Účet za elektromobilizaci, co neklapla. Rekordní ztráta Stellantisu je půl bilionu

Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni kvůli odklonu od elektromobilů vykázala rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur (540 miliard Kč). Firma to uvedla ve svém oficiálním sdělení. Je to druhá největší ztráta, jakou kdy zaznamenal jakýkoli podnik ve Francii, uvedla agentura AFP. Do skupiny Stellantis patří například francouzské značky Peugeot a Citroën či italská značka Fiat.

Stellantis také oznámil, že znovu uvede na trhy ve Spojených státech a v Evropě modely se spalovacími motory, včetně vznětových. Podle firmy toto rozhodnutí není v rozporu s inovacemi a nemá vliv na její závazek k elektrifikaci.

Koncern Stellantis se bruselské přehlídky zúčastnil se všemi svými evropskými značkami. Zde je ležérní expozice Fiatu.
Emisně tlustý ženich, nevěsta na baterky. Sňatek z rozumu s čínskou Leapmotor International může evropskému Stellantisu hodně pomoci.
Antonio Filosa
Společnost Stellantis a čínská společnost CATL vytvoří společný podnik na výstavbu lithium-železo-fosfátové (LFP) baterie v španělské obci Figueruelas na severu Španělska. (17. ledna 2025)
John Elkann je od 16. ledna 2021 zaskakujícím šéfem koncernu Stellantis.
Firma zopakovala výhled na letošní rok, v němž počítá s růstem čistých tržeb kolem pěti procent. Volné peněžní toky z obchodu s vozidly se podle ní však vrátí do kladných hodnot až v roce 2027. Podnik letos nevyplatí dividendu.

Stellantis vrací do hry diesely, u Opelu Astra to bude nejlevnější motorizace

Stellantis se rozhodl přehodnotit strategii pro elektromobily vzhledem k tomu, že poptávka po nich v Evropě nesplnila očekávání. Spojené státy navíc zrušily pobídky pro nákup elektromobilů. Ztráty s tím spojené loni prudce vzrostly a dosáhly 25,4 miliardy eur, výrazně se koncentrovaly ve druhé polovině roku.

Souhvězdí Stellantis má 14 značek, nový šéf má plné ruce záchranářských prací

Větší ztrátu než loni Stellantis vykázala z francouzských společností jen mediální skupina Vivendi, která v roce 2002 odepsala 23,3 miliardy eur. Z francouzských automobilek zaznamenal dosud největší ztrátu Renault, a to v roce 2020. Tehdejší ztráta však byla jen asi třetinová proti loňské ztrátě Stellantisu.

Stellantis vznikl začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. Zahrnuje značky jako Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Peugeot, Lancia, Jeep nebo Maserati.

Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni kvůli odklonu od elektromobilů vykázala rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur (540 miliard Kč). Firma to uvedla ve svém oficiálním sdělení. Je to...

