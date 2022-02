GLOSA: Německé automobilové porno pobouřilo umělou inteligenci Googlu

Když vám vkus ještě před tím, než jste měli věk na pánské časopisy, formovaly autokatalogy osmdesátých let, jste zvyklí na ledacos. Definici obscénnosti hraničící s vulgaritou zhmotňovaly kromě tygrovaných bikin kreace německých tunerů. O královský post se přetahovali Uwe Gemballa (ten, co se nepohodl s Radovanem Krejčířem) a Vittorio Strosek. Jen na okraj, dnes je absolutním králem tunerských kýčařů íránsko-britský tuner Kourosh Mansory usazený též v Německu. Nějak ty nátury se specifickými chutěmi země našich západních sousedů láká...

Ano, kreace tuningových firem v mnoha případech zaslouží paralelu s pornografií. Ovšem hledat v autech opravdu sexuálně explicitní obsah hraničí s bigotním puritánstvím. Spíš to ukazuje na nedokonalost umělé inteligence, do jejíž náruče se dobrovolně bezhlavě vrháme.

Automobilový web Carscoops narazil se svým článkem o prodeji zajímavého Porsche 911 upraveného firmou Strosek, proslavenou v osmdesátých letech. Pravda, její kreace automobilovým puristům mohly přivádět mrákotné stavy podobně jako u německých filmů pro dospělé. Ovšem obří spojlery a kuličkové potahy k osmdesátkám patřily, stejně jako trvalá a plísňové mrkváče.

Sedadla ne!

Carscoops píše, že chce být místem pro automobilové fanoušky všech věkových kategorií (a prostředí, ras, náboženství a pohlaví). „Takže se obvykle snažíme přijít s řešením... i když čelíte vyhlídce na zveřejnění potenciálně urážlivého obsahu. Pokud to není šokující ošklivé upravené Ferrari.“

V uplynulém týdnu ovšem Google jasně řekl, že článek o kreaci s osmdesátkově bombastickým jménem Strosek Mega 30 obsahuje závadný obsah a z vyhledávání jej vyřadila. Redakce pátrala, co by mohlo robota Googlu přivádět na nemravné myšlenky. Podezření padlo na fotku béžovou kůží potažených sedadel. Výrazně anatomicky tvarovaná křesla mohla připomínat cosi, co umělá inteligence vídá v jiných zákoutích internetu.

Když web fotku z galerie Porsche 911 Strosek Mega 30, které je v evropském automobilovém lahůdkářství Mohr Group na prodej, vyřadil, bylo vše v pořádku a vyhledávač článek vyřadil z černé listiny.

Oslava tuningu

Upravené Posche 964 (generace 911 z let 1989 až 1994) má třicítku v označení na oslavu výročí slavného modelu Strosek Mega.

Vittorio Strosek, který na počátku sedmdesátých let spolupracoval se známým designérem a radikálním propagátorem organických tvarů Luigim Colanim, sehnal třicet Porschí 964 a přestavěl je podle svého – rozšířil, přidal obří kola, devatenáctipalcové ráfky vpředu obouvají pneumatiky 245/30, vzadu 295/25. Za nimi je možné zahlédnout pružiny a tlumiče od specializovaných firem. Nechybí velké křídlo na zádi, nové nárazníky a další doplňky, do kabiny bezpečnostní rám.

Motor dostal nové vnitřnosti, řídící jednotku a výfuk. Nově z něho umí vymáčknout 300 až 450 koní. Zcela nový je šestistupňový manuál.

Za první postavený kus (ten s tím sexuálně explicitním interiérem) chce nyní prodejce 300 tisíc eur.