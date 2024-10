Kouzlo pominulo. Šéfa Stellantisu čeká před důchodem těžký poslední rok

Rodilý Portugalec Carlos Tavares vystoupal na úplný vrchol v autoprůmyslu v roce 2013 poté, co opustil Renault-Nissan. Za tu dobu přeměnil podnik s téměř bankrotujícími značkami v automobilový koncern s nejvyšším ziskem v branži. V oboru se ujal nový termín: „Carlos Touch“ – analogie k „Midas Touch“, dotyku krále Midase z řeckých bájí, jenž proměňoval vše ve zlato. To platilo do loňska. Tehdy ostatní evropské automobilky závistivě koukaly na obchodní výsledky Stellantisu a vysokou ziskovou marži jeho evropských značek.

„Budeme muset přijmout nepopulární opatření,“ řekl a dodal, že „nemůže zaručit zaměstnanost“ a nepopírá možný prodej jedné nebo více ze čtrnácti značek skupiny Stellantis.