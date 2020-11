Nové sporťáky burácejí s pořádnými motory, puristé si přijdou na své

Zagato Iso Rivolta GTZ

Karosárna Zagato z italského Milána o sobě v posledních letech dává vědět zejména díky speciálním modelům značky Aston Martin, jimž v omezených počtech naděluje výrazný kabát. Nejnovější počin ale vzdává čest zaniklé italské značce Iso a inspiruje se klasickým italským designem šedesátých let.

Jako konstrukční základ slouží americká Corvette Z06, což je další historická paralela – původní sporťáky Iso měly také techniku od Chevroletu. Novodobé Iso ale nestojí na platformě té nejnovější Corvette s motorem uprostřed, tvůrci si zvolili předchozí generaci C7 s 6,2litrovým osmiválcem pod přední kapotou. Díky mechanickému přeplňování kompresorem dosahuje 660 koní a 881 Nm.

Zagato plánuje postavit 19 kusů, devět z nich je již prodaných. Cena by se měla pohybovat mez 4 a 5 miliony korun.

Ferrari SF90 Spider

Nejrychlejší Ferrari všech dob dostalo verzi se skládací střechou. Pohonné ústrojí je shodné s uzavřeným provedením SF90 Stradale, kombinuje přeplňovaný osmiválec 4,0 l o výkonu 780 koní s dvojicí elektromotorů o celkových 220 koní. Jelikož spalovací motor pohání zadní kola a elektromotory ta přední, lze výkon všech jednotek jednoduše sčítat – 1000 koní složených z 574 benzinových a 162 kW.

Jde o nejvýkonnější osmiválec v historii Ferrari a také nejrychlejší vůz značky, poměřováno tradičním parametrem času na firemním okruhu ve Fioranu. SF90 je o sedm desetin rychlejší než stávající rekordman LaFerrari. Novinka alespoň oficiálně vede i ve zrychlení z 0 na 100 km/h, které zvládne za 2,5 sekundy – pro LaFerrari Italové udávali „méně než 3 sekundy“. Nakonec novinka je také ve srovnání s dvanáctiválcovým supersportem LaFerrari, který se představil před sedmi lety, i o 50 koní výkonnější.

Ford Mustang Mach 1

Po 17 letech se vrací Ford Mustang v provedení Mach 1. Jeho motor 5,0 l V8 o výkonu 460 koní využívá dílů z jiných výkonných verzí, Shelby GT350 a Bullitt. Má ale i specifické úpravy, například aktivní výfuk se čtveřicí kruhových koncovek o průměru 11 cm. Úpravami prošla i karoserie, která generuje o 22 % větší přítlak než u běžného Mustangu – mimo jiné díky zadnímu difuzoru z Shelby GT500. Stejný původ mají i vylepšené díly podvozku, standardem budou také adaptivní tlumiče.

Mach 1 má také nádech exkluzivity. Každý kus dostane plaketu s pořadovým číslem. Od obyčejných verzí se Mach 1 odliší také aerodynamickými prvky v černé barvě a černými polepy. Specifickými rysy jsou znáčky na blatnících a také designové prvky, které připomínají přídavná světla ostrých verzí nejstarších Mustangů. Širší kola mají specifický design, který se podobá Mustangu Bullitt a obouvají pneumatiky Michelin Pilot Sport.

Donkervoort D8 GTO-JD70 R

Nizozemský výrobce malosériových sportovních vozů Donkervoort již dříve letos představil edici JD70, která oslavuje sedmdesáté narozeniny Joopa Donkervoorta, zakladatele automobilky. Nová verze s přídomkem R je ještě ostřejší a rychlejší a má kompletně přepracovaný podvozek. Nizozemci se chlubí, že zběsilá kreace je na okruhu ve Spa o tři sekundy rychlejší než tisícikoňový hypersport Koengsegg Regera.

Upravený přeplňovaný pětiválec od Audi má 415 koní a 520 Nm. Díky odlehčenému setrvačníku jsou nejvyšší otáčky posunuté na 7000. Zvýšení výkonu napomáhá i vyvedení krátkého výfuku pod dveře spolujezdce, které se inspiruje u klasických historických vozů. Na motor navazuje sekvenční šestistupňová převodovka, dynamické parametry ale Donkervoort neudává. Zato cena šíleného auta, které je schopné na okruhu prohnat ty nejrychlejší stroje, činí 198 tisíc eur bez daně, u nás tedy 6,3 milionu korun s daní.

Subaru BRZ

Druhá generace kompaktního japonského kupé přichází s novým motorem. Jeho objem se zvětšil z dvou na 2,4 litru, zachovává si ale koncepci s protiběžnými písty i atmosférické plnění. Má 169 kW a díky upravenému uložení je těžiště ještě níž než dosud. Výrazně se zvýšila také tuhost karoserie. Subaru totiž opět klade větší důraz na ovladatelnost a zážitek z jízdy než na rychlost v přímce.

Design se zbavil mnoha ostrých hran, je oblejší a pracuje s jemnějšími tvary. O to více vyniknou protažené lemy předních blatníků a široké prahy. Na živé setkání si ale budeme muset ještě počkat. Prodej v USA bude zahájen až za rok a příchod nového BRZ do Evropy není vůbec jistý. Jistotou je naopak opět příchod spřízněné Toyoty, která by se měla přejmenovat na GR86.