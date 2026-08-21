Indie hledá stále nové způsoby, jak snížit svou závislost na dovozu ropy a současně využít zdroje, kterých má zejména ve venkovských oblastech nadbytek. Jedním z řešení, která se tak nějak sama od sebe nabízejí, je kravský hnůj. Zpracováním tohoto zemědělského odpadu lze totiž poměrně nenáročně vyrábět biometan.
Rohaté požehnání. Suzuki chce v Indii z kravského hnoje vyrábět bioplyn
Lamborghini pro chudé? Krutihlav s interiérem jako v tesle měří i čistotu vzduchu
Příď s vizáží vyhazovače z nočního klubu a světlomety úzké jako oči po flámu. Sportequipe 6 GT se navenek snaží vypadat jako lamborghini, a přestože je to čistě spalovací auto, tak uvnitř připomíná...
První jízda: Nejdůležitější elektrovolkswagen výrazně vylepšili. Stačilo málo
Po šesti letech přichází modernizace pro Volkswagen celkem zásadního modelu ID.3. Změny jsou tak velké, že auto dostalo do názvu navíc slovo Neo, a jsou opravdu k lepšímu. Jejich základem ale...
Automobilové orgie v Pebble Beach. Vzácný Duesenberg ovládl americký svátek aut
Kalifornské pobřeží opět vonělo po benzinu a drahém šampaňském. Letošní pětasedmdesátý ročník tradiční akce výjimečných aut Monterey Car Week přinesl nejen dechberoucí přehlídku unikátních veteránů a...
Kulatiny autolegend. Octavia a další auta mají letos významná jubilea
Letošní rok je bohatý na kulatá výročí napříč všemi automobilovými segmenty. Mezi oslavenci nechybí dvě škodovky, ale i zakladatel éry kompaktních MPV, legendární hot-hatch, dvoutaktní hranatá ikona...
Stovky motorek proburácely noční Prahou. Je to akce světového formátu
Praha již poosmnácté zažila noční jednostopou kochačku s názvem Prague Night Ride. Na hromadnou projížďku do tmy zahalenou českou metropolí vyrazily z Čestlic opět stovky motocyklů.
Rohaté požehnání. Suzuki chce v Indii z kravského hnoje vyrábět bioplyn
Podle sčítání je tu přibližně 193 milionů krav a zhruba 110 milionů vodních buvolů, což dohromady vytváří největší stádo skotu na světě. Indie je země rohatému dobytku zaslíbená a potenciál těchto...
Ronaldovo benzinové hračkářství. Jak si CR7 hýčká své automobilové fetiše
Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo se podle svých slov chystá na konec kariéry a stále více se opět ochomýtá okolo svých aut, na která zatím neměl moc času. Ale ten přijde. Občas něco nového...
Lamborghini pro chudé? Krutihlav s interiérem jako v tesle měří i čistotu vzduchu
Příď s vizáží vyhazovače z nočního klubu a světlomety úzké jako oči po flámu. Sportequipe 6 GT se navenek snaží vypadat jako lamborghini, a přestože je to čistě spalovací auto, tak uvnitř připomíná...
Automobilové orgie v Pebble Beach. Vzácný Duesenberg ovládl americký svátek aut
Kalifornské pobřeží opět vonělo po benzinu a drahém šampaňském. Letošní pětasedmdesátý ročník tradiční akce výjimečných aut Monterey Car Week přinesl nejen dechberoucí přehlídku unikátních veteránů a...
Škoda vylepšila model, který do Evropy nedojel. Má masážní sedačky i vzadu
Škoda Auto po čtyřech letech představila inovovaný model Slavia, vyráběný v Indii pro regionální trhy. Sedan dostal mimo jiné novou osmistupňovou automatickou převodovku nebo masážní zadní sedačky.
ANALÝZA: Elektromobily na trhu ojetin raketově rostou. Frčí škody, VW a tesly
Každý desátý český zájemce o mladší ojetinu se rozhodne pro elektrický pohon. Ukázala to analýza českého trhu ojetin, kterou exkluzivně pro iDNES.cz zpracovala platforma Carvago, zaměřená na online...
Čínský trh s auty klesá. Automobilky valí přebytky do světa
Čínský automobilový průmysl zažívá v zahraničí prudký růst a dobývá trhy od Evropy až po jihovýchodní Asii, kde vyvíjí silný tlak na zavedené automobilky, jako jsou Toyota Motor a Volkswagen. Na...
První jízda: Nejdůležitější elektrovolkswagen výrazně vylepšili. Stačilo málo
Po šesti letech přichází modernizace pro Volkswagen celkem zásadního modelu ID.3. Změny jsou tak velké, že auto dostalo do názvu navíc slovo Neo, a jsou opravdu k lepšímu. Jejich základem ale...
Kulatiny autolegend. Octavia a další auta mají letos významná jubilea
Letošní rok je bohatý na kulatá výročí napříč všemi automobilovými segmenty. Mezi oslavenci nechybí dvě škodovky, ale i zakladatel éry kompaktních MPV, legendární hot-hatch, dvoutaktní hranatá ikona...
V německém autoprůmyslu je nejmíň lidí za posledních dvacet let
Počet zaměstnanců v německém automobilovém průmyslu na konci prvního pololetí klesl na nejnižší úroveň za více než 20 let. Informoval o tom spolkový statistický úřad. Dodal, že německý automobilový...
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Elektrické ferrari vydražili za 835 milionů. Jméno mecenáše je odhaleno
První elektromobil značky Ferrari se na charitativní aukci ve Spojených státech prodal za 40 milionů dolarů (zhruba 835 milionů korun).
KVÍZ: Kurz bezpečné jízdy křižovatkou. Nejezděte jako Turek
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