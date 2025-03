Zlepšit ekologickou bilanci velkého koncernu, to přijímá svět s nadšením. Nápad s vaječnými skořápkami ale působí spíše rozpačitě. | foto: Profimedia.cz

Ve snaze odrušit emise spojené s otěrem pneumatik navrhli patent, který je má zužitkovat coby nový konstrukční bio materiál.

Je jedno, jestli jezdíte na plyn, elektřinu, vodík nebo tuk z ubitých tuleních mláďat. Tak jako tak vaše auto produkuje emise. Ne nutně svým motorem, ale otěrem pneumatik. Ty se nejen během akcelerace a brzdění, ale též v průběhu celé poklidné jízdy přirozeně opotřebovávají. Uvolňují tím jemné prachové částice.

Které, ačkoliv nejde o skleníkové plyny, významně zhoršují kvalitu ovzduší i lidské zdraví.

Průměrný osobák „ztratí“ otěrem za kilometr jízdy přibližně 100 miligramů z hmotnosti pneumatiky, motocykly zhruba polovinu, nákladní tahače kolem 500 miligramů. V průběhu celé své funkční existence tak pneumatika zhubne zhruba o 1,5 kilogramu. S tím, že ten úbytek hmotnosti se promění na drobné polétavé prachové částice, které mohou pronikat i do dýchacího ústrojí. A škodit.

Protože směs přírodní pryže, butadien-styrenového kaučuku a butadienového kaučuku, butylkaučuku, halogenovaného butylkaučuku a zinku, z nějž se pneumatiky převážně skládají, skutečně pro zdraví dobré nejsou.

Co s tím má společného koncern Stellantis? Tedy kromě toho, že se svou produkcí na znečišťování ovzduší též podílí?

Chce být i součástí řešení problému. Rád by na trh uvedl pneumatiky s jiným formátem ekologičtějšího plniva. Přesněji řečeno, ve Stellantisu chtějí nahradit konvenční plniva odpadními materiály biologického původu, oxidem vápenatým. Nehašeným vápnem.

Které by získávali z vaječných skořápek.

Tam, kde jedni vidí odpad anebo nanejvýš hnojivo do květináčů, spatřuje Stellantis příležitost.

K celému tomu technickému pojetí si podali u Úřadu Spojených států pro patenty a ochranné známky (USPTO) patentovou přihlášku. Která byla 23. ledna 2025 zveřejněna.

Vyčteme z ní, že skořápky slepičích vajec obsahují více než 90 procent uhličitanu vápenatého. A ten je možné kalcinací – po promytí acetonem a posléze za působení teplot nad 900 ° Celsia – při rozkladu skořápek uvolnit. „Vytěžen“ je ve formě bílé pevné látky.

Kterou je možné mechanicky rozemlít a využít jako náhražku černého uhlíku (sazí) nebo křemičitanových plniv, jež se běžně přidávají ke směsi různých pryží, z nichž vznikají pneumatiky.

K čemu je to dobré?

Obohacením receptu směsi na výrobu pneumatik o „skořápkový“ oxid vápenatý chce společnost Stellantis vyvážit jejich klíčové výkonnostní faktory. Valivý odpor, přilnavost za mokra a odolnost proti opotřebení - a zároveň snížit škodlivé emise.

Nezní to marně, protože valivý odpor má přímý vliv na účinnost vozidla, ovlivňuje spotřebu paliva u vozidel se spalovacími motory a dojezd u elektromobilů. Tudíž by snížení valivého odporu pomocí udržitelných materiálů mohlo vést k významnému snížení celkových emisí vozidel. Protože ony skořápkové pneumatiky by, laicky řečeno, déle a lépe držely pohromadě.

Složení pneumatik, které si Stellantis patentuje, zlepšuje valivý odpor o dvacet procent ve srovnání se standardními pneumatikami (a o tři procenta snižuje spotřebu paliva).

Cílem je vyvážit valivý odpor, přilnavost za mokra a odolnost proti opotřebení - a zároveň snížit škodlivé emise. Na počátku vaječné skořápky, na konci příhodné plnivo do směsí na výrobu pneumatik.

Navíc by to vedlo ke snížení poptávky po konvenčních plnidlech, jako jsou saze a oxid křemičitý, což může přispět ke snížení závislosti na průmyslu. Na materiálech odvozených z ropy nebo těžených v dolech.

Vzhledem k tomu, že s narůstajícím počtem elektromobilů se snižují emise výfukových plynů a zpřísňují normy, dá se očekávat, že se v dohledné době do hledáčku dostanou i další zdroje znečištění. Třeba právě pneumatiky.

Vaječný průlom ale zatím na silnicích nečekejte.

Patentová přihláška čekala na své zveřejnění dvě léta a nezdá se, že by ve Stellantisu nějak chvátali, aby tento projekt uvedli naplno do života. Koneckonců vyrábí auta. Pneumatiky ani vajíčka nejsou jejich branže. A jak kritici upozorňují, patent mohl být jen snahou pojistit si potenciálně zajímavý směr bádání do budoucna, nebo jen vyvolat zdání zájmu o životní prostředí.

Takový klasický korporátní greenwashing.

Ekologické inovace v oblasti pneumatik se ale kupředu přeci jen trochu sunou.

Už v roce 2022 společnost Michelin uvedla, že ve spolupráci s Hyundaiem bude vyvíjet pneumatiky šetrné k životnímu prostředí, a Goodyear už předvedl demonstrační pneumatiku, při jejíž výrobě bylo prý významně sníženo používání materiálů na bázi ropy.

Společnost Bridgestone loni uvedla, že vyrábí pneumatiky pro plně elektrické Audi E-Tron GT, které využívají pětapadesát procent recyklovaných a obnovitelných materiálů. Do závodních pneumatik pro seriál IndyCar pak začali používat přírodní kaučuk, izolovaný z pouštních křovin.

Cesty k tomu, jak vymyslet pneumatiky jinak a udělat je ekologičtější, se tedy hledají.

Moment, kdy si pro nové obutí zajedeme do drůbežárny, se ovšem zatím moc nepřiblížil.