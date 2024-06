Moss vs. Hill. Formule ikon motorsportu pojedou v Brně

Na dálku přes kanál La Manche bude slavnému goodwoodskému festivalu rychlosti ve stejném termínu 13. a 14. července konkurovat parádní akce na Masarykově okruhu. Organizátoři Brno Grand Prix Revival hlásí obrovský zájem o vstupenky. K hlavním hvězdám budou patřit právě dvě formule šampionů dávné minulosti.

Starší z aut – ikonický monopost, který v prehistorických dobách F1 patřil k dominantním vozům na evropských tratích mladého seriálu, objednal pro svého syna Alfred Moss prostřednictvím společnosti Shell-BP v Itálii. „Mossovi vůz dostali v květnu, kdy s ním Stirling Moss poprvé startoval na okruhu v Bordeaux a dojel na čtvrtém místě. Po zbytek roku s vozem závodil jako soukromý jezdec a potom i jako jezdec tovární s výjimkou Velké ceny Francie v Remeši, kde s tímto vozem startoval Luigi Villoresi. Nejlepším výsledkem bylo vítězství v závodě volné formule v Aintree,“ popisuje spolupořadatel Brno Grand Prix Revival Jiří Mewald první rok rudého monopostu na tratích.

Maserati s číslem podvozku 2508 mělo unikátní uspořádání pedálů: namísto typického uspořádání spojka–plyn–brzda používaného u italských monopostů mělo 2508 pedály v pořadí spojka–brzda–plyn. Před koncem roku 1954 byl vůz dodatečně vybaven novou nýtovanou palivovou nádrží.

Stirling Moss v následující sezoně kývl na nabídku Mercedesu a odstartoval nejslavnější část svojí kariéry, Maserati v rodině Mossů zůstalo. Půjčovali si ho Mike Hawthorn, John Fitch, Lance Macklin, Peter Walker, Bob Gerard a Les Leston. Pro sezonu 1956 byl vůz 2508 přestavěn a Stirling Moss s ním opět vyhrál v Aintree. Na konci roku 1956 jej Mossovi vrátili do továrny, kde byl dočasně uskladněn. Následující rok – tedy v roce, kdy Maserati ukončilo svoje působení v F1, si auto koupil Ross Jensen z Nového Zélandu. To už nemělo karoserii monopostu, zpět ji dostalo až v roce 1986. Dnes je auto v majetku německé rodiny Rettenmaierových.

Mimochodem Stirling Moss – navzdory svému zanícení pro mercedesy – na Maserati 250F nedal dopustit. V roce 2014 o autě řekl: „Maserati 250F byl bezpochyby nejlepší vůz formule 1 s motorem vpředu, jaký kdo postavil. Mým nejlepším závodem bylo vítězství v Monaku 1956 a to, protože ten vůz se tak dobře řídil. Nebylo to tak rychlé jako Ferrari, ale vyvážení stroje bylo velmi důležité a jim se to podařilo naprosto správně.“

Deset let po prvním závodu Stirlinga Mosse s Maserati bylo v F1 všechno jinak. Motory se u monopostů přestěhovaly za sedačku řidiče. A zrodili se noví titáni. Jedním z nich byla i British Racing Motors, zkráceně BRM, která poprvé startovala s vlastním monopostem v roce 1951, o jedenáct let později získala svůj jediný pohár konstruktérů i mistrovský titul pro jezdce. Značce ho vyjezdil právě Graham Hill. Na sezonu 1964 nachystal konstruktér Tony Rudd evoluci modelu P61. „BRM P61 měl ke karoserii připevněn rám, který nesl motor a zadní pérování. Problémy s ovladatelností si však koncem roku 1963 vyžádaly změnu konstrukce s cílem vůz vyztužit. Druhá verze vozu se samonosnou karoserií byla označena jako P261,“ vysvětluje Mewald.

Tony Rudd vytvořil samonosnou karoserii tak, že pokryl ocelové trubkové profily hliníkovým pláštěm. Vidlicový osmiválec o objemu 1,5 litru byl přepracován tak, aby dosahoval výkonu kolem 200 koní. Druhý vyrobený vůz, který se představí v Brně, využíval Graham Hill k testování a přípravě na sezonu. Poprvé s ním startoval na okruhu Snetterton 14. března 1964 v závodě o trofej novin Daily Mirror. „Byl chladný a deštivý den, ale Graham Hill vedl až do 6. kola, kdy ve stále se prohlubující kaluži dostal smyk, vyjel z trati a narazil do zemního valu,“ popisuje Jiří Mewald.

Jezdec vyvázl bez zranění, karoserie byla na pokraji „odpisového“ stavu, ale protože tým neměl další, spravili ji. Mezitím byly dokončeny vozy P261-3 a 4 a poškozená karoserie z „dvojky“ se stala dekorací v jednom klubu v Birminghamu. Vozy číslo P261/4 a P261/3 startovaly poprvé ve Velké ceně Monaka, kde s nimi Graham Hill a Ritchie Ginther dojeli na prvním a druhém místě.

V sedmdesátých letech koupil vůz P261/2 nadšenec pro značku BRM John McCartney, který vůz opět uvedl do provozuschopného stavu.

Dvojice aut, jejichž volanty v rukou drželi jedni z nejlepších pilotů zlaté éry formule 1, se v Brně představí v seriálu HGPCA – světové série historických grand prix vozů. „Podle předběžné startovní listiny bychom měli vidět asi dvacet vozů F1 z doby do šedesátých let. Další formule 1 pak budou startovat v sérii Masters Historic Racing,“ říká Karel Kupka, organizátor akce, na kterou si čeští fanoušci museli od prvního ročníku počkat deset let.

Český Goodwood

Závodní akce přináší jedinečnou kombinaci světových závodních sérií historických vozů. „Těmi nejprestižnějšími jsou Historic Grand Prix Cars Association sdružující majitele meziválečných a poválečných Grand Prix vozů s motory vepředu a Masters Historic Racing, která kromě F1 ze 70. a 80. let přinese i závody historických vytrvalostních speciálů, vozů gran turismo a cestovních aut,“ popisuje Kupka. „Všechny série startují v režimu plnohodnotného závodu s dvěma závodními rozjížďkami za víkend. Program Brno Grand Prix Revival doplní oblíbené závody cestovních vozů a monopostů HAIGO, česká Grand Prix historických vozidel a prezentační jízdy českých a slovenských formulí, cestovních vozů a motorek. V depu Masarykova okruhu zároveň proběhne sraz značkových historických klubů.“