Tlak na elektromobilitu je „za hranou“, varují výrobci. Stojí obrovské peníze

Carlos Tavares, který patří k „nejhubatějším“ z admirálů světového autoprůmyslu, uvedl, že vnější tlak na výrobce automobilů, aby urychlili přechod na elektromobily, potenciálně ohrožuje pracovní místa a kvalitu vozidel, protože náklady na výrobu takových aut jsou enormní. Tavares v rozhovoru na konferenci Reuters Next dokonce řekl, že náklady jsou „za hranicí“ toho, co může automobilový průmysl unést.

„Bylo rozhodnuto vnutit automobilovému průmyslu elektrifikaci, která přináší 50 % dodatečných nákladů proti konvenčnímu vozidlu,“ řekl. „Není možné přenést 50 % dodatečných nákladů na konečného spotřebitele, protože už většina dnešní střední třídy je nebude schopna zaplatit.“

„Výrobci automobilů by mohli účtovat vyšší ceny a prodávat méně vozů, nebo se smířit s nižšími maržemi,“ řekl Tavares. Obě tyto cesty vedou ke škrtům. Odboroví předáci v Evropě a Severní Americe už varovali, že by mohly být zrušeny desítky tisíc pracovních míst.

Carlos Tavares

Poznámka šéfa koncernu Volkswagen Herberta Diesse na říjnovém zasedání dozorčí rady, že by mohlo být zrušeno až 30 000 pracovních míst, pokud nebude přechod na elektromobily dobře zvládnut, vyvolaly hněv mezi odborovými předáky (čtěte zde). Šéf dozorčí rady Hans Dieter Poetsch několikrát svolal smírčí výbor, aby rozptýlil obavy z Diessových výroků, ale k žádnému řešení nedošlo. Na dalším jednání dozorčí rady, které se konalo tento týden Diess pozici obhájil (čtěte v boxu na konci článku).

Naproti tomu francouzská automobilka Renault už aktuálně ukončila jednání s odbory a podle deníku Les Echos společnost plánuje v příštích třech letech propustit pouze 1 700 zaměstnanců.

Výrobci automobilů potřebují čas na testování a zajištění funkčnosti nových technologií, popsal Tavares. Tlak na urychlení tohoto procesu „bude jen kontraproduktivní. Povede to k problémům s kvalitou. Povede to k nejrůznějším problémům,“ řekl. Stellantis se snaží omezit škrty zvyšováním produktivity, což je ve své podstatě rozumný a logický krok, ale má také své hranice a rozhodně nejde z roku na rok zvýšit produktivitu o 50 %. V automobilovém odvětví se nejlepším výrobcům dosud dařilo zvyšovat produktivitu o 2 až 3 procenta ročně.

„Budoucnost nám ukáže, kdo to bude schopen strávit a kdo ne,“ řekl Tavares. „Stavíme průmysl na hranice možností,“ dodal. Investice, které automobilky musí vynakládat na elektromobilitu, jsou obrovské.

Společnost Stellantis, sdružující francouzský koncern PSA a značky koncernu Fiat Chrysler, vyčlenila do roku 2025 30 miliard eur na vývoj nových technologií pro elektromobily, výstavbu závodů na výrobu baterií a investice do surovin. Spolu s německou automobilkou Daimler před pár dny investovala do startupu Factorial, který vyrábí polovodičové baterie.

Na konferenci Reuters Next informoval o velké investici i koncern Volkswagen. Plánuje postavit do konce desetiletí v Evropě šest velkých závodů na výrobu bateriových článků, což představuje náklady 25 až 30 miliard eur. To je i pro Volkswagen velké sousto, vzhledem k tomu, že nejde zdaleka o jediné investice spojené s elektrickými auty. Člen představenstva Thomas Schmall, který je v největší evropské automobilce zodpovědný za technologie, na konferenci Reuters Next uvedl, že Volkswagen bude hledat externí partnery pro financování.

Švédský Northvolt, první závod, v němž Volkswagen vlastní pětinový podíl, zahájí výrobu článků pro německou automobilku od roku 2023. Druhý závod, který bude postaven společně s čínskou společností Gotion High-Tech v Salzgitteru, má být spuštěn v roce 2025. Do konce desetiletí budou následovat další čtyři závody, pravděpodobně ve Španělsku, ve východní Evropě a ve dvou dalších lokalitách, které zatím nebyly zveřejněny.