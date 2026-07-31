Horko, kolony, unavené děti a k tomu pocit, že v cíli cesty potřebujeme být co nejdříve. To všechno vede k velké nervozitě, chybám a následným nehodám. A dokazují to i data Portálu nehod, který se zaměřil na hlavní tahy využívané při cestách na jih Evropy – k moři či jezerům a na hory.
Do analýzy Portál nehod zahrnul dálnice a silnice I. třídy v okresech Břeclav, České Budějovice, Český Krumlov, Domažlice, Hodonín, Jindřichův Hradec, Klatovy, Prachatice, Strakonice, Tachov, Třebíč a Znojmo. Nutno zdůraznit, že nejde jen o cesty k moři.
Riziko přitom často nevzniká z jedné velké chyby. Spíš se skládá z drobností.