Téměř pět tisíc kilometrů z Prahy do albánské Vlory a zpět a jen týden času. Jak jste to stihli?
V průměru jsme denně ujeli sedm set kilometrů. Abychom cestu zvládli za necelý týden, museli jsme se přesouvat i v noci. Měli jsme nařízené pětihodinové povinné pauzy a pravda je, že víc jsme toho ani nenaspali. Jen jednou jsme se probudili později, když jsme usnuli vedle dálnice pod solárními panely. Možná to nezní úplně lákavě, ale bylo to jedno z nejlepších míst, protože tam bylo teplo, zároveň jsme byli krytí a měli přehled o tom, co se kolem nás děje. Jen tam byl hluk a my jsme neslyšeli budík.
Začala jsem propadat panice. Noc, dva velcí Srbové páchnoucí po alkoholu a my dva uvěznění na zadních sedadlech?