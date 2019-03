Stát začne vydávat speciální SPZ pro ekologická auta

O registrační značku pro elektromobily mohou nově na registru vozidel zažádat majitelé aut na elektrický, hybridní (hodnota emisí CO 2 je nejvýše 50 gramů na kilometr) nebo vodíkový pohon. Vydání této registrační značky bude zdarma, nebude však povinné. Majitelé je dostanou pouze na vyžádání.



Podle informací iDNES.cz bude nová registrační značka bílá s černými písmeny a čísly, tedy velmi podobná stávajícím klasickým registračním značkám. Ekologické vozy budou od těch běžných odlišovat první dvě písmena EL, pak bude následovat kombinace číslic.

Stát chce postupně zvýhodňovat motoristy s ekologickými vozidly. Vedle speciálních značek jsou to i další benefity. Jedním z nich je například osvobození od placení silniční daně. K dalším patří odběr elektřiny pro dobíjení, který nepodléhá v současnosti na rozdíl od jiných pohonných hmot spotřební dani. Některá města pak chtějí elektromobily zvýhodnit při parkování, uvedla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Praha ve čtvrtek oznámila, že pro auta s těmito značkami připravuje bezplatné parkování v zónách placeného stání. „Naším cílem je omezování emisí z dopravy, a proto podporujeme zvýhodnění aut s alternativním pohonem. Jejich bezplatné parkování v zónách placeného stání je jednou z možností, jak řidičům těchto vozů pohyb po městě usnadnit,“ uvedl náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Metropole také chystá posílení stávající sítě nabíjecích stanic. Do konce letošního roku by mělo být v pražských ulicích vybudováno padesát rychlonabíjecích a devět středně rychlých nabíjecích bodů. Počet rychlonabíjecích stanic by se tím pětinásobně zvýšil.

V budoucnu počítá stát i s dalším zvýhodněním pro majitele elektrických vozidel. Jejich uživatelé by mohli být osvobozeni od placení dálničních poplatků. Podle některých představ by řidiči těchto aut mohli v některých městech využívat i vyhrazené jízdní pruhy. Jsou to zatím jen úvahy, které stát umístil do Akčního plánu čisté mobility.