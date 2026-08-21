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Rohaté požehnání. Suzuki chce v Indii z kravského hnoje vyrábět bioplyn

Radomír Dohnal

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Budoucnost udržitelné mobility leží Indii doslovně u nohou. | foto: Profimedia.cz

Podle sčítání je tu přibližně 193 milionů krav a zhruba 110 milionů vodních buvolů, což dohromady vytváří největší stádo skotu na světě. Indie je země rohatému dobytku zaslíbená a potenciál těchto zvířat mimo duchovní a zemědělskou sféru si začíná uvědomovat. Z hnoje se může stát bioplyn, palivo.

Indie hledá stále nové způsoby, jak snížit svou závislost na dovozu ropy a současně využít zdroje, kterých má zejména ve venkovských oblastech nadbytek. Jedním z řešení, která se tak nějak sama od sebe nabízejí, je kravský hnůj. Zpracováním tohoto zemědělského odpadu lze totiž poměrně nenáročně vyrábět biometan.

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Podle sčítání je tu přibližně 193 milionů krav a zhruba 110 milionů vodních buvolů, což dohromady vytváří největší stádo skotu na světě. Indie je země rohatému dobytku zaslíbená a potenciál těchto...

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