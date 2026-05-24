Návrat kachny po italsku? Stellantis představí za dva roky malé levné elektro

František Dvořák
Nadnárodní automobilová skupina Stellantis plánuje uvést na evropský trh novou kategorii malých, cenově dostupných plně elektrických vozidel ve snaze oživit segment malých vozů v Evropě. Model předběžně nazvaný E-Car se začne vyrábět v roce 2028, oznámila společnost

Majitel značek Fiat, Opel a Citroën uvedl, že vozy se budou vyrábět v italském závodě Pomigliano d’Arco. Cena se bude pohybovat kolem 15 tisíc eur (364 400 Kč), sdělil agentuře Reuters informovaný zdroj.

Citroën Buggy Ami
Vyrábět zde, prodávat zde

E-Car bude využívat partnerství s dalšími značkami k udržení nízkých nákladů a urychlení vývoje. Pomůže podpořit místní pracovní místa ve výrobě, uvedla společnost. Podle generálního ředitele Antonia Filosy je cílem využít poptávky po malých, stylových vozidlech vyráběných v Evropě pro evropský trh. E-Car bude k dispozici v nových modelech pro více značek, dodal Filosa.

„Malá auta, ta opravdová městská auta, která stojí slušnou sumu, z ceníků téměř zmizela. Stellantis se snaží tento trend zvrátit,“ komentuje magazín Motorbox. „Pohled na aktuální ceníky je téměř skličující. Historické městské vozy mizely jeden po druhém a byly nahrazovány víceméně kompaktními a rozhodně drahými SUV.“ „S rostoucími požadavky regulačních úřadů totiž výroba levných přibližovadel přestává finančně dávat smysl,“ dodává Aktuálně.

„Poptávka po jednoduché a cenově dostupné městské mobilitě však nikdy neustala. Zdá se, že Stellantis to pochopil a v návaznosti na plány oznámené Evropskou komisí položil základy pro to, co bychom mohli nazvat evropskou odpovědí na japonské kei cary. Kódové označení je jednoduché: E-Car,“ vysvětluje Motorbox. „Záměrem skupiny je, aby ‚E‘ spojovalo čtyři klíčové koncepty: evropský, emocionální, elektrický a ekologicky udržitelný.“

„Nejzajímavějším aspektem však je, že se bude jednat o kompaktní vozidlo určené pro každodenní použití v běžném provozu, aniž byste z hlediska rozpočtu litovali starých spalovacích motorů.“

„Podle odborů, které se seznámily s novým průmyslovým plánem společnosti Stellantis, bude mít tento model ‚cílovou cenu 15 tisíc eur‘ (to je asi 360 tisíc korun – pozn iDNES.cz),“ zjistil magazín Quattroruote.

Pro Fiat, který je jednou ze stěžejních součástek Stellantisu a má renomé specialisty na malá auta, je to ještě symboličtější a důležitější krok. V závodě Pomigliano d’Arco se auto bude vyrábět po boku Fiatu Panda. „Půjde o skutečnou instituci, pokud jde o dostupná a oblíbená auta,“ vysvětluje Motorbox. „Svěření linek nováčka tomuto závodu znamená zaměření na solidní tradici a potenciálně velmi vysoké objemy.“

„Elektrický vůz představuje koncept hluboce zakořeněný v evropské DNA společnosti Stellantis a pokračuje v úspěšné tradici kompaktních vozů,“ říká generální ředitel společnosti Stellantis Antonio Filosa. K modelu prodávaném pod značkou Fiatu by se měla přidat celá rodina e-car pod dalšími značkami koncernu Stellantis.

Kachna pro 21. století

K novému projektu vzhlíží také ve Francii, kde zejí fabriky koncernu Stellantis prázdnotou stejně jako v Itálii. Magazín Les Échos si zas maluje, že by se takto mohla zrodit novodobá kachna pro 21. století. Reinkarnace jednoho z nejslavnějších aut všech dob, jednoduchého a nesmrtelného Citroënu 2CV.

„Xavier Chardon , šéf Citroënu, již před měsícem naznačil, že pracuje na oživení ikonického modelu 2CV. Bude se mu budoucí cenově dostupný elektromobil skutečně podobat?“ zamýšlí se magazín Caradisiac. „Olivier François, šéf Fiatu, by mohl využít svého vlivu a odebrat projekt Xavieru Chardonovi. Zejména proto, že François zastává také pozici marketingového ředitele ve společnosti Stellantis, což má na management značný vliv.“

Ostatně, jeden z hlavních autorů původního Citröenu 2CV byl italský konstruktér, designér, sochař, architekt... prostě všeuměl Flaminio Bertoni.

„Zákazníci požadují návrat malých vozů s osobitým designem, hrdě vyrobených v Evropě, cenově dostupných a ekologických. Stellantis na tuto poptávku reaguje atraktivními modely napříč několika značkami. Zahájení výroby je plánováno na rok 2028 v našem závodě v Pomiglianu.“ Nový elektromobil je podle automobilky navržen s „perspektivou významných objemů výroby“.

„Aby se Stellantis udržel v rámci dostupného rozpočtu a urychlil vývoj, nebude dělat vše sám. Budoucí modely budou využívat technologie BEV vyvinuté ve spolupráci s vybranými partnery,“ upřesňuje Motorbox. Podle agentury Bloomberg by mohl využívat platformu Leapmotor, čínského žolíka, v němž drží Stellantis podíl a snaží se s jeho pomocí lepit evropské průšvihy – vytěžuje fabriky, přebírá techniku. „Zatím není nic rozhodnuto, ale panuje pocit naléhavosti, protože nový vůz musí být na dobré cestě do roku 2028, a všechna tato rozhodnutí by proto měla být finalizována do června,“ komentuje Caradisiac. „Stellantis má zjevně v úmyslu postupovat rychle, rychleji než jeho konkurenti, jako je Renault, který se s Dacií Hipster také uchází o výrobu kei-caru v evropské verzi, přičemž specifické předpisy pro něj stále čekají.“

„Přestože jsou potvrzeny evropské výrobní požadavky a maximální cena 15 tisíc eur spolu s odpovídajícím superbonusem (dotací – pozn. iDNES.cz) se zdá být finalizována, předpisy, které se budou na tyto budoucí vozy vztahovat, zůstávají nejasné. Budou omezeny na 110 km/h, a proto jim bude zakázán vjezd na dálnice? Budoucnost modelu 2CV je prozatím zahalena nejistotou,“ mudruje Caradisiac, který dříve nastínil podobu mírnějších předpisů pro takové vozy: „Mohlo by to být auto kratší než 3,5 metru, bez pokročilých asistenčních systémů a s omezenou maximální rychlostí – například na 110 km/h. To by umožnilo snížit výrobní náklady a přiblížit se jejich původní filozofii: jednoduchost, funkčnost a dostupnost.“

Evropská komise spustila iniciativu na podporu malých a cenově dostupných aut loni na podzim. „Budoucnost je elektrická a evropská,“ uvedla projekt, po kterém volaly především Stellantis s Renaultem, předsedkyně evropské komise Ursula von der Leyenová. Cílem je nabídnout dostupnou mobilitu při přechodu na elektrickou trakci a zároveň podpořit evropské automobilky v boji s úpadkem a čínskou konkurencí.

