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Konec elektrické ideologie, Stellantis volí pragmatismus. Půjčí fabriky Číně

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Fiat Grizzly | foto: Fiat

František Dvořák
Globální automobilový průmysl se léta snažil přesvědčit investory, zákazníky i zákonodárce, že budoucnost je černobílá: definovaná výhradně softwarem, stoprocentními elektromobily a autonomním řízením. Když pak vedení koncernu Stellantis účet za progresivismus odtržený od tržní reality uzavřelo, dopočítalo se k hrozivé ztrátě půl bilionu korun.

Koncem května 2026 tedy euroamerická skupina sestavená z řady značek představila veřejnosti své masivní přehodnocení strategie.

Na svém Investor Day v severoamerickém Auburn Hills v Michiganu představil Stellantis nový pětiletý strategický plán FaSTLAne 2030 (slovní hříčka kombinující „fast track“ a název koncernových platforem STLA) v hodnotě 60 miliard eur. Strategie, kterou Antonio Filosa Stellantisu ordinuje, je tedy založena na investicích do technologií, což je opak snah jiných tradičních automobilových koncernů, které se chtějí k ziskovosti a ozdravení propracovat úsporami.

Opel potvrdil, že na nových základech postaví příští generaci bestselleru Corsa (dorazí mezi lety 2027 a 2028). Dorazí také nová Astra a k tomu malé SUV, které vznikne na technice od značky Leapmotor.

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