Stellantis také oznámil, že znovu uvede na trhy ve Spojených státech a v Evropě modely se spalovacími motory, včetně vznětových. Podle firmy toto rozhodnutí není v rozporu s inovacemi a nemá vliv na její závazek k elektrifikaci.
Firma zopakovala výhled na letošní rok, v němž počítá s růstem čistých tržeb kolem pěti procent. Volné peněžní toky z obchodu s vozidly se podle ní však vrátí do kladných hodnot až v roce 2027. Podnik letos nevyplatí dividendu.
Stellantis se rozhodl přehodnotit strategii pro elektromobily vzhledem k tomu, že poptávka po nich v Evropě nesplnila očekávání. Spojené státy navíc zrušily pobídky pro nákup elektromobilů. Ztráty s tím spojené loni prudce vzrostly a dosáhly 25,4 miliardy eur, výrazně se koncentrovaly ve druhé polovině roku.
Větší ztrátu než loni Stellantis vykázala z francouzských společností jen mediální skupina Vivendi, která v roce 2002 odepsala 23,3 miliardy eur. Z francouzských automobilek zaznamenal dosud největší ztrátu Renault, a to v roce 2020. Tehdejší ztráta však byla jen asi třetinová proti loňské ztrátě Stellantisu.
Stellantis vznikl začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. Zahrnuje značky jako Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Peugeot, Lancia, Jeep nebo Maserati.
