V sedmi letech jsem stopovala do Bibione. Žena má výhodu, líčí mistryně v autostopu

„Stopovat jako žena je výhoda, lidé vám chtějí pomoct. Jen nesmíte mít na rameni slimáka. To se mi stalo po noci strávené u pumpy,“ líčí svůj zážitek současná mistryně České republiky v autostopu Anna Houštecká. | foto: Michal Fanta

Anna Bortlová
  15:00
Anna Houštecká je současnou mistryní České republiky v autostopu. V létě vyhrála se svým kamarádem závod z Prahy do Albánie a zpět. „Celkem jsme vystřídali padesát aut. Nejdelší cestu jsme měli s rumunským párem, který si jel do Česka pro štěně,“ vzpomíná zkušená stopařka.

Téměř pět tisíc kilometrů z Prahy do albánské Vlory a zpět a jen týden času. Jak jste to stihli?
V průměru jsme denně ujeli sedm set kilometrů. Abychom cestu zvládli za necelý týden, museli jsme se přesouvat i v noci. Měli jsme nařízené pětihodinové povinné pauzy a pravda je, že víc jsme toho ani nenaspali. Jen jednou jsme se probudili později, když jsme usnuli vedle dálnice pod solárními panely. Možná to nezní úplně lákavě, ale bylo to jedno z nejlepších míst, protože tam bylo teplo, zároveň jsme byli krytí a měli přehled o tom, co se kolem nás děje. Jen tam byl hluk a my jsme neslyšeli budík.

Začala jsem propadat panice. Noc, dva velcí Srbové páchnoucí po alkoholu a my dva uvěznění na zadních sedadlech?

Vstoupit do diskuse

V sedmi letech jsem stopovala do Bibione. Žena má výhodu, líčí mistryně v autostopu

