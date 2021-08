Osobní vozy dohánějí traktory. Co Čech, to řidič (postaršího) auta

Počet aut a jejich stáří plně odráží životní úroveň země. V poslední době auta stárnou v celé Evropě. Podle dat Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) má jen pár zemí průměr pod deset let: Belgie, Dánsko, Irsko, Lucembursko, Německo a Rakousko. Ale i tam průměrný věk automobilů na silnicích roste. V Německu bylo v roce 2010 průměrné auto staré 8,1 roku, zatímco loni mělo již o jeden a půl roku víc. Evropským premiantem je Lucembursko s pouhými 6,5 roku.

Průměrný věk aut v ČR je vyšší než v roce 1989

V Česku je aktuálně přes šest milionů aut, přičemž průměrné stáří vozového parku stále roste. Loni podle Svazu dovozců automobilů (SDA) poprvé přesáhlo hranici patnácti let, když vystoupalo na 15,3 roku, což je téměř o čtyři roky víc, než je průměr v Evropské unii (11,5 roku). Před deseti lety to přitom bylo jen 13,6 roku. A v roce 1989 po našich silnicích jezdila 14 let stará auta. Nejmladší kategorii představují lehká užitková auta (průměr 13 let), z dvoustopých dopravních prostředků jsou naopak nejstarší traktory (32,5 roku).

Za stárnoucí flotilu osobních aut na našich silnicích může především skladba dovážených ojetin, z nichž je téměř čtvrtina (23,5 %) starších 15 let a víc než polovina (54 %) starších 10 let. Na nárůstu se podílí i omezená koupěschopnost obyvatelstva, které na nové, stále zdražované automobily finančně nedosáhne. Situaci naopak zlepšují firmy, které pravidelně obnovují své vozové parky, ale i ony v poslední době musely v souvislosti s koronavirem a uzávěrami ekonomiky šetřit a prodloužit cykly výměny flotil svých aut. Tuzemské firmy celkově, včetně soukromníků třeba jen s jedním autem, mění vozy až po šesti letech.

Statistiky semelou jen to, co se do nich dostane

Česká republika je z hlediska stáří osobních aut podle propočtů britského serveru Confused.com celosvětově na 28. místě, na rozdíl od řady jiných zemí se nám vyhnul program šrotovného, který by mohl významně přispět k obnově vozového parku. Jsme tak za Novým Zélandem (14,5) a před Rumunskem (16,5).

Podobně stará auta jezdí podle statistik asociace ACEA i v Řecku a Estonsku. Lépe než my na tom jsou nejen na Slovensku, ale také v Maďarsku a Polsku. Ale i zde platí ono často omýlané, že statistika je přesný součet nepřesných čísel. Pokud některá země podobnou statistiku nevede, tak jako např. Bulharsko, tak je samozřejmě celý přehled neúplný a nepřesný. Ve statistikách ACEA navíc nenajdete Norsko, Velkou Británii ani Švýcarsko, neboť nejsou v EU.

Čína v závěsu za Saúdskou Arábií

Vůbec nejmladší vozový park má Saúdská Arábie, což u ropné velmoci, kde mají leckde zlaté kliky a vodovodní kohoutky, rozhodně nepřekvapuje. Průměrné stáří auta tam je pouhých 3,8 roku. A toto číslo nejspíš zvyšují exkluzivní sběratelské kousky, které chytají prach v klimatizovaných garážích šejků. Na druhém konci spektra jsou rozvojové země, které si také žádnou podobnou agendu nevedou, a tak podle některých tabulek je na chvostu Argentina s průměrným věkem 17 let. Ale co Kuba? Ta se do přehledu nedostala. Kvůli letitému americkému embargu na Kubě ale tamní vozový park připomíná jedno velké muzeum. Přesné statistiky chybí, ale asi nebudeme daleko od pravdy, když napíšeme, že je tamní průměr mezi 50 až 60 lety.

Nejmladší auta mají v Saúdské Arábii, jejich průměrné stáří je pouhých 3,8 roku.

Naopak ke světovým premiantům patří Čína, která je v globálních statistikách průměrného stáří aut na druhém místě, když se pyšní 5,1 roku. V jejím případě se projevuje jak rychlý nárůst koupěschopnosti obyvatelstva, tak různá opatření k rychlé výměně neekologických vozidel za ty s nízkými emisemi.

Nový Zéland premiantem „na hlavu“

Pokud se ale jedná o počet aut na obyvatele, zaujímá Čína s více než 1,4 miliardami v celosvětovém žebříčku až 27. místo, když na 1000 lidí připadá jen 203 automobilů.

Česká republika si z hlediska mobility v celosvětovém měřítku vede hodně nadstandardně. Naše auta jsou sice relativně stará, ale zaregistrovaných jich máme opravdu hodně. Na 1000 obyvatel připadá 547 osobních aut a podle britského serveru Confused.com jsme dokonce na osmém místě. Nejvíce aut v Evropě v porovnání s populací mají v Lucembursku (690), nejméně naopak v Lotyšsku (329). Průměr EU je přitom 531 aut na 1000 obyvatel.

Zajímavé je, že zemí, která se umístila na prvním místě v počtu aut na tisíc obyvatel, je Nový Zéland. Tam na 1000 lidí připadá téměř 697 aut, cože je mimochodem téměř desetkrát více než v městském státě Singapuru, který se umístil na konci žebříčku s pouhými 89 vozy na tisícovku obyvatel.

V Číně připadá na 1000 lidí jen 203 automobilů, v globálních statistikách jejich průměrného stáří tato země na druhém místě s pouhými 5,1 roku.

Z hlediska nových registrací se podle loňských dat Česká republika s 19 auty na 1000 obyvatel pohybovala pod průměrem EU (22,3). V přehledech 27 zemí Evropské unie jsme ale byli na velmi pěkném 11. místě. S velkým náskokem tabulku vedlo Lucembursko ze 72 nově registrovanými vozy na tisícovku obyvatel.

A ještě jeden zajímavý údaj na konec: Evropa se na základě loňský dat podílí na globálních prodejích osobních automobilů více než 22,7 % a je na třetím místě za Asií (48,4 %) a Severní Amerikou (24,7 %).

Zeměkoule se ale točí dál a za rok bude nejspíš zase něco trochu jinak, celkový trend se ale asi jen sotva změní. A naše osobáky budou nejspíš dále dotahovat ty traktory, které budou nejspíš zemědělci s využitím evropských dotací měnit za nové.