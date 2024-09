Stellantisu znovu došly kvóty na dieselové dodávky. Nabízí jen elektro

Osobní verze dodávek jsou skvělá víceúčelová auta, která nabídnou větší prostor než SUV, ale za nižší cenu. Mohou sloužit jak větším rodinám, tak drobným živnostníkům, případně pro obě potřeby najednou. Většina zákazníků si taková auta kupovala s dieselem, jenž byla velmi populární. Své by o tom mohl vyprávět třeba Citroën, pro nějž tvořilo Berlingo významnou většinu prodejů v České republice.

Pak ovšem přišly pokuty za průměrné flotilové emise a koncern Stellantis sdružující mimo jiné značky Opel, Citroën, Peugeot nebo Fiat se rozhodl si svoje emise snížit škrtnutím spalovacích motorů právě v segmentu malých dodávek. Z průzkumů mu totiž vyšlo, že 56 procent uživatelů středních dodávek jezdí denně méně než 300 kilometrů a z tohoto počtu 83 procent dokonce méně než 200 kilometrů.

Od ledna 2022 proto šlo objednávat jen elektrické verze modelů jako Combo či Berlingo. V omezené míře bylo možné spalovací motory objednávat v homologační kategorii N1 užitkových aut. Ovšem na prodeje to mělo dramatický dopad. Třeba U Berlinga spadly prodeje v domovské Francii sedmkrát. Před časem se proto pod kapotu těchto aut spalovací motory vrátily a s plnou parádou se tak stalo letos při uvedení faceliftu těchto primárně užitkových aut. Ale po pár měsících je najednou skoro všechno jinak – nabídka spalovacích motorů se opět omezuje.

Nový Opel Combo

„Zájem o Combo M1 se spalovacími motory byl mimořádný – a Opel pro ČR již bohužel vyčerpal alokovanou výrobní kapacitu,“ řekl iDNES.cz mluvčí Opel Martin Hejral. „V současné době tedy není možné zadávat nové zákaznické objednávky „do výroby“ a doprodáváme zbylé skladové vozy. V současné době vedeme intenzivní jednání s centrálou ohledně možnosti získat nové alokace na Combo M1.“ Peugeot u Rifteru po faceliftu benzinový motor nenabízel a v ceníku byly pro homologaci M1 jen dvě výkonové varianty dieselu 1.5. I ty ovšem z konfigurátoru zmizí a zůstane jen elektrická verze.

Kdo chce diesel, musí rychle vybírat z nabídky skladových aut. „Nabídka dieselových motorů zatím je, ale jen v rámci skladových vozů. Pro objednávky do výroby bude zřejmě nabídka značně omezená, a to už počínaje zářím. Z důvodu dodržení koncernových emisí Peugeot dostal jen limitovanou kvótu, která už je takřka vyčerpaná,“ potvrdila mluvčí značky Radka Matthey. Koncernovou výjimkou zůstává Citroën, jehož výrobní kvóta zatím vyčerpaná není a spalovací Berlinga je tak možná dál zadávat do výroby a podle sdělení českého importéra zatím omezení není na pořadu dne.

Nový Citröen Berlingo

Spalovací verze je u všech značek, ale Berlingo je dál možné objednávat i v homologaci N1, která z hlediska jízdy nepředstavuje pro uživatele žádná omezení – kabina je stejně plně prosklená, uvnitř není žádná přepážka oddělující zavazadlový prostor apod., naopak tato auta mají často zvýšenou užitečnou hmotnost, takže lze například na střechu instalovat autostan.

Určité komplikace ovšem mohou nastat třeba u pojištění, které bývá u vozů N1 vyšší, řidič vozu N1 by se teoreticky neměl pouštět do úseků označených dopravní značkou B4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) nebo přes hraniční přechody určené pouze pro osobní vozidla. Ostatní výrobci zatím v nabídce spalovací motor u těchto osobních dodávek mají.

Například Ford žádné omezení nechystá, a u modelů Tourneo Courier je v nabídce benzin, u Transit Courier benzin i diesel a pro oba modely se chystá elektrická varianta. Podobný mix je i u modelů Tourneo Connect, Transit Connect, Tourneo Custom a Transit Custom, kde je kromě dieselu k dispozici i plug-in hybridní verze. Žádná omezení nechystá u svého modelu Kangoo ani Renault.