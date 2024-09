Stát chystá zátah na STK, speciální inspekce bude lovit auta v provozu

Bude moci zastavit vozidlo, ukládat pokuty na místě, nebo zabránit další jízdě. Zintenzivnění dohledu nad stanicemi kontrol technického stavu a emisí oznámil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

„Nejsme spokojeni, jak stanice měření emisí fungují,“ říká Kupka. „Reagujeme na veřejnou kritiku.“ Jedním z kroků bude automatická kontrola dat ze stanic měření emisí a přímé postihy na základě analýzy dat. Chystá se též úprava metodiky i legislativy. Kromě kontrolního měření a kontroly aut v blízkosti STK a stanic měření za asistence policie chystá ministerstvo „testy poctivosti“. Kupka se snaží vysvětlit, že zintenzivnění kontrol STK a emisních stanic nemá být útokem na mobilitu Čechů. „Od začátku roku bylo provedeno na stanicích měření emisí 1,6 milionu kontrol, jen dvě procenta nevyhovovala,“ uvádí Kupka. „Nehrozí, že by řidiči přišli o svá auta, chceme důslednou kontrolu a hlavně, aby tu nebyla auta, která překračují limity a nemusí je překračovat, stačí aby jim majitelé věnovali péči. Chceme respekt vůči pravidlům a zabránit podvodům.“

Stát podle Kupky plánuje také zintenzivnit spolupráci s obcemi s rozšířenou působností a krajskými úřady, které mají kontrolu SME a STK na starost. Stát už krajským úřadům a obcím poskytl nové metodiky prověřování obou typů stanic. Kontroly STK a SME bude moci od příštího července provádět na základě výsledků kontrol v blízkosti kamenné STK i zmíněná inspekce.

Pro obce a kraje bude ministerstvo dopravy podle Kupky pořádat pravidelné webináře, ve kterých bude resort úředníky informovat o tom, jaké chyby se dějí a jaké podvody se podařilo zdokumentovat v daném kraji nebo obci.

„Vyhodnocujeme všechna data systému ISTP (Informační systém technických prohlídek), který shromažďuje údaje z jednotlivých měřicích stanic,“ uvedl Kupka. Po jejich vyhodnocení stát přistoupí k přímému postihování chyb v minulosti i do budoucna, dodal.

Resort připravuje také úpravu legislativy. „Povede například k ukotvení celého toho rozsahu sankcí, aby tam byla i spodní hranice,“ uvedl Kupka a dodal, že stát změnami klade důraz na respektování pravidel. „Přistoupíme také k testu spolehlivosti, kde chceme prověřit, jak funguje reálná činnost samotných stanic měření emisí a STK,“ řekl Kupka.

Ministerstvo dopravy také plánuje zpracovat analýzu současného způsobu měření emisí a provádění technických kontrol automobilů. Cílem je vyhodnotit stávající rizika české praxe a srovnat ji s Rakouskem, Polskem a Německem.

Odborní poradci budou současný systém měření technických parametrů vozidel nezávisle analyzovat i ve srovnání s dalšími evropskými státy. V analýze se budou zaměřovat na úspěšnost STK a SME, tedy například na počty kontrolovaných vozidel za určený čas, průchodnost technických kontrol, procento vozidel s nedostatečným technickým stavem.

Na základě své činnosti ministerstvo ročně zasílá na příslušné krajské úřady nebo obce s rozšířenou působností oznámení o podezření z přestupku kontrolních techniků nebo STK a SME k dalšímu šetření. Sankce pro techniky činí částky do 50 000 korun, v případě korupce kontrolního technika až 500 000 korun.

V případě přestupků STK a SME může stát uložit sankci podle závažnosti do 50 000, 500 000 nebo pěti milionů korun.

Problémy s filtry pevných částic

„Zpřísnění kontrol technického stavu ojetých aut vítáme, pročistí se vozový park i inzerce, v níž často bývají auta v naprosto nevyhovujícím technickém stavu. Vidíme to jasně na našem výkupu v AAA AUTO, protože odmítáme dvě třetiny všech vozů, které k nám přijedou. Mnoho z nich kvůli legislativním problémům, ale minimálně odhadem polovinu kvůli technickému stavu,“ komentuje Petr Vaněček, co-CEO (společný generální ředitel) AURES Holdings, provozovatele sítě AAA AUTO a Mototechna.

„Víme o tom, že v inzerci figuruje VW Touran za 30 tisíc korun, který je po vážné havárii, má vyřezané sloupky a chybějící airbagy – ten jsme nedávno odmítli vykoupit. Nejčastější jsou však problémy s filtry pevných částic DPF – často přijíždějí lidé s filtrem úplně odstraněným nebo nefunkčním, s čímž by neměli projít ani STK. Pak požadujeme, aby ho zákazník buď nechal vyměnit, nebo souhlasil se slevou ve výši opravy, kterou bychom pak provedli sami. Lidé s tím často nesouhlasí, protože se právě vrátili z STK s tím, že auto je v pořádku, ale my vidíme opak,“ uvádí pro iDNES.cz. A dodává, že ceny filtrů nejsou nízké, pohybují se od 15 do 60 tisíc korun. „Největší problémy jsou u dieselů s normou Euro 5, protože ty už měly DPF povinně, starší čtyřky jen některé. V menší míře objevujeme také nefunkční katalyzátory zážehových motorů.“

„Často slýcháme, že si umíme STK „ošvindlovat“, protože je sami provozujeme – což je naprostý nesmysl. STK jsou vždy nezávislé instituce, a fakt, že v blízkosti našich areálů vždy nějakou najdete, je čistě pragmatický – až do letošního roku jim plynuly velké příjmy z evidenčních kontrol, jichž jsme ročně prováděli kolem 60 tisíc. Letos po změně pravidel už to není tolik,“ dodává Vaněček.