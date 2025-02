Trampoty Stellantisu: kromě kupců aut nahání fantoma smradlavých toalet

Jaké trable zažívají automobilové koncerny? Byl by to předlouhý výčet nářků a stížností, jež by vám asi nebyly neznámé. Proto se pro změnu podíváme na samý konec toho seznamu. Tím nejzásadnějším problémem, který řeší výrobní závody Stellantis v Kokomu, jsou zaměstnanci malující výkaly po toaletách.