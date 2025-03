Superambiciózní BYD má 120 tisíc inženýrů. Poráží Teslu a vstupuje do Česka

Čínská automobilka BYD v loňském roce zvýšila čistý zisk o 34 procent na rekordních 40,3 miliardy jüanů (zhruba 128 miliard Kč). Firma uvedla, že tržby zvýšila o 29 procent na 777 miliard jüanů (téměř 2,5 bilionu Kč). V tržbách tak předstihla amerického konkurenta Tesla, který vloni utržil 97,7 miliardy dolarů (téměř 2,3 bilionu Kč), uvedla agentura Bloomberg.

BYD s Teslou v poslední době soupeří o vedoucí pozici na světovém trhu s automobily s čistě elektrickým pohonem. V loňském roce BYD prodala zhruba 1,76 milionů elektromobilů, zatímco Tesla zhruba 1,79 milionu elektromobilů. Po zahrnutí hybridních vozů však celkový prodej vozů BYD činil 4,27 milionu, a byl tak téměř na úrovni prodeje americké automobilky Ford Motor.

„Naším cílem je být světovou automobilovou značkou číslo jedna,“ řekla Stella Li, výkonná viceprezidentka BYD a šéfka evropského regionu pro Auto Express. „V automobilech je velká konkurence, ale BYD není jen automobilka, jsme technologická společnost. Baterie, 70 procent našich komponentů vyrábíme interně a máme 120 000 inženýrů ve výzkumu a vývoji. Dejte to všechno dohromady a nevidím nikoho, kdo by nám mohl konkurovat.“

BYD předpokládá, že v letošním roce zvýší prodej na pět až šest milionů vozů. Firma stále prodává velkou většinu svých automobilů na čínském trhu, snaží se ale rozšiřovat svou mezinárodní přítomnost, mimo jiné i v Evropě. V dubnu plánuje vstup na český trh.

Martin Heřmanský, šéf českého zastoupení značky BYD

Šéfem zastoupení ambiciózní elektromobilky pro ČR je Martin Heřmanský, který patnáct let působil ve vrcholových manažerských pozicích ikonické značky Harley-Davidson na globální úrovni, v devadesátých letech prošel také zastoupeními automobilek Fiat a Ford.

Aliance s Teslou

Paradoxně, Stella Li, výkonná viceprezidentka čínského obra vyzvala v uplynulých týdnech Teslu ke spolupráci: „Pracujme společně proti společnému nepříteli, tím je auto se spalovacím motorem. Musíme spolupracovat na změně odvětví.“ Navrhla vytvoření aliance, všímá si italský deník La Repubblica. „Alianci, která by mohla otřást automobilovým světem, jak ho známe. Proti logice současné geopolitické situace a celní války mezi USA a Čínou,“ komentuje list, který připomíná novou roli vládce Tesly Elona Muska, který má navzdory velkým zájmům a silné přítomnosti Tesly v Číně novou politickou roli v administrativě Donalda Trumpa, která by mu velmi ztížila rozhodnutí, která jsou v rozporu s geopolitickou strategií amerického prezidenta. „Strategie, která zahrnuje přímou konfrontaci s Čínou a nejen s ní.“

„Je jasné, že aliance mezi dvěma předními světovými výrobci elektromobilů by mohla skutečně změnit automobilový svět. A to je pravděpodobně logika Stelly Li. Tradiční výrobci by byli vystaveni ještě většímu tlaku, zatímco Tesla a BYD by společně mohly dále zvětšit technologickou propast se zbytkem výrobců, a to i s přihlédnutím k tomu, že čínský gigant patří také mezi největší výrobce baterií na světě,“ komentuje La Repubblica.

Stella Li také uvedla, že Čína je ochotna sdílet klíčové technologie elektromobilů a autonomního řízení se zahraničními společnostmi, navzdory rostoucímu obchodnímu napětí s Bruselem a Washingtonem. „Čínská vláda je otevřenější, takže možná dochází k mylnému vnímání,“ řekla Li a vyzvala zahraniční společnosti, aby přišly do Číny, „domova inovací.“

„Vláda vás podpoří a bude s vámi spolupracovat na aktivaci jakékoli technologie,“ řekla. Li také potvrdila, že BYD neplánuje uvést své elektromobily ve Spojených státech, které loni zavedly 100% clo na čínský dovoz bateriově poháněných vozidel, a dodala, že čínský gigant zatím neučinil žádné rozhodnutí ohledně možnosti výstavby závodu v Mexiku.

Nové fabriky v Evropě

Koncem roku 2023 se společnost BYD rozhodla, že v rámci zahraniční expanze postaví v Maďarsku svou první evropskou továrnu na osobní auta. Závod bude vyrábět elektromobily a hybridní vozy pro evropský trh.

Maďarská továrna by měla zahájit provoz letos v říjnu, v příštím roce by pak měl spustit výrobu nový závod BYD v Turecku. Celková kapacita těchto dvou továren bude činit 500 000 vozů ročně, napsala agentura Reuters. Zvláštní poradce BYD pro evropský trh Alfredo Altavilla minulý týden uvedl, že automobilka hodlá ještě letos rozhodnout o umístění další evropské továrny.

„V Číně dokážeme postavit nový závod během 11 měsíců. Během jednoho roku umíme postavit 7 různých továren,“ uvedla Stella Li pro iDNES.cz.

Společnost S&P Global Mobility předpokládá, že prodej automobilky BYD na evropském trhu se letos více než zdvojnásobí na 186 000 vozů z 83 000 v loňském roce. Prodej vozů BYD v Evropě by se měl podle S&P Global Mobility zvyšovat i v dalších letech a v roce 2029 by se měl vyšplhat na téměř 400 000 vozů. „Nejprodávanějším modelem BYD v Evropě v roce 2024 byl podle Dataforce Atto 3 s 13 655 vozy,. Seal U byl druhý s 11 678 prodanými vozy, následoval Dolphin s 11 437 a Seal s 10 578 dodanými vozy,“ vypočítává magazín Autoweek.

„BYD se považuje za inovativní, má správná vozidla pro každou třídu, ale v Evropě zatím prodává jen velmi málo aut. To chce v roce 2025 konečně změnit,“ píše Autoweek. „BYD zvažuje výrobu v západní Evropě, protože chce pracovat na uznání značky a přijetí evropskými zákazníky jako místního výrobce.“

Tesla se v poslední době potýká s negativními dopady rostoucí konkurence, stárnoucího sortimentu a také angažmá svého šéfa Elona Muska v administrativě prezidenta Donalda Trumpa. Automobilka na začátku letošního roku vykazuje výrazný pokles prodeje na evropském trhu.

Musk stojí v čele amerického úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE) zřízeného Trumpem. Jeho role v rozsáhlých škrtech ve federálním sektoru na prezidentův příkaz vedla k řadě protestů proti automobilce. Terčem kritiky se staly i některé Muskovy výroky a postoje, například podpora politické strany Alternativa pro Německo (AfD), která je označovaná za krajně pravicovou.