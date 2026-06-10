Koncem května 2026 tedy euroamerická skupina sestavená z řady značek představila veřejnosti své masivní přehodnocení strategie.
Na svém Investor Day v severoamerickém Auburn Hills v Michiganu představil Stellantis nový pětiletý strategický plán FaSTLAne 2030 (slovní hříčka kombinující „fast track“ a název koncernových platforem STLA) v hodnotě 60 miliard eur. Strategie, kterou Antonio Filosa Stellantisu ordinuje, je tedy založena na investicích do technologií, což je opak snah jiných tradičních automobilových koncernů, které se chtějí k ziskovosti a ozdravení propracovat úsporami.
Opel potvrdil, že na nových základech postaví příští generaci bestselleru Corsa (dorazí mezi lety 2027 a 2028). Dorazí také nová Astra a k tomu malé SUV, které vznikne na technice od značky Leapmotor.