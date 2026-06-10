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Opel přežije. Stellantis plánuje investovat v Německu více než miliardu eur

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Německá automobilka Opel, která patří do automobilové skupiny Stellantis, investuje do roku 2030 v Německu více než jednu miliardu eur (24,2 miliardy Kč).

Automobilka oznámila, že v domovském závodě v Rüsselsheimu bude vyrábět novou generaci svého nejprodávanějšího kompaktního vozu Astra. Do konce desetiletí chce Opel uvést na trh nejméně čtyři nové modely, včetně nástupců modelů Astra a Corsa a nového kompaktního SUV vyvinutého ve spolupráci s čínským partnerem Leapmotor.

Opel zase vsadil na světla. Modernizovaná Astra má svítící logo a linky, které ji propojují s maskou a adaptivními světlomety Intelli-Lux HD, které disponují více než 50 tisíci LED segmenty.
Kromě nových barev a kol dostala astra i prodloužený dojezd plně elektrické verze, nově s technologií V2L.
OPEL: Značku s bleskem ve znaku čeká hned několik premiér. Již v prvním čtvrtletí dorazí Corsa Electric s dojezdem až 400 km. Po hatchbacku se ve stejnou dobu dostane k zákazníkům i Astra ST Electric (na snímku). S technikou z corsy se objeví i Mokka Electric s dojezdem přes 400 km, a to ve druhém kvartále. Na přelomu 2. a 3. čtvrtletí můžeme očekávat faceliftované verze modelů Combo, Vivaro a Movano. Zkraje podzimu dorazí nové provedení modelů Crossland a Grandland. Vše završí koncem roku facelift Opelu Mokka.
Opel Astra ST GSE
Opel Astra Electric
21 fotografií

I nadále bude Opel investovat do stávajících modelů. „Investice do nové generace modelů v německé továrně má potvrdit význam značky i Německa pro celou skupinu,“ dodal šéf Stellantis Europe Emanuele Cappellano.

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Segment kompaktních vozů je důležitou součástí evropské strategie Stellantisu. Tyto vozy se na celkovém prodeji aut v Evropě podílejí zhruba 30 procenty.

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Stellantis minulý měsíc oznámil, že se chystá zahájit společnou výrobu automobilů v Evropě s čínskou společností Leapmotor. Těch pár (stovek) inženýrů, kteří v Rüsselsheimu zbyli, už kompletní auto nepostaví. Obě automobilky tak prohloubí svoji spolupráci v regionu z distribuce do výroby. V rámci nové výrobní strategie plánují partneři rozšířit mimo jiné výrobu o nový společně vyvinutý elektrický model C-SUV pod značkou Opel.

„Novinka by měla vyjet už v roce 2028. Nové C-SUV by bylo navrženo v Opelu v Rüsselsheimu, vývoj bude dílem mezinárodních týmů v Německu a Číně. Díky partnerství se společností Leapmotor se podaří vývoj nového modelu zkrátit na méně než dva roky,“ uvedl Florian Huettl, generální ředitel automobilky Opel.

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Německá značka, která byla po téměř století pod americkým koncernem General Motors, patří do galaxie Stellantisu (původně její části – koncernu PSA) od roku 2017.

Skupina Stellantis vznikla na začátku roku 2021 fúzí koncernů Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a PSA. Zahrnuje ještě značky jako Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Peugeot, Lancia, Jeep nebo Maserati.

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