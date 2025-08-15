Největší dynamiku aktuálně vykazují hybridní vozidla. Jejich tržní podíl v EU za šest měsíců letošního roku dosáhl 43,2 % (z toho na plug-in hybridy připadá 8,4 %), čímž si upevnily pozici nejsilnější kategorie. Rostou také elektromobily (BEV). Jejich podíl činí 15,6 %, což představuje meziroční nárůst o víc než tři procentní body.
Naopak na auta na naftu připadá už jen necelých 10 % trhu, benzin klesl na 28,4 %. Dohromady tak konvenční pohony poprvé představují méně než 40 % evropského trhu s novými vozy, což je dřív nemyslitelná věc.
„Vidíme zcela zřetelný posun ve vnímání mobility. Zákazníci, ať už pro soukromé nebo firemní účely, chtějí kombinaci efektivity, ekologie a dostupnosti. Hybridní vozy jim dnes nabízejí poměrně atraktivní kompromis v podobě nižší spotřeby, tichého provozu a žádných starostí navíc s dobíjením,“ říká Jaroslav Kumbera, ředitel autofinancování Raiffeisen - Leasing.
Podle něj hybridy ideálně spojují to nejlepší z obou světů: „Zejména sériové hybridy, které se už objevují i na českém trhu, přinášejí plnohodnotný požitek z benefitů elektrického auta bez nutnosti externího nabíjení. Spalovací motor zde funguje jen jako generátor elektřiny, což zajišťuje plynulou jízdu a vysokou účinnost.“
Jaroslav Kumbera dále analyzuje důvody ve změně chování zákazníků. Podle něj je český automobilový trh stále pod tlakem. Výroba sice běží, ale poptávka naráží na nové limity. Tím prvním je ekonomická opatrnost. Ačkoli došlo ke zmírnění inflace i poklesu základní úrokové sazby ČNB, firmy i spotřebitelé jsou stále velmi opatrní. „Vysoké životní náklady, geopolitické napětí a v případě automotive aktuální nejistota ohledně celních bariér vedou k odkládání rozhodnutí o nákupu nového vozu,“ popisuje Kumbera.
Za posledních 5 let vzrostla průměrná cena nového vozu v Evropě i v Česku o víc než 30 %. Důvodem jsou rostoucí výrobní náklady, tlak na emisní a bezpečnostní standardy i složitější technologie. „Pro průměrnou českou domácnost je nový vůz dnes méně dostupný než například v období před covidem,“ upozorňuje Kumbera.
Přestože krize s nedostatkem čipů polevila, přetrvávají problémy u specializovaných komponent, zejména u elektromobilů. Výroba trpí nedostatkem vzácných kovů a zpožděními v dopravě z Asie. Zejména pak v souvislosti s krizí v Rudém moři a napětím kolem Tchaj-wanu.
Evropský zákaz prodeje nových spalovacích vozů od roku 2035 zůstává v platnosti, ale v řadě států včetně Česka chybí ucelená strategie, jak přechod podpořit finančně i v rámci infrastruktury. Jedním z klíčových témat je i dostupnost financování. Ačkoli úrokové sazby na našem trhu již poklesly, výsledná splátka často roste kvůli zdražování samotných vozů.
„Podnikatelé a firmy zcela nejčastěji využívají úvěr nebo operativní leasing. Jedná se produkty, které jsou pro ně atraktivní díky lepšímu cash flow a možnosti pravidelné obnovy vozového parku. Proto si drží dlouhodobě nejsilnější pozici na trhu. Domácnosti pak čerpají spotřebitelské úvěry, v případě nových vozidel často vázané na spolupráci leasingové společnosti s konkrétní značkou vozu,“ shrnuje Kumbera. Zároveň ale varuje: „Rostoucí ceny vozů znamenají, že i při nižších sazbách jsou splátky citelnější než v minulosti.“
Raiffeisen - Leasing očekává v následujících měsících další posilování hybridních vozidel. Zákazníci je vnímají jako praktické řešení s nízkým provozním rizikem. Elektromobily budou dál růst, ale rozhodující bude vývoj technologických inovací v oblasti baterií, vývoj cen elektromobilů vs. spalovacích aut a tempo budování dobíjecí infrastruktury, zejména v regionech. Výhledově bude dostupnost jejich financování také záviset na vývoji úrokových sazeb.