Soumrak výroby aut v Evropě. Čína v továrně Fiatu, tu po fordech nikdo nechce

Poté, co se koncern Stellantis stal akcionářem donedávna málo známé čínské značky Leapmotor, údajně vážně uvažuje o jejich výrobě v Itálii v málo využívané továrně Mirafiori v Turíně. Můžeme to chápat i jako reakci na rozmíšku mezi Italy a Francouzi.

Italům se totiž nelíbí, že jejich národní poklad jménem Fiat hraje v koncernu Stellantis druhé housle za francouzskými značkami a jeho nabídka je oproti konkurenci stále užší. Ze 14 značek Stellantisu je totiž Fiat celosvětově nejprodávanější, a to zejména zásluhou silné pozice v Jižní Americe, ale například i v Turecku. Na domácím hřišti ale dlouhodobě ztrácí. Tento trend se nejvíce projevil loni v prosinci, když Fiat po téměř 100 letech potupně nahradil v pozici nejprodávanější značky na italském trhu německý Volkswagen.

Italský ministr průmyslu Adolfo Urso, ale i tamní premiérka Giorgia Meloniová se pustili do Stellantisu. Viní ho, že má francouzská vláda příliš velký vliv na fungování tohoto koncernu, a že její vedení upřednostňuje francouzské modely před italskými. Italové dokonce kvůli tomu nabízejí, že jsou ochotni uvažovat o nákupu podílu ve Stellantisu, aby se vyrovnala francouzské vládě, která vlastní přibližně šest procent akcií.

V italských továrnách koncernu Stellantis navíc klesá výroba, neboť poptávka po elektrickém Fiatu 500e zatím zcela neplní očekávání. Jedná se sice o nejprodávanější elektromobil v Itáliii, ale tento segment trhu tam má stále jen zanedbatelný podíl. Loni to bylo pouze 4,2 %, tedy jen o trochu více než v České republice. Příliš se nedaří ani značce Alfa Romeo. Projekt oživení Lancie, která se probouzí ze stavu klinické smrti, Italy také v krátkodobém horizontu příliš nespasí.

Šéf Stellantisu Carlos Tavares se proto údajně rozhodl předhodit Italům alespoň kost v podobě záměru směřovat výrobu nových levných elektromobilů od čínské značky Leapmotor, v níž Stellantis získal za 1,48 miliardy eur podíl ve výši 21 % a exkluzivní práva na výrobu aut od Leapmotor mimo Čínu. Cílem je údajně prozatím produkce 150 tisíc aut ročně v turínské továrně Mirafiori. Podle posledních zpráv by se tam mohly elektromobily od Leapmotoru vyrábět pro evropský trh již od roku 2026.

Italský trojský kůň

Závod Mirafiori byl otevřen 15. května 1939 za přítomnosti Benita Mussoliniho a dlouhodobě patřil k největším v Evropě. V poslední době tam vznikal prodejně slabý elektrický Fiat 500e (byť je to nejprodávanější malý elektromobil v Evropě) a jeho varianta od Abarthu, který za dva roky nahradí nástupce na modernější a flexibilnější platformě STLA Small, jenž se s velkou pravděpodobností bude kvůli synergiím vyrábět v jiném závodě koncernu Stellantis (Italové doufají, že se bude jednat o závod v Pomigliano d’Arco).

Na linkách v továrně Mirafiori vznikají všechny vozy Maserati, s výjimkou MC20. Letos v březnu se však zastaví montážní linka modelu Levante a jeho elektrický nástupce se již bude od roku 2027 montovat v továrně v Cassinu.

Výroba modelů od Leapmotoru by tedy byla pro Mirafiori určitým řešením. Podařilo by se tak vyhnout problémům spojeným s dovozem čínských modelů, které se evropští zákonodárci snaží všelijak legislativně omezit, především prostřednictvím emisí z výroby. V tuto chvíli však není jisté, které modely Tavares plánuje v Itálii vyrábět.

Předpokládat lze malý městský elektromobil T03, který byl v prodeji na francouzském trhu ještě před uzavřením spolupráce se Stellantisem. Zcela jistě se bude jednat i o elektrické SUV C10, které vzbudilo velkou pozornost na loňské výstavě IAA v Mnichově. Tento první model vyvinutý pro globální trh je postavený na platformě Leap 3.0, v níž jsou bateriové články umístěny přímo v karoserii vozidla a nikoli v bateriovém modulu, což by mělo zlepšit dojezd, výkon, ale i bezpečnost baterie. Platforma disponuje 800V architekturou, umožňuje pohon zadních nebo všech čtyř kol a může být vybavena elektromotory o výkonu od 231 do 340 koní.

Zástupci italské vlády by však podle svých vyjádření uvítali místo elektromobilů spíše nové dostupné modely se spalovacími motory. To ovšem Tavares, donedávna zarytý odpůrce elektromobilů, který však nyní propaguje strategii masivní elektrifikace vozů této skupiny po celém světě, nechce připustit. Šéf Stellantisu argumentuje tím, že pokud by Italové státními dotacemi více podpořili elektrifikované koncernové modely, tak by produkce v italských továrnách koncernu neklesala.

V době, kdy se v Evropě zavírají automobilové továrny, ale Italové evidentně tahají za kratší konec.

Sbohem, a šáteček!

V Evropě se totiž zavírá jedna automobilová továrna za druhou. V roce 2022 prodala Honda svoji evropskou továrnu u britského Swindonu společnosti Panattoni. O práci tehdy přišlo kvůli brexitu přes 3 tisíce lidí.

Letos 19. února sjel poslední vůz z výrobní linky jediné nizozemské automobilky VDL Nedcar, kde se během 60 let vyráběly vozy DAF a později automobily Mitsubishi, Volvo, Smart, BMW a Mini.

A dlouhé debaty jsou ohledně budoucnosti kdysi největší továrny Fordu v Evropě v německém Saarlouis. Tradiční závod, z něhož od roku 1970 postupně sjížděly modely Escort, Fiesta, Capri, Orion, C-Max, Kuga a Focus. Koncem roku 2025 však produkce Focusu skončí, a tím okamžikem tuto fabriku opustí, neboť elektrické modely se budou vyrábět jen ve španělské Valencii.

Již nepotřebný výrobní závod nedaleko francouzských hranic chtěl Ford prodat. Zájem prý původně projevilo patnáct investorů, mezi nimiž byly i čínské automobilky Chery a BYD. BYD však poté oznámil, že radši postaví závod na zelené louce v Maďarsku, a i zájem ostatních nakonec vychladl. Podaří se Fordu závod prodat? To je zatím ve hvězdách. Jediný, kdo by mohl mít zájem, jsou Číňané, aby se vyhnuli clu a hlavně případným bruselským restrikcím. S trochou štěstí se možná nakonec Ford zbaví továrny Saarlouis za symbolické 1 euro. Ano, až tak hluboko klesl kdysi hrdý evropský autoprůmysl!