Souhvězdí Stellantis má 14 značek, nový šéf má plné ruce záchranářských prací

Před pěti lety, 16. ledna 2021, bylo dokončeno spojení italsko-americké automobilky Fiat Chrysler (FCA) a francouzské PSA, čímž vznikl koncern Stellantis.

Stellantis slučuje 14 automobilových značek - Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks a Vauxhall.

Emisně tlustý ženich, nevěsta na baterky. Sňatek z rozumu s čínskou Leapmotor International ale může evropskému Stellantis hodně pomoci.
Antonio Filosa
Společnost Stellantis a čínská společnost CATL vytvoří společný podnik na výstavbu lithium-železo-fosfátové (LFP) baterie v španělské obci Figueruelas na severu Španělska. (17. ledna 2025)
John Elkann je od 16. ledna 2021 zaskakujícím šéfem koncernu Stellantis.
Evropská divize Stellantisu je s momentálně nastaveným kurzem emisních pravidel plně kompatibilní.
Firma byla v roce 2024 s více než 5,5 miliony prodanými vozy pátým největším výrobcem aut na světě za Toyotou (11 milionů), Volkswagen Group (devět milionů), Hyundai-KIA (7,2 milionu) a GM (šest milionů). Fúze automobilek FCA a PSA byla vyčíslena na 38 miliard dolarů (zhruba 823 miliard Kč). Název Stellantis je odvozen z latinského slovesa stello, což znamená rozzářit hvězdami.

Stellantis má na 240 000 zaměstnanců ve více než 130 zemích světa a výrobny ve 30 zemích.

Stellantis má šéfa z Neapole. Korunního prince Fiatu, experta na jižní Ameriku

Od roku 2021 do konce roku 2024 vedl skupinu Stellantis Portugalec Carlos Tavares, který před vznikem koncernu vedl PSA Peugeot a byl v minulosti považován za jednoho z nejlépe respektovaných manažerů v automobilovém průmyslu.

Původně měl být ve funkci do roku 2026, z vedení firmy ale odešel předčasně poté, co pokles zisků a tržeb vyvolal pochybnosti ohledně jeho způsobu řízení. Novým šéfem skupiny Stellantis se loni stal Ital Antonio Filosa, který dříve řídil její aktivity v Severní a Jižní Americe.

Panda na steroidech. Italský prcek vyrostl a má francouzský přízvuk

Evropský automobilový průmysl v poslední době prochází krizí. Na vině je slabá poptávka, bolestivá restrukturalizace, kterou automobilové odvětví právě prochází, a nová čínská konkurence, jakou představuje například automobilka BYD. Kvůli nejistotě v oblasti regulace a tvrdé čínské konkurenci rovněž není velký zájem především o plně elektrická vozidla.

Kupujte je, nebudou! Nejstarší alfy dají vzpomenout na vášeň při řízení

Poradenská společnost AlixPartners také loni v říjnu uvedla, že automobilky na celém evropském kontinentě využívají své kapacity v průměru pouze na 55 procent. Za nejvíce zasaženou považuje AlixPartners právě italsko-americkou automobilku Stellantis, jejíž evropské závody vyrábějící vozy Alfa Romeo pracují asi na 45 procent kapacity. Stellantis také loni na podzim dočasně pozastavil výrobu v závodech, které vyrábějí modely jako Fiat Panda a Alfa Romeo Tonale.

Peugeot vynalezl hranatý volant a chystá řízení po drátě, jako v letadle, říká jeho šéf

Ilustrací neradostné kondice koncernu je situace v Itálii, domově Fiatu, který je jednou ze stěžejních značek Stellantisu. Italská média začátkem letošního roku hodně popírala čísla domácí automobilové produkce, která byla za rok 2025 nejnižší od roku 1954. Stellantis v Itálii vyrobil pouze 213 000 vozů, což je 60% pokles za dva roky. Celkem bylo v zemi vyrobeno 380 tisíc osobních a užitkových aut. „Tato čísla jsou poloviční ve srovnání s rokem 2023, rokem, kdy ministr obchodu Adolfo Urso oznámil cíl 1 milionu vozidel vyrobených v Itálii každých dvanáct měsíců. Produkce Stellantisu se místo toho vrátila o 70 let zpět a pouze díky poslednímu čtvrtletí se slabými známkami oživení se jí podařilo vyhnout ještě hlubším propadům,“ komentuje Il fatto quotidiano.

Agentura Reuters koncem loňského roku uvedla, že šéf Stellantisu Filosa posuzuje budoucnost všech 14 značek koncernu s ohledem na jejich životaschopnost.

Na evropském trhu na tom například ze skupiny Stellantis není dobře značka Lancia, která podle údajů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) klesla v prodejích za období leden až říjen 2025 meziročně o 68,3 procenta na 9 844 vozidel (tržní podíl 0,1 procenta).

Supermaserati bylo na skok v Praze. Stovku umí za 2,8 sekundy

Značka DS Automobiles klesla ve stejném období o 21,2 procenta na 25 195 registrací (tržní podíl 0,2 procenta). Nejlépe je na tom značka Peugeot, která prodala 469 322 vozů (podíl 5,2 procenta). Citroën měl 276 641 registrací (podíl 3,1 procenta), následovaly značky Opel/Vauxhall s 263 659 prodanými kusy (podíl 2,9 procenta) a Fiat 222 375 prodanými vozy (podíl 2,5 procenta).

Mandarinka kouzlí s prostorem a nápady. Citroën ELO řeší problém s bydlením

Loni v říjnu Stellantis oznámil, že investuje ve Spojených státech, jejichž trh je pro automobilku klíčový, 13 miliard dolarů (272 miliard Kč). Investice, která je podle šéfa firmy Antonia Filosy největší v historii evropsko-americké automobilky, přivede na trh pět nových modelů a v příštích čtyřech letech vytvoří 5 000 nových pracovních míst v továrnách na středozápadě země. Stellantis doufá, že takto zmírní dopady celních opatření amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ty podle automobilky loni stály přibližně 1,7 miliardy dolarů.

Frontera: příjemně obyčejný, jednoduchý opel ze Slovenska

Partnerem Stellantisu je i čínská automobilka Leapmotor, která chce letos zahájit výrobu svého malého sportovně-užitkového vozu B10 s elektrickým pohonem ve Španělsku. Stellantis má ve společném podniku pod kontrolou 51procentní podíl, zatímco Leapmotor vlastní zbývajících 49 procent. Společný podnik s automobilkou Stellantis má také čínská společnost CATL, která je největším světovým výrobcem baterií pro elektromobily. Loni v listopadu CATL zahájil výstavbu nového závodu pro výrobu baterií do elektrických aut ve španělském Figueruelas, kde Stellantis již auta vyrábí. Investice by měla činit 4,1 miliardy eur (přes 100 miliard korun).

Podvozky nám ladí technici Maserati, říká šéf nové čínské značky v Česku

V loňském prvním pololetí se firma propadla do ztráty 2,3 miliardy eur (přes 55 miliard Kč) po zisku 5,6 miliardy eur před rokem. Tržby se meziročně snížily o 13 procent na 74,3 miliardy eur.

Americký drsňák ze spaghetti westernu. První jízda novým Jeepem Compass
