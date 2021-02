Na STK se bude měřit také hlučnost. V pozoru jsou hlavně motorkáři

Měření hlučnosti je součást schvalování daného vozidla do provozu. Výměna výfuku za lepší „laděný“ je častou úpravou především u motorek, nejsou ovšem výjimečné ani u sportovních modelů aut (podívejte se, jak vypadá montáž výfuku na lamborhgini). Profesionálně vyrobené speciální výfuky umí přidat i výkon, pokud je výrobce nabízí oficiální cestou, má je také zhomologované, to znamená, že splňují i hlukové předpisy.



„Ukazuje se, že zejména pro hlučné motocykly a některá tuningová vozidla je potřeba přidat další stupeň kontroly. Můžeme si udělat analogii třeba se zatmavováním skel. Byl to výrazný fenomén, který jsme tu měli před několika lety. V momentě, kdy se nalezlo technické řešení, tento jev prakticky vymizel,“ uvádí pro iRozhlas mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Dodává, že podmínky se řídí evropskou směrnicí. Speciální hlukoměry vybere resort nejpozději do dvou let.



Decibel Decibel je jednotka nejznámější svým použitím pro měření hladiny intenzity zvuku, ale ve skutečnosti jde o obecné měřítko podílu dvou hodnot, které se používá v mnoha oborech. Jde o fyzikálně bezrozměrnou míru, obdobně jako třeba procento, ovšem na rozdíl od něj je decibel logaritmická jednotka. Například pokles (útlum) o 3 dB u výkonu značí poloviční výkon, naopak zisk (zesílení) o 3 dB je dvojnásobný výkon.

Zdroj: wikipedia.cz

Podle předběžných informací se změna chystá na rok 2023. Pokud bude součástí technické kontroly měření hlučnosti, budou muset STK nakoupit speciální přístroje na měření. „To se odrazí na ceně kontroly,“ připomíná Martin Jerman, vedoucí STK na pražském Bohdalci. Měření podle něj bude muset probíhat uvnitř na dílně schváleným přístrojem. „Měření venku by bylo zkreslené,“ vysvětluje.

Na bohdaleckém STK by měření hluku prováděli v komoře, kde se měří emise. „Z tohoto pohledu to komplikace není, jen bychom museli pořídit schválený přístroj,“ opakuje Jerman. Měření probíhá tak, že se sonda zasune do výfuku, motor se „protúruje“ a stanoví se hladina zvuku v decibelech, celá procedura podle Jermana zabere maximálně pět až deset minut. Celá technická kontrola obvykle trvá do 20 minut i s měřením emisí je to asi třičtvrtěhodina.

Podle techniků z STK ovšem s hlučností výfuků u aut, které na kontrolu lidé přistavují, nejsou. „My s tím žádné problémy nemáme. Je to opravdu velmi ojedinělé,“ kroutí hlavou Martin Jerman. „Málokdy přijede auto s upraveným výfukem,“ souhlasí Marek Lamač, technik na STK. „Když zjistí emisní technici, že má vůz děravý, hlučný výfuk, tak už je jasné, že nemůže emisní kontrolou projít a auto pak ani nejde na kontrolu technického stavu na linku STK,“ vysvětluje.



„Samozřejmě je špatné, když si především motorkáři upravují neodborně výfuky,“ zdůrazňuje Jerman a připomíná, že pokud si tuningové úpravy dělají lidé sami, může se nepřiměřeně zvýšit hlučnost. „Jsou ovšem renomované firmy, které upravují výfuky. A není nic lepšího než krásný zvuk spalovacího motoru,“ uzavírá Martin Jerman, mimo jiné slavný a úspěšný závodní jezdec.

O hluku se diskutuje už roky

„V Česku ročně absolvuje technickou prohlídku průměrně přes dva u půl milionu vozidel. Zhruba 200 tisíc z nich získá technickou jen na dobu třiceti dnů,“ uvádí iRozhlas. K nejčastějším závadám patří koroze, vůle na podvozku a závady na světlech. Zhruba dvacet tisíc aut ročně pak technickou kontrolou kvůli špatnému stavu vůbec neprojde.

Jak hlučí... 20 dB - šeptaný hlas

50 dB - hovor, tiše jedoucí automobil, tiché ulice

80 dB - křik, hlučné ulice

90 dB - pneumatická vrtačka

100 dB - v blízkosti vlaků, těžkých nákladních aut

120 dB - rachot hromu

140 dB - siréna námořní lodi, proudové letadlo

150 dB - sopečný výbuch

160 dB - start rakety

Hluk od zhruba 120 dB je už vnímán jako bolest.

O omezení hlučnosti vozidel mluví Evropa už deset let. Hlukové normy existují v EU již od 70. let, limity jsou i přes snahu zákonodárců stejné už od roku 1996, pro motocykly a osobní automobily jsou mezi 74 a 80 decibely. V loňském roce se rozhodly proti příliš hlučným motorkám zakročit rakouské a německé úřady (čtěte více).

„Obecně platí, že motorka musí mít původní výfukový systém, který byl namontován při schvalování typu vozidla. Když zaměníme nějakou část výfukového systému, musí být tento díl homologovaný a homologovaný musí být taktéž, jestliže se jedná o ucelený technologický celek. Na motocyklu nesmí být neschválené komponenty (netýká se motocyklů uvedených do provozu před 1. 7. 2001). Na motorce nesmí být úprava výfukového systému, která mění stanovené parametry pro konkrétní schválený typ (je tím míněno hluk a emise),“ uvádí ve svých dokumentech Autoklub ČR. „Motocykly registrované po 1. 7. 2001 musí mít díly výfukové soustavy označeny homologační značkou.“