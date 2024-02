Italská vláda se hádá se Stellantisem a žárlí na Francouze

„Vyhýbají se převzetí odpovědnosti za to, že pokud nebudou poskytnuty dotace na nákup elektrických vozidel, budou závody v Itálii ohroženy,“ opřel se generální ředitel Stellantis Carlos Tavares do italské vlády. Obvinění přílišné náklonnosti k Paříži odmítá: „Ne vždy souhlasím s francouzskou vládou“, řekl Tavares pro Bloomberg. „Stellantis není v rukou francouzské vlády.“ Na druhou stranu se má za to, že francouzský prezident Emmanuel Macron má s domácími automobilkami úzké vztahy a bojuje za jejich zájmy výrazně i na evropské úrovni.

Ministr průmyslu Adolfo Urso kritizoval vlastnickou strukturu skupiny Stellantis a řekl také, že podnik má problém se svými modely aut a s marketingem. Jde zřejmě o další eskalaci nevraživých vztahů mezi italskou vládou a skupinou, která vznikla kolem italské automobilky Fiat. Značka Fiat už je ale dnes pouze jednou ze 14 značek skupiny Stellantis.

Urso v severoitalském Trentu řekl, že Stellantis má mezi svými francouzskými a italskými akcionáři „nevyváženou, absolutně nerovnou“ akcionářskou strukturu. Stellantis na tato slova bezprostředně nereagoval. Ministr už dříve prohlásil, že Itálie je otevřena nákupu podílu ve Stellantisu, aby se vyrovnala francouzské vládě. Francie prostřednictvím státem vlastněné banky Bpifrance vlastní ve Stellantisu přibližně 6,1% podíl.

Adolfo Urso uvedl, že pokud by měla Itálie zvýšit svůj podíl ve Stellantisu na úroveň Francie, stálo by to při současné hodnotě akcií koncernu (67 miliard eur) čtyři miliardy eur.

Správní rada Stellantisu má 11 členů, z nichž pět si vybral největší akcionář, společnost Exor, která je investičním nástrojem italské rodiny Agnelli-Elkann. Vlivná dynastie Agnelliů stála u zrodu automobilky Fiat. Dalších pět členů správní rady zastupuje francouzské akcionáře včetně vlády v Paříži. Jedenáctým členem rady je výkonný ředitel Stellantisu Portugalec Carlos Tavares.

Agnelliové mají 14,2% podíl v koncernu, rodina Peugeot 7,1 %, ale hlasovací práva tomuto poměru neodpovídají: 23,13 % a 11,1 %. Francie s 6,1procentním podílem má 9,6 % hlasovacích práv.

Složení správní rady bylo takto nastaveno při vzniku skupiny Stellantis v roce 2021 spojením italsko-americké automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. Fúze přivedla dohromady značky francouzské skupiny Peugeot, Citroën, Opel a DS se značkami Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Maserati, Alfa Romeo či Ram.

Ministr Urso také reagoval na stížnosti Tavarese, že Itálie nenabízí dostatek pobídek pro elektromobily, což brzdí domácí poptávku po nich. „Když neposkytujete dotace na nákup elektromobilů, ohrožujete tím italské továrny,“ řekl Tavares v rozhovoru s agenturou Bloomberg.

Do ostré výměny názorů se zapojila též italské premiérka Giorgia Meloniová. „Doufám, že generální ředitel velké společnosti ví, že pobídky nemohou být zaměřeny na konkrétní společnost, a myslím, že je také známo, že jsme právě investovali miliardu do ekologických pobídek. To, co jsem četla, se mi zdálo být dost bizarní,“ okomentovala při cestě do Japonska. „Jsme vždy k dispozici a otevřeni všemu, co může vytvořit pracovní místa v Itálii. Pokud ovšem věří, že výroba v jiných zemích, kde jsou nižší náklady, je lepší, nemohu nic říct, ale pak neříkejte, že takto vyrobené auto je italské,“ odkazuje na plány značky vyrábět v Maroku, které je nyní v hledáčku evropského autoprůmyslu jako země se stabilním politickým a ekonomickým prostředím a nízkými výrobními náklady.

„Zajímá nás každá forma investice, která může vytvořit pracovní místa, věnujeme se automobilovému průmyslu velmi pozorně, mluvili jsme o tom také s některými našimi partnery na setkání s generálními řediteli některých japonských společností, ale vztah musí být vyvážený,“ dodala předseda vlády.

Ministr průmyslu se také pozastavil nad tím, že Fiat poprvé téměř po 100 letech nebyl v prosinci na italském trhu nejprodávanější značkou auta. Na první příčce jej tam vystřídal německý Volkswagen. Podle ministra nelze tvrdit, že za to mohou nedostatečné vládní dotace.

„Problém není ve vládě, ale ve skupině (Stellantis). Je to problém pro firmu, která evidentně potřebuje přezkoumat svou marketingovou politiku i své modely - měla by to udělat,“ řekl Urso.

Tavaresovi při disputacích s italskou vládou nehraje do karet ani aktuální situace v italských továrnách koncernu, které průběžně omezují výrobu kvůli klesající poptávce. Na přelomu ledna a února nevyráběla fabrika Maserati v Modeně, protože se její model MC20 neprodává podle plánů. Nově oznámily odbory, že se od 12. února do konce března omezí výroba ve fabrice v Mirafiori na jednu směnu, v tomto případě je důvodem klesající poptávka po elektrickém Fiatu 500.

Itálie jedná se společností Stellantis o dlouhodobém plánu pro svůj automobilový sektor. Součástí tohoto plánu je i cíl zvýšit roční produkci automobilky v Itálii na jeden milion vozů z loňských 750 000.

„Společnost evidentně potřebuje revidovat svou politiku. V posledních letech šlo 40 % pobídek do Stellantisu, ale polovina z nich skončila u modelů vyrobených v zahraničí a dovezených do Itálie. Takhle to dál nejde. Pokud nedojde k obrácení trendu, který sníží rozdíl mezi výrobou a registrací v Itálii, od příštího roku už všechny prostředky fondu nepůjdou na pobídky spotřeby, ale výroby. Tedy těm, kteří u nás vyrábějí nebo hodlají vyrábět více. Například jiných automobilek,“ dodal Urso.

Spory kvůli vlivu státu ve vlastnické struktuře důležitých firem už se objevily vícekrát. Na začátku roku 2019 se do sporu dostaly vlády Francie a Nizozemska kvůli vlivu na leteckou společnost Air France-KLM. Nizozemská vláda v ní potichu skoupila významný akciový podíl, což vládu v Paříži rozlítilo.

Francouzská spojka

Carlos Tavares vyhlášený svou prostořekostí patří k nejviditelnějším kapitánům automobilek v celosvětovém měřítku. Nově vyvolal další bouři v rozhovoru pro Bloomberg slovy o možné konsolidaci automobilového sektoru a zapojení Stellantisu do možných operací fúzí a akvizic.

Podle generálního ředitele Stellantisu prošlo automobilové prostředí v posledních třech letech „významnou změnou“, kterou přinesla čínská ofenzíva v oblasti elektrických vozidel, podpořená jejich velkou nákladovou efektivitou.

„Je zcela zřejmé, že ti, kdo nemohou vyrábět nekonkurenční elektromobily z hlediska nákladů, se ocitnou před existenčním problémem. Společnosti, které se nepřipravily, budou mít problémy. To znamená, že musíme být ve formě a musíme být připraveni. Pokud se tyto příležitosti naplní, pak chceme být součástí konsolidace.“ Také proto, že konsolidace „přijde a dostane západní svět do složité situace. Současná antimonopolní pravidla jsou kontraproduktivní pro řešení čínské ofenzívy. V určitém okamžiku, pokud musíte financovat velmi drahou technologii a nemáte rozsah, skončíte v problémech. Naštěstí, díky Evropské unii, jsme byli schopni vytvořit Stellantis, a tak je naprosto spravedlivé říci, že jsme byli podporováni. Kdybychom to neudělali, museli bychom čelit vážný problémům. FCA (původní italsko-americká část Stellanttisu: Fiat, Jeep, pozn. iDNES.cz) by měla potíže a PSA (Peugeot, Citroën, Opel, pozn. iDNES.cz) by měla potíže. Takže to byl správný krok ve správný čas,“ řekl Tavares.

Následnou otázku, zda považuje Carlos Tavares konkurenční francouzskou automobilku Renault za zranitelnou (pikantní je, že Tavares se ve špičkového manažera vypracoval právě u Renaultu a byl považován za korunního prince této automobilky, pozn. red.), odpovídá: „Nedostatečný objem výroby je vždy problém. Je to také otázka strategie. To, co vytváří ve Francii, je dobré a já se snažím poprat s velmi nelítostným konkurentem. Je normální bojovat s konkurentem. To je to, co Evropská unie chce: tvrdou konkurenci ve prospěch spotřebitele. Uvidíme, jak to skončí, i v očích francouzské vlády.“

Obrovskou diskuzi ovšem vyvolalo jeho další vyjádření: „Nemám o tuto společnost konkrétní zájem, jen pozoruji, že mají jinou strategii. Vždy jsem k nim projevoval respekt a byl jsem překvapen (oddělením aktivit v oblasti elektromobility, pozn. iDNES.cz), protože moje myšlenka je přesně opačná: potřebujeme pouze jeden tým, který tlačí Stellantis jedním směrem. To, co bude financovat elektrifikaci, je ziskovost spalovacích motorů. Takže když odstraníte to, co je ziskové, a izolujete to, co není, jak můžete financovat to, co není ziskové ve světě, kde jsou vysoké úrokové sazby?“

To vyvolalo spekulace o možném spojení francouzských automobilek. O propojení PSA s Renaultem se mluvilo v historii už několikrát.

„Pokud se automobilový průmysl nepohne, zmizí pod ofenzivou čínského průmyslu: já se jen snažím nejprve porozumět tomu, jak udělat mou společnost úspěšnou,“ dodal portugalský manažer. „Pokud musíme něco udělat, uděláme to přátelsky. Pro mě je to zásadní. Nebude tam žádné nepřátelství. Mým úkolem je zjistit, aby toto odvětví přežilo tento přechod (od spalovacích motorů k elektromobilitě, pozn. iDNES.cz). Mým úkolem je zajistit, aby moje společnost byla jedním z vítězů. Jsme jedním z vítězů, příležitosti samozřejmě budou.“

V magazínu Quattroruote na to vzpomínal bývalý generální ředitel Renaultu Louis Schweitzer. Italský magazín připomíná, že v roce 2019 FCA oznámila fúzi s Renaultem, která byla zastavena vládou a odporem Nissanu, což vedlo ke fúzi s PSA a následnému zrodu Stellantisu.

John Elkann, prezident automobilové skupiny Stellantis a zástupce Agnelliů spekulace odmítl: „Neuvažuje se o žádném plánu ohledně sloučení Stellantisu s jinými výrobci. Společnost se zaměřuje na realizaci strategického plánu ‚Dare Forward‘ a na včasnou realizaci oznámených projektů, aby posílila svou aktivitu na každém trhu, kde působí, včetně Itálie.“

Zdroj z francouzského ministerstva financí za Renault řekl agentuře Reuters, že „vláda bude nadále podporovat strategii skupiny Renault zůstat nezávislý výrobce s jeho průmyslovými a technologickými partnerstvími“. Jedním z možných nových partnerů na poli elektromobility by mohl být nově koncern VW.