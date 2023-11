Nejvíc bourají řidiči starších škodovek. Pozor na pátek v Praze

Větu výše uvedenou berte prosím s rezervou. Není ale daleko od pravdy, ostatně, vychází z řeči čísel. Oslovili jsme Českou asociaci pojišťoven (ČAP) a dvě pojišťovny, aby nám řekly, zda víc bourají ženy, nebo muži, a hlavně to, v jakých autech bourají nejčastěji. Výsledek asi nepřekvapí. Z pohledu způsobených škod totiž logicky nejčastěji bourají ti, kteří jezdí s nejčastěji provozovanými značkami aut na našem trhu. Jak ale upozornil tiskový mluvčí ČAP Tomáš Pavlík, „za čísly o rizikovosti není ve skutečnosti konstrukce aut, ale to, kdo je řídí a jak často jsou auta využívána.“

Spíš muži ve starších autech

Často se mluví o tom, že ženy jsou za volantem klidnější, jezdí s rozvahou, nejsou agresivní a nemají potřebu si porovnávat… ega. A potvrzuje to i tiskový mluvčí pojišťovny Direct Michal Kárný, který pro iDNES.cz řekl: „Pokud jde o to, jestli nejčastěji bourají muži, nebo ženy, tak tady můžeme vycházet jen z toho, kdo je na smlouvě pojištěný. Z těchto dat vyplývá, že ve 42 procentech bourají muži a ve 22 procentech ženy. Z celkového počtu nehod se pak stane 36 procent se služebními vozidly (tudíž nelze odvodit, zda řídí žena, či muž – pozn. red.).“

Statistika také umí odpovědět na to, jak se do nehodovosti propisuje stáří vozidla. U Directu evidují 41 procent všech nehod u aut, která jsou stará mezi jedenácti a dvaceti lety; 32 procent nehod pak způsobí vozidla stará mezi pěti a deseti lety. Dalších 17 procent nehod způsobují řidiči aut dvouletých až čtyřletých. Vozidla starší dvaceti let pak způsobují jen 7 procent nehod, a naopak auta se stářím do jednoho roku jen asi jedno procento.

„U nejnovějších vozidel je škodní frekvence nižší z důvodu vybavenosti těchto vozidel aktivními asistenčními systémy, které některou chybu řidiče dokážou korigovat a tím škodě zabránit. Rizikovost kulminuje u středně starých vozidel a pak již vlivem diskutované nižší intenzity provozu začíná klesat,“ vysvětlil odborník z ČAP Petr Jedlička.

Nejčastěji pojišťované i nejčastěji bourané

A jak je to s těmi značkami? Už asi tušíte, že nejčastěji bourají řidiči škodovek. „Samozřejmě i z důvodu, že se jedná o nejčastěji pojišťované vozy,“ potvrdil Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa. A potvrdila to i pojišťovna Direct, dle které figurují škodovky u 24,31 procenta nehod či pojistných událostí. U Directu je pak s 12,17 procenta Volkswagen, se 7,09 procenta Ford a s 4,87 procenta Renault. Nejlépe jsou na tom naopak řidiči vozů španělské značky SEAT (1,31 procenta), Dacia (1,45 procenta) a Audi (1,69 procenta).

Po škodovce jsou pak u Kooperativy další dvě místa stejná. „Na dalších místech jsou vozy VW, Ford a Peugeot. Vozy jsou v průměru pět let staré, u Peugeotu je průměrné stáří havarovaných vozů dva roky,“ popsal Milan Káňa. A dodal: „Nejvíc havárií našich klientů evidujeme v Praze, ve Středočeském a v Jihomoravském kraji. Nejčastěji se bourá v pátek, nejméně v neděli.“