V aljašských mrazech tuhne nejen úsměv, ale i nafta. Proto tam elektro může být výhodné

Při teplotách minus 40 stupňů Celsia nekrmíte dieselový motor jen naftou. Též neutrácíte jen za to, co najedete. A právě proto se elektromobily v takových podmínkách jeví být někdy výhodnější. | foto: Profimedia.cz

Radomír Dohnal
  20:00
Který podnikatel by si vybral pro svou aljašskou pobočku elektromobily? Žádný, protože je tam na jejich provoz moc zima, odtušíte. Jenže tato odpověď není pravdivá . Ve skutečnosti si auta na baterky v mrazivých podmínkách nevedou špatně. Z hlediska ekonomiky provozu jsou na tom lépe než diesely. Tvrdí to studie Aljašské univerzity.

