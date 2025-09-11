Za deset let nepřežilo 164 chodců cestu přes přechod. Statistiky ukazují proč

,
  4:00
Za posledních deset let zemřelo na českých přechodech pro chodce 164 lidí. Tisíce dalších byly těžce zraněny. Tato alarmující statistika ukazuje, že ani na zdánlivě bezpečném místě nejsme v bezpečí. Přechody, které by nás měly chránit, se stávají dějištěm tragédií. Co je hlavní příčinou a jak můžeme tato čísla změnit?
Fotogalerie3

Mladík se před vstupem do křižovatky vůbec nerozhlédl, zda opravdu nic nejede. Po celou dobu přecházení už oči od displeje nezvedl. | foto: Matěj Smlsal, iDNES.cz

Podle statistik Centra dopravního výzkumu a BESIPu se za uplynulých deset let stalo na přechodech nebo v jejich blízkosti více než 9 tisíc nehod, což představuje 27 % všech nehod s chodci. Z těchto nehod si 164 vyžádalo lidský život. Je alarmující, že za deset let nedošlo k výraznému poklesu, počet nehod naopak roste.

Hlavní příčinou nehod, které se odehrály na přechodech, je nedání přednosti v jízdě, které stojí za smrtí 136 lidí a za těžkým zraněním více než 1 200 dalších. Dalšími příčinami jsou nepřiměřená rychlost, nevěnování se řízení a nesprávný způsob jízdy. Téměř pětina všech smrtelných nehod chodců se stane na přechodech.

Ohrožujeme se navzájem

Dopravní experti se shodují, že bezpečnost na přechodu je záležitost obou stran. Pochybení se dopouštějí řidiči i chodci. Podle výzkumů patří mezi nejčastější chyby řidičů nepřiměřená rychlost, nevěnování se řízení a ignorování chodců na přechodu. Naopak chodci nejčastěji chybují používáním mobilních telefonů a sluchátek, náhlým vstupem do vozovky nebo přecházením mimo vyznačený přechod.

Lidé si nepřipouští, že i když mají zelenou, může se někdo křižovatkou prořítit. Dění kolem sebe vůbec nesledují.

Chybělo málo a k nehodě nemuselo dojít…

„Přitom chybí málo k tomu, aby se tragédie vůbec nestala. Stačí, aby chodec a řidič navázali oční kontakt, aby řidič před přechodem vnímal dopravní situaci místo mobilního telefonu nebo aby chodec nevstupoval do vozovky náhle a se sluchátky na uších,“ říká Tomáš Neřold vedoucí samostatného oddělení ministerstva dopravy BESIP. Právě jeho úvodní slova – Chybělo málo, představují novou kampaň, která si klade za cíl tato alarmující čísla zmírnit.

Chodec šel po přechodu na zelenou. Srazil jej řidič, který naopak vjel do křižovatky na červenou.

Chodci jsou při pohybu po silnici velmi zranitelní. O tom svědčí i statistické údaje za rok 2024. Při dopravních nehodách zemřelo 438 lidí, z toho 69 bylo právě chodců. Navíc 356 chodců si z nehod odneslo těžká zranění.

Počet nehod se zraněním v roce 2024
Nehody celkem21 045
Usmrceno lidí438
Těžce zraněno1 609
Z toho nehody s chodci2 796
Usmrceno chodců69
Těžce zranění chodci356

Alarmující jsou také čísla, která se týkají věkových skupin. Jasně ukazují, že mezi chodci, kteří byli zraněni nebo usmrceni při nehodě, převažují děti do 15 let věku. Právě na ně a za ně by měli myslet řidiči, a to hlavně na začátku školního roku, kdy se ještě navíc projevuje dětská poprázdninová roztěkanost. Následující tabulka vychází z dat Centra dopravního výzkumu.

Počet zraněných či usmrcených chodců v roce 2024 podle věku
VěkUsmrceníTěžce zraněníZranění celkem
0-14238607
15-17018199
18-24425224
25-34629250
35-44747294
45-54842328
55-64640282
65-741253308
75-841749296
85 a více615103

Vzájemná ohleduplnost je klíčová

To, co může pomoci snížit počet nehod, je prevence. Ať už jsme v roli řidiče, nebo chodce, je nezbytné, abychom se soustředili na aktuální dopravní situaci, a to platí nejen na přechodech. Ohleduplnost, předvídavost a vzájemná tolerance jsou nejlepšími způsoby, jak se vyhnout zbytečnému neštěstí.

Otestujte se v našem kvízu, jak se jako chodec vyznáte v pravidlech silničního provozu.

Následující tabulka shrnuje nehody na českých silnicích se zraněním nebo úmrtím v letech 2011–2024. Následky jsou rozdělené podle věkových skupin.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kabaňovo první čínské auto vyjíždí. Vypadá jako audi a je levnější než fabia

Roewe M7 DMH je prvním sériově vyráběným čínským autem, které při svém působení v koncernu SAIC Motor vytvořila slovenská designérská hvězda Jozef Kabaň. Jedná se o výrazně přepracovanou verzi téměř...

Autosalon Mnichov: Škodovka tu byla jen na skok, čínský útok pokračuje

Od našeho zpravodaje v Mnichově Třetí mnichovský autosalon se rozbíhá. Část určená pro odborníky začala v pondělí 8. září, veřejnosti jsou určené expozice v ulicích města, ty otevírají den na to. Podívejte, co se na salonu IAA...

Nečekané odhalení: Škoda ukazuje podobu nového malého elektroauta jménem Epiq

Škoda si na předvečer zahájení autosalonu v Mnichově připravila překvapivou premiéru. Odhaluje podobu nového elektrického modelu, který dorazí za rok. Nejmenší škodovka se jmenuje Epiq a pro Škodu ho...

Čínský automobilový luxus vytlačuje z domácího trhu Porsche, Mercedes i Ferrari

Všichni se báli, že Číňané zahltí svět malými lacinými auty. Jenže oni udělali něco, co čekal málokdo – vytlačují západní prémiové značky z jejich vlastního čínského hřiště. Eldorádo skončilo a...

Škoda představuje elektrickou Octavii. Než dorazí, ještě to potrvá

Od našich zpravodajů v Mnichově Radikálně minimalistický design, obří displej napříč celou přístrojovkou, aerodynamické vychytávky, ale také potvrzení, že plány elektromobilizace v Mladé Boleslavi došly v důsledku menšího růstu...

Za deset let nepřežilo 164 chodců cestu přes přechod. Statistiky ukazují proč

Za posledních deset let zemřelo na českých přechodech pro chodce 164 lidí. Tisíce dalších byly těžce zraněny. Tato alarmující statistika ukazuje, že ani na zdánlivě bezpečném místě nejsme v bezpečí....

11. září 2025

Ferrari Testarossa se vrací. Italové v soudním sporu porazili výrobce hraček

Ferrari oprášilo slavné označení Testarossa, které nedávno znovu vysoudilo zpět od německého výrobce hraček. Ferrari 849 Testarossa a jeho otevřená verze Spider po technické stránce navazuje na...

11. září 2025

Designér vysvětluje vychytávky nové škodovky. Má kapotu jako supersport

Exkluzivně

I sami škodováci uznávají, že se musíte do jejich nové studie Vision O trochu zakoukat. Na první pohled nepadne do oka každému, každým dalším mu však přicházíte na chuť. Co o nové studii zatím...

11. září 2025

Streetparty v Mnichově ukazuje borečka na steroidech i obyčejný renault

Od našeho zpravodaje v Mnichově Mnichovský autosalon je tak trochu schizofrenní, část na výstavišti stojí z pohledu obyčejného návštěvníka, který má rád auta, za starou bačkoru, zato v ulicích je to velká automobilová streetparty....

10. září 2025  16:49

Německá deprese a asijský tah na branku. Čínská auta zazářila i v ulicích Mnichova

Premium

Od zpravodaje iDNES.cz v Mnichově Mnichov se opět stal centrem automobilového světa. Autosalon IAA Mobility 2025 ukázal, jak hluboce se proměňuje tvář automobilového průmyslu. Nejen technologicky, ale i geograficky. A jak se evropské...

10. září 2025

Už jsme ho projeli. Čínský elektrický skřítek je dospělejší, než naznačuje cena

Vypadá trochu legračně, má malou baterii, jednu jedinou výbavu, ale snaží se uspět v segmentu, který skoro všichni ostatní opustili. Leapmotor T03 není jen další čínskou značkou v Evropě, je členem...

10. září 2025

V Mnichově straší Autosaurus. Aktivisté protestovali před zahájením autosalonu

Od zpravodaje iDNES.cz v Mnichově Stejně jako v předchozích ročnících oživili zahájení hlavní části mnichovského autosalonu ekoaktivisté. Vzhledem k tomu, že je v Mnichově 16 stupňů a prší, do vody se jim nechtělo, a tak vyrazili do...

9. září 2025

Autosalon Mnichov: Škodovka tu byla jen na skok, čínský útok pokračuje

Od našeho zpravodaje v Mnichově Třetí mnichovský autosalon se rozbíhá. Část určená pro odborníky začala v pondělí 8. září, veřejnosti jsou určené expozice v ulicích města, ty otevírají den na to. Podívejte, co se na salonu IAA...

9. září 2025  12:30

Dvě dvojčata Škody, VW a Cupry: Slíbená cena by mohla nahrávat Škodovce

Nakonec je to trochu jinak: z trojčat jsou čtyřčata, tedy spíš dvě dvojčata. Koncern Volkswagen ukázal bateriové novinky, které dostal za úkol vyvinout a vyrobit Seat. A jsou to dva klasické malé...

9. září 2025,  aktualizováno  10:02

Škoda představuje elektrickou Octavii. Než dorazí, ještě to potrvá

Od našich zpravodajů v Mnichově Radikálně minimalistický design, obří displej napříč celou přístrojovkou, aerodynamické vychytávky, ale také potvrzení, že plány elektromobilizace v Mladé Boleslavi došly v důsledku menšího růstu...

8. září 2025,  aktualizováno 

Mnichovský autosalon začíná. Českých stop je na něm dost

Mnichovský autosalon IAA otevírá v pondělí 8. září potřetí své brány. Veletrh mobility, jak se největší automobilové události Evropy dnes nazývá, se koná též v ulicích bavorské metropole. V předvečer...

8. září 2025,  aktualizováno  13:14

I chodci mohou za nehody na přechodu. Nejčastěji nedávají pozor kvůli mobilu

Podle dopravní policie zemřelo během letních prázdnin na silnicích deset chodců, což je dvojnásobek oproti loňsku. Bezpečnost na přechodu vyžaduje maximální pozornost řidičů i chodců. Nejlépe...

8. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.