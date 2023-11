Outback je mistrem zkratek. Infotainment má pro dřevorubce i „slepejše“

Outback je tak trochu osamělým kovbojem. Auta s karoserií kombi pomalu mizí, navíc v dnešní evropské nabídce je již existence benzinového motoru bez přeplňování a bez elektrické asistence již opravdovou výjimkou.

Výjimečný je i svojí světlou výškou 213 mm, kterou outback překonává většinu SUV. Do lehkého terénu se tak můžete vydat se zdravým sebevědomím. Bohaté oplastování dotváří dobrodružný image tohoto subaru, ale i chrání auto před kamínky.

Toto auto působí robustně, až téměř nezničitelně. Nerozhodí ho ani rozbité cesty, je tedy ideální volbou pro méně kvalitní tuzemské vozovky. Při jízdě působí robustně a odolně. Jízdní vlastnosti jsou díky pečlivě vyladěnému podvozku a tuhé podvozkové platformě SGP na samém vrcholu třídy. Směrovou stabilitu a odhlučnění podvozku mu může leckdo závidět. Přes svoji vyšší stavbu karoserie se nijak zřetelně nenaklání a je příkladně stabilní. Tlumiče pérování navíc drží cestovní komfort na vysoké úrovni. Takový dovede prémiová konkurence dosáhnout jen se vzduchovým odpružením.

Outback těží ze stálého pohonu všech kol s aktivním vektorováním točivého momentu, který zajišťuje co nejlepší přenos hnacích sil na vozovku. Trakce je výborná a k řidičovu pocitu naprosté nadvlády nad vozem napomáhají i přesné řízení a dobře dávkovatelné brzdy. Poměrně velká světlá výška znamená jen jemné náklony v zatáčkách. Díky plochému motoru s protiběžnými písty se drží těžiště nízko. Ve specifických podmínkách oceníte i možnost změny nastavení fungování čtyřkolky podle povrchu prostřednictvím systému X-Mode. V náročnějším terénu je ale limitujícím faktorem nejen silniční vzorek pneumatik, ale i dlouhý rozvor 2 745 mm a poměrně velké převisy karoserie.

Spíš do tahu než do klusu

Evropané ale bohužel doplácejí na přísnější bruselskou laťku a na starém kontinentu je tak k dispozici jen atmosférický čtyřválec 2,5 l, a to i bez elektrické výpomoci. Oproti předchůdci agregát disponuje při 169 koních o 6 koní nižším výkonem, zato jeho točivý moment vzrostl o 17 Nm na výsledných 252 Nm. Škoda Superb Scout 2.0 TSI dokáže nabídnout 280 koní a 400 Nm, Volvo V60 Cross Country B5 pak 250 koní a 350 Nm.

Akcelerace vám tedy dech nevyrazí, neboť outback není žádný trhač asfaltu, chvíli mu trvá, než se dostane do tempa. Pokud bychom chtěli použít koňskou hantýrku, tak je spíš do tahu než do klusu. Vyhovovat bude spíš klidnějším povahám. Svůj podíl na tom má i bezestupňová převodovka. Stovku toto subaru umí za 10,2 s. Přímá konkurence to ale zvládne mnohem rychleji.

Spotřeba hodně záleží na citlivé práci s plynovým pedálem. Při běžné jízdě se drží mezi osmi a devíti litry benzinu, což na tak velké auto není zase tak špatný výsledek. Při troše snahy lze na volné okresce dosáhnout sedmi litrů. Městské popojíždění ale znamená o tři litry víc.

Čtyřválec je po většinu času kultivovaný a dobře odhlučněný, jen po vytočení při razantní akceleraci se dovede ozvat. Bezestupňová převodovka, která má nově osm přednastavených virtuálních stupňů, řadí hladčeji, než jsme zvyklí z dřívějších subaru. Lineartronicem se Japoncům již podařilo potlačit nectnosti převodovek CVT, a ten tak se tak svým projevem již blíží klasickým samočinným skříním. Je to i tím, že při rozjezdech využívá hydrodynamický měnič, díky čemuž je akcelerace plynulá. I přesto ne každému musí specifický projev této převodovky vyhovovat.

Oldschool s hi-tech prvky

Na dnešní poměry je z outbacku výborný výhled.

Na dnešní poměry je z outbacku výborný výhled, kůži vám ale ochrání i asistenty informující o blížících se autech při vyparkovávání. Prostorná kabina je příkladem japonské preciznosti zpracování, solidní kvalitu mají i použité plasty. Budíky v kapličce jsou ještě analogové a hezky přehledné, to že se outback nesnaží mermomocí držet krok s mainstreamem, je sympatické.

O elektronické serepetičky ale majitel tohoto subaru nepřijde. Nádech hi-tech kabině dodává vertikálně orientovaný velký dotykový displej infotainmentu s úhlopříčkou 11,6“, který zabírá prakticky celý středový panel. Díky tomu se na něj vejde hodně věcí a zobrazená mapa navigace může být velká. V minulosti směřovala kritika k malým ikonám na středovém displeji, ty jsou ale nyní již natolik velké, že je snadné se do nich trefit při jízdě a infotainment může v pohodě obsluhovat i dřevorubec.

Nádech high-tech kabině dodává vertikálně orientovaný velký dotykový displej infotainmentu, na sluníčku se ale trochu leskne.

Navíc nově nechybí ani možnost vlastní organizace ikon. Dotyková obrazovka se ale na sluníčku bohužel trochu leskne a k prozkoumání všech zákoutí menu potřebujete víc času. Poté, co si na to zvyknete ale oceníte, že si pro nejdůležitější věci nemusíte lézt do menu, ale máte je stále na očích uspořádané. Všechny položky navíc dobře čitelná velká písmena. Pochvalovat si to budou všichni, kdo trochu hůře vidí.

Nejčastěji používaným ovládacím prvkům včetně ventilace a ovládání hlasitosti audiosystému naštěstí zůstala fyzická tlačítka. Zvyk si žádá i armáda tlačítek a přepínačů na volantu, to pro nulování palubního počítače je ale umístěné sólo na palubní desce pod volantem.

V posledním vydání outbacku navíc zmizel zpoza volantu ovladač informačního displeje a všechna tlačítka jsou nově sdružena na volantu, a to poměrně přehledně.

Místa je v tomto subaru na rozdávání. Svou prostorovou velkorysostí je interiér Outbacku určený i pro dlouhány. Vzadu si tak můžete dát klidně nohu přes nohu. Ve verzi Touring na rozdíl od umělé s označením StarTex u off-roadovější výbavy Field najdete kvalitní přírodní kůži Nappa, která je na povrchu měkká, jemná a současně odolná proti vodě. Pokrývá velkoryse dimenzovaná a velmi pohodlná sedadla, ze kterých se vám nebude chtít vystupovat. Velmi dobrou oporu poskytují i ta zadní s vyhřívaným sedákem, který ideálně podpírá stehna.

Univerzál každým coulem

Odolné střešní nosiče s podélníky pro uchycení nákladu. Zavazadlový prostor potěší rozlehlostí i objemem 561 litrů.

Zavazadlový prostor potěší rozlehlostí i objemem 561 litrů. Oproti dřívějšku potěší lépe řešená krycí roletka s vodicími drážkami. Praktickou novinkou je i bezdotykové otevírání víka, jehož senzor není jako u jiných aut umístěn dole, ale na víku pod znakem. Stačí tak přiblížit ruku a víko se samo otevře.

Tradiční specialitou tohoto subaru je možnost zamykat a odemykat auto pomocí číselného kódu. Ten zadáte prostřednictvím otevírání víka zavazadelníku. Pokud si někde v zatopeném lomu chcete zaplavat, tak můžete vše včetně klíčku nechat uvnitř vozu a ovládat zamykání auta tímto způsobem.

Outback utáhne až dvoutunový přívěs a odolné střešní nosiče jsou opatřeny podélníky pro lepší uchycení nákladu. Velké statické zatížení ocení všichni, kdo chtějí při expedici přespat ve stanu na střeše.

Při jízdě za tmy oceníte aktivní bi-LED světlomety, které se natáčejí do zatáčky a disponují vykrýváním protijedoucích aut. Nová generace bezpečnostního kamerového systému Eye Sight zabírá víc do stran a většinou nepotřebuje k orientaci toho, kde končí silnice, pruhy. Umístění obou kamer systému Eye Sight za čelním sklem je praktické, na rozdíl od radaru v masce se totiž při drobné nehodě nepoškodí.

Univerzální japonské kombi má charakter a nezalekne se první rozbahněné cesty. Při specifikaci auta se nijak moc „rozvášnit“ nemůžete, protože vše podstatné máte již ve standardní výbavě. A ve srovnání se Škodou Superb Scout 2.0 TSI máte sice slabší motor, ale mimo silnici ujedete dále.