotoučové brzdy (to rozhodně nebylo v té době běžné ani na kapitalistickém západě u zavedených značek). Kola upevněná centrální maticí měla mezi sebou na zadní poháněné nápravě samosvorný diferenciál.

ZiL 112 závodil v národním šampionátu, v letech 1964 a 1965 s ním Gennadij Žarkov vyhrál domácí mistrovství Formule 5.

Do dneška přežily oba exempláře, bílý je hvězdou muzea aut v lotyšské Rize, modrý má být ve sbírce švédského sběratele.