Automobilka oznámila, že v domovském závodě v Rüsselsheimu bude vyrábět novou generaci svého nejprodávanějšího kompaktního vozu Astra. Do konce desetiletí chce Opel uvést na trh nejméně čtyři nové modely, včetně nástupců modelů Astra a Corsa a nového kompaktního SUV vyvinutého ve spolupráci s čínským partnerem Leapmotor.
I nadále bude Opel investovat do stávajících modelů. „Investice do nové generace modelů v německé továrně má potvrdit význam značky i Německa pro celou skupinu,“ dodal šéf Stellantis Europe Emanuele Cappellano.
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Segment kompaktních vozů je důležitou součástí evropské strategie Stellantisu. Tyto vozy se na celkovém prodeji aut v Evropě podílejí zhruba 30 procenty.
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Stellantis minulý měsíc oznámil, že se chystá zahájit společnou výrobu automobilů v Evropě s čínskou společností Leapmotor. Těch pár (stovek) inženýrů, kteří v Rüsselsheimu zbyli, už kompletní auto nepostaví. Obě automobilky tak prohloubí svoji spolupráci v regionu z distribuce do výroby. V rámci nové výrobní strategie plánují partneři rozšířit mimo jiné výrobu o nový společně vyvinutý elektrický model C-SUV pod značkou Opel.
„Novinka by měla vyjet už v roce 2028. Nové C-SUV by bylo navrženo v Opelu v Rüsselsheimu, vývoj bude dílem mezinárodních týmů v Německu a Číně. Díky partnerství se společností Leapmotor se podaří vývoj nového modelu zkrátit na méně než dva roky,“ uvedl Florian Huettl, generální ředitel automobilky Opel.
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Německá značka, která byla po téměř století pod americkým koncernem General Motors, patří do galaxie Stellantisu (původně její části – koncernu PSA) od roku 2017.
Skupina Stellantis vznikla na začátku roku 2021 fúzí koncernů Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a PSA. Zahrnuje ještě značky jako Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Peugeot, Lancia, Jeep nebo Maserati.
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