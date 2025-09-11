Podle statistik Centra dopravního výzkumu a BESIPu se za uplynulých deset let stalo na přechodech nebo v jejich blízkosti více než 9 tisíc nehod, což představuje 27 % všech nehod s chodci. Z těchto nehod si 164 vyžádalo lidský život. Je alarmující, že za deset let nedošlo k výraznému poklesu, počet nehod naopak roste.
Hlavní příčinou nehod, které se odehrály na přechodech, je nedání přednosti v jízdě, které stojí za smrtí 136 lidí a za těžkým zraněním více než 1 200 dalších. Dalšími příčinami jsou nepřiměřená rychlost, nevěnování se řízení a nesprávný způsob jízdy. Téměř pětina všech smrtelných nehod chodců se stane na přechodech.
Ohrožujeme se navzájem
Dopravní experti se shodují, že bezpečnost na přechodu je záležitost obou stran. Pochybení se dopouštějí řidiči i chodci. Podle výzkumů patří mezi nejčastější chyby řidičů nepřiměřená rychlost, nevěnování se řízení a ignorování chodců na přechodu. Naopak chodci nejčastěji chybují používáním mobilních telefonů a sluchátek, náhlým vstupem do vozovky nebo přecházením mimo vyznačený přechod.
Chybělo málo a k nehodě nemuselo dojít…
„Přitom chybí málo k tomu, aby se tragédie vůbec nestala. Stačí, aby chodec a řidič navázali oční kontakt, aby řidič před přechodem vnímal dopravní situaci místo mobilního telefonu nebo aby chodec nevstupoval do vozovky náhle a se sluchátky na uších,“ říká Tomáš Neřold vedoucí samostatného oddělení ministerstva dopravy BESIP. Právě jeho úvodní slova – Chybělo málo, představují novou kampaň, která si klade za cíl tato alarmující čísla zmírnit.
Chodci jsou při pohybu po silnici velmi zranitelní. O tom svědčí i statistické údaje za rok 2024. Při dopravních nehodách zemřelo 438 lidí, z toho 69 bylo právě chodců. Navíc 356 chodců si z nehod odneslo těžká zranění.
|Nehody celkem
|21 045
|Usmrceno lidí
|438
|Těžce zraněno
|1 609
|Z toho nehody s chodci
|2 796
|Usmrceno chodců
|69
|Těžce zranění chodci
|356
Alarmující jsou také čísla, která se týkají věkových skupin. Jasně ukazují, že mezi chodci, kteří byli zraněni nebo usmrceni při nehodě, převažují děti do 15 let věku. Právě na ně a za ně by měli myslet řidiči, a to hlavně na začátku školního roku, kdy se ještě navíc projevuje dětská poprázdninová roztěkanost. Následující tabulka vychází z dat Centra dopravního výzkumu.
|Věk
|Usmrcení
|Těžce zranění
|Zranění celkem
|0-14
|2
|38
|607
|15-17
|0
|18
|199
|18-24
|4
|25
|224
|25-34
|6
|29
|250
|35-44
|7
|47
|294
|45-54
|8
|42
|328
|55-64
|6
|40
|282
|65-74
|12
|53
|308
|75-84
|17
|49
|296
|85 a více
|6
|15
|103
Vzájemná ohleduplnost je klíčová
To, co může pomoci snížit počet nehod, je prevence. Ať už jsme v roli řidiče, nebo chodce, je nezbytné, abychom se soustředili na aktuální dopravní situaci, a to platí nejen na přechodech. Ohleduplnost, předvídavost a vzájemná tolerance jsou nejlepšími způsoby, jak se vyhnout zbytečnému neštěstí.
Otestujte se v našem kvízu, jak se jako chodec vyznáte v pravidlech silničního provozu.
Následující tabulka shrnuje nehody na českých silnicích se zraněním nebo úmrtím v letech 2011–2024. Následky jsou rozdělené podle věkových skupin.